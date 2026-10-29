2026-10-29 12:29 女子漾／編輯ANDREA
除了《蘭香如故》，網評激推的TOP 6高聲量陸劇，這幾部讓人熬夜也想追完！
最近無論是午休閒聊還是社群論壇，陸劇話題總是熱度不減，也時常是我們編輯日常尋找靈感與討論的焦點。近期高分宅鬥劇《蘭香如故》憑藉著不降智的爽感與細膩的人物刻畫，讓無數觀眾直呼「越看越深陷」。但除了《蘭香如故》之外，還有哪些作品是網友狂推、話題滿滿的必追神劇？這次為大家盤點網路上討論度極高的6部話題陸劇，從高能宅鬥到仙俠虐戀，每一部都有著讓人一追就停不下來的獨特魅力，絕對值得加入你的追劇清單！
1. 《蘭香如故》：底層丫鬟的逆襲，口碑爆棚的宅鬥黑馬
近期討論度極高的《蘭香如故》，以女主角從落難千金化名「許蘭香」進入林府為婢，憑藉聰明才智步步為營，最終逆襲成為當家主母並洗刷家族冤屈的劇情為主軸。網友評價本劇劇情充滿爽感卻不無腦，人物互動細節值得反覆品味。劇中關於豪門婚姻騙局與利益角力的細膩刻畫，不僅讓觀眾越看越上癮，更有網友盛讚其餘韻極深，彷彿讓人看見《知否》的精緻質感。
2. 《錦繡安寧》：節奏明快，高能宅鬥絕不拖沓
由張晚意與任敏主演的古裝劇，最大亮點在於「節奏明快」。第一集就迅速鋪陳完家族悲劇，直接切入宅鬥核心。網友表示，女主角展現了落難千金的堅韌，而男主角從防備到動心的感情線火花四射，將女性成長與家族命運完美揉合。儘管中後段劇情節奏讓部分網友覺得稍趕，但男女主角自然流露的細膩演技與溫馨的家庭互動，依舊讓許多觀眾深陷其中。
3. 《柳舟記》：反差萌霸總與失憶嬌妻的極致拉扯
由張晚意與王楚然搭檔的《柳舟記》，高冷王爺與失憶女主角的設定充滿了戲劇張力。網友大讚女主角王楚然的美貌直接將全劇顏值拉高，而男主角張晚意在處理身分曝光（掉馬甲）前後的反差萌與各種尷尬微表情更是極具魅力。原著的「錯認夫君」情節本身就非常吸引人，劇版改編也精準拿捏了甜蜜與拉扯的精華，讓人忍不住一刷再刷。
4. 《長相思》：極致虐心，多角戀情的絕佳刻畫
《長相思》無疑是近年來最具聲量的古裝大劇之一。第一季憑藉輕快明亮的劇情與三對CP初相識的美好，拿下了極高評價。到了第二季，劇情全面轉入極致的「虐戀拉扯」，男女主角們在情感與權力間不斷掙扎。雖然觀眾對於感情線進展的評價兩極，但這種揪心、充滿牽絆的情感刻畫，依然讓喜愛虐戀題材的網友們瘋狂討論，熱度居高不下。
5. 《入青雲》：雙強人設，絕美仙俠的新鮮搭配
由侯明昊與盧昱曉主演的《入青雲》主打「雙強人設」，講述冷酷女戰神化身嬌軟舞姬，對浪蕩鬥者設下愛情陷阱的故事。網友高度讚賞導演知竹的審美與運鏡，不僅將男主角的美貌拍到登峰造極，男女主角互不相讓卻又雙向奔赴的互動更是張力十足。精彩的打鬥與超有誠意的感情戲，讓觀眾看得直呼過癮，具備極高的爆款潛力。
6. 《九重紫》：質感宅鬥，被譽為嚴重被低估的好劇
同樣是重生宅鬥題材，《九重紫》由孟子義與李昀銳主演，被許多網友評為「嚴重被低估」的寶藏劇。有別於一般的無腦爽劇，該劇鏡頭大氣唯美，台詞與劇本古韻十足。男女主角從結盟到逐漸相知相惜的過程極具CP感，加上劇情邏輯在線、結局收尾漂亮不爛尾，是一部從頭好看到尾的高品質作品。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower