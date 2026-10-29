2026-10-29 15:53 女子漾／編輯金柔葳
《真男人的旅行法》台灣篇太狂！ZICO挑戰雞睪丸崩潰、安宰賢驚喜接棒，全員吃到表情失控
韓國男星來台灣旅遊，竟然被台灣美食嚇到崩潰！由秋成勳、金鐘國與ZICO出演的韓國實境綜藝《真男人的旅行法 in 台灣》，三人一路玩遍台北、台中、嘉義與高雄，除了體驗夜市遊戲、旗津騎車，還挑戰田鼠、雞睪丸、臭豆腐等特色料理，讓ZICO嚇得直呼寧願吃土！節目在台灣連續三週登上friDay影音全站收視冠軍，隨著台灣篇即將結束，安宰賢也確定接棒ZICO，與兩大肌肉男展開全新旅程。
ZICO挑戰台灣獵奇美食崩潰！金鐘國連經紀人都不放過
《真男人的旅行法 in 台灣》最爆笑的橋段之一，就是三人在嘉義挑戰一系列特殊料理。面對炸蟋蟀，秋成勳原本還相當淡定，金鐘國也笑稱只是補充蛋白質，沒想到接下來的三杯田鼠、雞睪丸，卻讓三人逐漸招架不住。
尤其看到雞睪丸時，ZICO當場嚇壞，甚至直呼：「即使現在在打仗我也不行，我不能吃土就好嗎？」秋成勳與金鐘國同樣露出痛苦表情，最後還把早已逃到店外的經紀人叫回來一起挑戰。其中金鐘國的經紀人一次吃下三顆雞睪丸，吃完後立刻狂灌可樂，甚至拿出漱口水、口腔芳香噴霧清潔口腔，讓整段美食挑戰充滿笑料。
秋成勳、金鐘國玩遍台灣！旗津騎車、夜市抓鈔票超投入
除了挑戰特色美食，三人也走訪台灣各地，體驗不少在地文化。
金鐘國在夜市挑戰抓鈔票遊戲，展現《Running Man》中熟悉的「能力者」氣勢；秋成勳則走進美容院體驗傳統洗頭，讓觀眾看見硬漢私下有趣的一面。來到高雄時，三人搭乘渡輪前往旗津，騎著電動機車沿海岸線兜風、拍照，享受難得的悠閒時光。隨著台灣旅程接近尾聲，秋成勳也感嘆三人好不容易培養出默契，卻即將面臨分別。
金鐘國出道30週年找ZICO寫歌！台灣旅行意外促成合作
這趟台灣之旅還意外促成音樂合作的可能！秋成勳與ZICO因為同樣喜歡小酌，約好未來有機會在日本再聚。平時不太喝酒的金鐘國則向ZICO提出邀約，希望對方能替自己的出道30週年專輯創作歌曲。ZICO身兼歌手與音樂製作人，兩人若真的合作，也讓粉絲相當期待。不過目前仍屬節目中的邀約，尚未公布正式合作作品。
安宰賢接棒ZICO！「體弱美男」挑戰兩大肌肉男
隨著台灣篇即將告一段落，《真男人的旅行法》也準備換上全新陣容！下一站將前往印尼美娜多，由演員安宰賢接棒ZICO，與秋成勳、金鐘國組成新三人組。
曾出演《新西遊記》的安宰賢，因為在體能遊戲中的反差表現，被戲稱為「紙片人偶」、「體弱美男」。這次碰上體格健壯、求勝慾強烈的秋成勳與金鐘國，三人會擦出什麼樣的火花，也成為後續節目的看點。
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