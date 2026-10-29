2026-10-29 17:38 女子漾／編輯王廷羽
KATSEYE 演唱會首次來台！2027情人節桃園開唱，票價、搶票時間一次看
EYEKONS準備搶票啦！超人氣國際女團KATSEYE宣布2027年首度來台開唱，世界巡迴演唱會《THE WILDWORLD TOUR》將於2月14日情人節登上桃園會展中心！〈Touch〉、〈Gabriela〉等洗腦神曲有望現場聽到，日前西門町神祕出現的「WILD」看板也終於揭曉。這篇女子漾整理KATSEYE台灣演唱會日期、票價及4階段搶票時間，想進場的粉絲快把日期記下來！
KATSEYE首度來台！2027情人節桃園開唱
KATSEYE首度來台！2027情人節桃園開唱
KATSEYE由Daniela、Lara、Manon、Megan、Sophia及Yoonchae六位成員組成，憑藉〈Touch〉、〈Gnarly〉、〈Gabriela〉等歌曲迅速累積全球人氣，洗腦旋律與招牌舞蹈更在社群掀起模仿熱潮。
這次《THE WILDWORLD TOUR》宣布新增亞洲、澳洲及紐西蘭共11場演出，亞洲巡演將於2027年1月27日從日本橫濱出發，陸續前往馬尼拉、香港、首爾、新加坡及曼谷等城市，並於2月14日情人節來到台灣桃園會展中心。
KATSEYE 2027桃園演唱會資訊一次看
KATSEYE 2027桃園演唱會資訊一次看
KATSEYE《THE WILDWORLD TOUR》IN TAOYUAN演出日期：2027年2月14日（日）
演出地點：桃園會展中心
演唱會票價：尚未公布
KATSEYE台灣演唱會售票方式一次看
KATSEYE台灣演唱會售票方式一次看
1. EYEKONS Membership會員優先購票
購票時間：2026年11月10日（二）10：00
持有符合資格的EYEKONS會員可留意優先購票安排，詳細登記方式及購票資格以官方公告為準。
2. Mastercard萬事達卡預售
購票時間：2026年11月11日（三）10：00
持有符合活動資格的Mastercard萬事達卡卡友，可關注預售活動辦法，實際適用卡別與購票限制以官方公告為準。
3. KATSEYE.WORLD藝人官方預售
購票時間：2026年11月12日（四）12：00
KATSEYE官方預售將於11月12日登場，粉絲可留意KATSEYE.WORLD公布的相關登記及購票資訊。
4. 全面開賣
開賣時間：2026年11月13日（五）12：00
售票平台：拓元售票系統
KATSEYE演唱會必聽神曲推薦
KATSEYE演唱會必聽神曲推薦
〈Touch〉
〈Gnarly〉
〈Gabriela〉
〈PINKY UP〉
精華 FAQ
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KATSEYE《THE WILDWORLD TOUR》台灣場將在2027年2月14日（日）舉行，地點是桃園會展中心，剛好選在情人節開唱，對粉絲來說話題性十足。
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售票共4階段，依序為2026年11月10日10:00的EYEKONS會員優先購、11月11日10:00的Mastercard預售、11月12日12:00的藝人官方預售，以及11月13日12:00全面開賣。
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內文點名〈Touch〉、〈Gnarly〉、〈Gabriela〉與〈PINKY UP〉等歌曲，這些作品都是KATSEYE的高人氣曲目，也很可能在台灣首演中成為粉絲最期待的現場橋段。
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