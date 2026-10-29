2026-10-29 15:13 女子漾／編輯金柔葳
哈利波特迷荷包守不住！25週年限定「魔法行李箱」登場，9款鐵盒超想收藏
哈利波特迷準備好回到霍格華茲了嗎？為慶祝《哈利波特》系列電影上映25週年，得利影視推出《哈利波特25週年全套UHD+BD 16碟限定鐵盒版》，不只一次收錄8部經典電影，還以復古魔法行李箱造型包裝，內藏9款全新設計的限定鐵盒，以及霍格華茲城堡藍圖、斜角巷海報等收藏周邊。這款25週年紀念套裝將於11月限量發行，目前已開放預購，粉絲可別錯過！
《哈利波特》25週年！8部經典電影一次收藏
2001年，《哈利波特：神秘的魔法石》首度登上大銀幕，帶領觀眾走進充滿魔法的霍格華茲，也讓哈利、榮恩、妙麗成為陪伴無數影迷長大的經典角色。迎接電影上映25週年，得利影視推出全新限定典藏套裝，收錄《哈利波特》系列8部電影，包含4K UHD與Blu-ray（BD）版本，共計16張光碟，讓粉絲可以重新回味魔法世界的經典場景。
魔法行李箱造型超吸睛！9款限定鐵盒、霍格華茲藍圖全收錄
這次最讓收藏控心動的，就是仿皮革魔法行李箱造型外盒！打開後可見9款全新設計的限量SteelBook鐵盒，整體充滿魔法世界的復古氛圍。
除了電影光碟，套裝還附有電影主題旅行海報卡、限定貼紙組、藝術卡、閃卡、霍格華茲城堡藍圖海報、斜角巷主題海報，以及限量收藏證明書，讓粉絲可以一次收藏多款電影紀念品。
商品名稱：哈利波特25週年全套UHD+BD 16碟限定鐵盒版《哈利波特》25週年限定鐵盒版資訊
發行時間：2026年11月
收錄內容：8部電影、16張光碟、9款限定鐵盒
收藏周邊：旅行海報卡、貼紙組、藝術卡、閃卡、霍格華茲城堡藍圖海報、斜角巷主題海報、限量收藏證明書
預購通路：博客來、誠品線上、佳佳唱片、藍光先生、五大唱片、AV視聽小舖、PChome 24h購物數量有限，售完為止。
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