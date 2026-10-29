2026-10-29 17:08 女子漾／編輯王廷羽
《野蠻遊戲3》最終章玩太大！巨石強森竟變媽媽、怪獸殺進現實世界，2027春節上映
等了7年，《野蠻遊戲》終於回來了！全球票房累積超過17億美元的經典冒險電影系列，即將推出最終章《野蠻遊戲：虛實世界》，巨石強森、凱文哈特、傑克布萊克與凱倫吉蘭四大主演全員回歸！這次不只遊戲怪獸直接闖進現實世界，連角色身分都大洗牌，巨石強森飾演的肌肉猛男「勇石博士」，竟然變成史賓賽的媽媽？最新預告曝光後，讓人更加期待這群老戰友會鬧出什麼笑話！
巨石強森竟變媽媽！《野蠻遊戲》最終章角色大洗牌
《野蠻遊戲》系列最讓影迷津津樂道的，就是玩家進入遊戲後，會變成與自己個性完全不同的角色。這次最終章繼續玩出新花樣，史賓賽的媽媽竟意外闖進遊戲，化身成巨石強森飾演的「勇石博士」，而史賓賽自己則變成凱倫吉蘭飾演的女戰士「露比」。
光是想像巨石強森頂著一身肌肉，卻要演出媽媽的個性與反應，就已經充滿喜感！加上凱文哈特、傑克布萊克等熟悉班底再度合體，四人之間的搞笑互動，也成為最終章的一大期待。
這次換遊戲入侵現實世界！玩輸恐怕連地球都遭殃
過去《野蠻遊戲》都是玩家被吸進遊戲世界，必須完成任務才能回家，但《野蠻遊戲：虛實世界》直接翻轉規則，讓遊戲中的角色、猛獸與各種危機衝出主機，入侵現實世界！更刺激的是，這次遊戲裡的失敗可能直接危及現實世界，讓原本充滿歡笑的冒險變成攸關世界存亡的最終決戰。究竟四位老戰友要如何面對史上最失控的遊戲？也讓影迷相當好奇。
致敬羅賓威廉斯！巨石強森項鍊藏30年經典彩蛋
迎接系列最終章，電影也特別向1995年原版《野蠻遊戲》主演羅賓威廉斯致敬。巨石強森日前在CinemaCon提到：「如果沒有羅賓威廉斯，就不會有《野蠻遊戲》。」他更透露，新作中勇石博士配戴的項鍊，設計靈感正是來自1995年電影中的骰子，這個致敬彩蛋還將貫穿全片，《野蠻遊戲》陪伴觀眾走過超過30年，如今終於迎來最終章，也讓這場冒險多了一份懷舊情懷。
《野蠻遊戲：虛實世界》預計於2027年1月27日在台灣上映！
精華 FAQ
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最關鍵的變化是角色身分大洗牌，史賓賽的媽媽闖入遊戲後，竟變成巨石強森飾演的勇石博士，而史賓賽則變成凱倫吉蘭的女戰士，反差感十足。
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過去是玩家被吸進遊戲世界完成任務，這次則反過來，遊戲中的角色、猛獸與危機直接闖入現實世界，讓冒險不只好笑，還升級成影響地球存亡的危機。
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巨石強森提到沒有羅賓威廉斯就沒有《野蠻遊戲》，而新作中勇石博士佩戴的項鍊靈感來自1995年電影的骰子，這個彩蛋也會貫穿全片。
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