2026-10-29 14:59 女子漾／編輯周意軒
日本退稅新制懶人包！11月起先付稅再退稅，機場地點、流程與注意事項一次看
準備去日本逛藥妝、買衣服，退稅流程得先更新！日本將自2026年11月1日起，針對當日起購買的商品改採「先付含稅價、出境確認後再退款」。想順利拿回稅款，購物時要完成店家手續，回程也得在託運行李前辦理海關確認。女子漾整理日本退稅新制的購物門檻、機場操作流程、現金退稅地點與注意事項，出發前先收藏。
日本退稅新制何時上路？以購買日期為準
日本退稅新制適用於2026年11月1日起購買的商品。符合資格的旅客在免稅店購物時，須先支付含消費稅的全額，再於出境時完成海關確認，證明商品確實攜出日本，之後由店家或其委託的退稅業者退款。也就是說，適用哪一套制度，要看商品購買日期，不能只看入境或回程日期。
日本購物多少錢可以退稅？同店同日未稅滿5,000日圓
新制下，同一名符合資格的旅客，在同一家免稅店、同一天購買商品，未稅合計滿5,000日圓，即可符合金額門檻；商品也必須由旅客攜帶出境。另外，新制取消一般物品與消耗品的分類，以及消耗品未稅50萬日圓的購買上限、特殊密封包裝要求。不過，食品、飲料、化妝品等商品若已在日本境內消耗或使用，就不能辦理退稅，別把「取消密封袋」誤會成可以先吃、先用。
日本退稅怎麼辦？購物、海關確認、退款分3步驟
1. 購物當天：在店家完成免稅購買手續
先確認店家提供免稅服務，出示護照等所需資料，支付含稅金額並完成店內手續。收據及相關憑證建議保留，也要確認店家合作的退稅業者、領款方式與費用。不能只拿著一般購物收據，到機場就要求退稅。
2. 回程當天：託運行李前完成海關確認
旅客須在購買日起90天內出境並完成海關確認。到機場後，先帶著護照及所有申請退稅的商品，前往免稅手續機台操作。機台顯示綠色，代表確認程序完成；若顯示紅色，則須攜帶商品前往指定海關區域接受實物查驗。商品若放在行李箱內，務必先完成確認，再託運。
3. 完成確認後：依店家或業者指示領取退款
通過海關確認後，再依購物時約定的方式辦理退款。若選擇機場現金服務，須確認該筆交易的退稅業者受機台或櫃檯支援，再出示購物時使用的護照領取日圓。完成海關確認，不代表所有商品都能在任一現金退稅機領款。
哪些機場可以領現金？Cash Japan公布6座機場服務點
Cash Japan宣布，預計自2026年11月1日起，於成田、關西、神戶、福岡、新千歲及中部國際機場陸續啟動服務。以下為官網公布的服務位置與時間，均為日本當地時間。
這項服務同樣只接受合作退稅業者的交易，並須先完成海關確認。尤其羽田、那霸的領款機設於出境後，海關確認仍須在託運行李前完成，兩者位置別搞混。
現金退稅有手續費嗎？實拿金額先問清楚
選擇領日圓現金，須把手續費算進去。依Cash Japan目前公布條款，服務費為退稅業者所指示退款金額的10%，並非商品售價的10%；這筆費用與店家或退稅業者另外收取的費用分開計算，亦可能適用最低、最高費用及金額進捨規則。因此，結帳時最好先問清楚：「可以怎麼領款？各自會扣多少費用？」實際入手金額應以店家、退稅業者及領款服務的條款為準。
可以用Visit Japan Web嗎？7座機場支援線上確認
成田、羽田、關西、中部、福岡、新千歲及那霸機場，也支援透過Visit Japan Web辦理相關線上確認。旅客須事先完成設定，並在國際線出發大廳的指定區域，連接手續專用Wi-Fi操作。這項功能用於海關確認程序，若結果要求實物查驗，仍須前往海關；後續退款也要依店家或業者規定完成。本文依2026年10月29日可查得的日本官方及業者公告整理，服務啟用、設置位置與費用若有調整，以最新公告為準。