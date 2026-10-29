2026-10-29 15:43 女子漾／編輯金柔葳
《幻視任務》5大看點！奧創睽違11年回歸、鋼鐵人AI彩蛋藏驚喜
漫威迷最近都在追這部！Disney+全新影集《幻視任務》上線後掀起討論，根據FlixPatrol統計，一舉登上全球56個國家與地區Disney+影集榜冠軍，台灣也持續名列收視排行榜前三名。這部作品延續《汪達幻視》、《阿嘉莎：無所不在》的故事，保羅貝特尼再度化身「白幻視」，除了要面對神祕敵人的追殺，還得重新學習如何當爸爸！更讓粉絲驚喜的是，經典反派奧創回歸，鋼鐵人多款AI助手也接連現身。女子漾整理《幻視任務》5大必看亮點，帶你一次掌握這部漫威新劇的精彩之處。
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《幻視任務》看點1：保羅貝特尼回歸！白幻視遭神祕賞金獵人追殺
《幻視任務》看點1：保羅貝特尼回歸！白幻視遭神祕賞金獵人追殺
從《鋼鐵人》系列中的AI配音，到《復仇者聯盟2：奧創紀元》正式以幻視身分登場，保羅貝特尼已陪伴漫威影迷近20年。這次他終於再度挑起主角重任，飾演重新啟動的「白幻視」。
故事延續《汪達幻視》結局，白幻視雖然找回過往記憶，卻無法重新感受曾經擁有的情感。與此同時，由陶德史塔許維克飾演的神祕賞金獵人「聖騎士」也對他展開追殺。隨著兩人多次交手，聖騎士背後的故事逐漸浮現，也讓幻視重新思考自己的存在與身分。
《幻視任務》看點2：AI英雄也要學當爸！幻視與神祕少年父子情成焦點
這次《幻視任務》除了精彩動作戲，還加入令人意想不到的親情故事。當幻視遇見神祕少年湯米，發現對方可能是自己失而復得的兒子，卻因為無法理解情感，讓兩人的相處充滿考驗。保羅貝特尼透露，他將自己現實生活中的育兒經驗融入角色，試著呈現幻視面對親子關係時的困惑。究竟一個由人工智慧構成的英雄，能否重新理解父愛？也成為這次故事的重要看點。
《幻視任務》看點3：奧創睽違11年回歸！全新生化人反派登場
還記得《復仇者聯盟2：奧創紀元》中的經典反派奧創嗎？這次由詹姆斯史派德再度回歸演出，讓老粉絲相當驚喜。另一位值得關注的新角色則是由《鬼入侵》女星蒂妮亞米勒飾演的生化人「喬卡絲塔」。她擁有強大能力，並對人工智慧與人類未來抱持自己的想法。兩名角色的登場，也讓幻視的冒險增添更多未知變數。
《幻視任務》看點4：漫威新男神Ruaridh Mollica登場！神祕少年身分引熱議
《幻視任務》另一大亮點，就是蘇格蘭新生代演員Ruaridh Mollica的加入！他在劇中飾演神祕少年湯米，與幻視家族有著密不可分的關係。
Ruaridh Mollica不只憑藉帥氣外型受到關注，角色探索自身能力與身世的過程，也讓影迷聯想到蜘蛛人彼得帕克的成長故事。隨著劇情推進，湯米未來是否會在漫威宇宙扮演更重要的角色，格外令人期待。
《幻視任務》看點5：鋼鐵人經典AI集體回歸！蜘蛛人、尚氣相關彩蛋藏驚喜
漫威老粉絲這次真的有得忙了！《幻視任務》藏有不少與鋼鐵人相關的驚喜，包括東尼史塔克曾使用的AI助手「賈維斯（J.A.R.V.I.S.）」、「星期五（F.R.I.D.A.Y.）」及「伊蒂絲（E.D.I.T.H.）」，甚至連工作室裡的機械助手DUM-E與U也現身。
其中，伊蒂絲曾在《蜘蛛人：離家日》登場，影集也加入與十環幫、夜魔俠相關的元素，並持續延伸《汪達幻視》及《阿嘉莎：無所不在》的家族故事。對喜歡尋找漫威宇宙連結的觀眾來說，這次有不少值得留意的細節。
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