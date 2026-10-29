2026-10-29 12:11 女子漾／編輯ANDREA
Netflix《急診室的奇蹟》11/12上線！霍建華飆全英文喊難 楊謹華化身「反骨名醫」展身手
Netflix最新醫療職人台劇《急診室的奇蹟》將於11月12日全球獨家上線！這部由《火神的眼淚》主創團隊操刀的超強新作，今（29）日釋出〈急診室的醫生們〉最新幕後花絮。男神霍建華與影后楊謹華這對神級組合，雙雙披上白袍搶救生命。霍建華不僅苦練全英文醫療術語，還化身嚴厲主管狂電菜鳥；楊謹華則挑戰「反骨醫師」，甚至上演俐落壓制醫鬧病患的動作戲，讓粉絲直呼期待度破表！
霍建華這次在劇中飾演急診室副主任周承俊，面對生死關頭總能冷靜應對。為了演活專業醫師，他私下下足苦工，花絮中一場必須一口氣狂飆「CVC、生化、心肌酵素、血液氣體分析」等中英文夾雜的醫療術語戲，讓他順利拍完後獲得全場狂讚，但他本人則苦笑直呼：「真難唸！」他坦言，面對陌生的專業台詞只能不斷催眠自己，但也因此深刻體會到醫護人員在急診室面對形形色色病患的辛勞。戲外的霍建華則宛如暖心大哥，常揪同劇演員下戲吃飯，相當照顧後輩。
楊謹華飾演的資深醫師何宇華則自帶「反骨」氣場，面對混亂的急救現場果斷又霸氣。劇中她不僅要對抗死神，還要對付鬧事傷人的病患，一場閃避攻擊並將病患壓制在床的戲碼，冷靜下達「鎮靜劑」指令，展現了超颯爽的俐落身手。回憶拍攝過程，楊謹華笑說雖然背專有名詞背到快崩潰，但「背好了也演完的時候，那種感覺真的很爽快！」她也十分享受劇組裡大家宛如真正醫療團隊般互相提醒的緊密氛圍。
急診室裡除了資深前輩，還有三位狂受挫卻熱血的「R1菜鳥醫師」。蔡凡熙飾演滿腔衝勁卻屢屢碰壁的林耿明，不僅發生插管失誤，還慘遭病患嘔吐物噴濺，甚至被霍建華當面狠嗆：「如果連這點挫折都挺不過去，我看你明天辦離職吧！」為了完美呈現醫療器械操作的手部特寫，蔡凡熙還特別戒掉多年來「摳指甲」的習慣，相當敬業。
詹子萱與彭千祐則分別飾演醫學系資優生唐希與冷面天才江東彥。詹子萱為戲拿香蕉皮苦練縫合，卻在驗收時大搞烏龍，一慌張竟把聽診器當「耳罩式耳機」從頭頂往下扣，讓她自嘲：「如果真的在醫學院，應該當場就被退學了！」彭千祐則自爆拍戲時為了記住超長英文術語又怕NG，竟偷偷把寫滿小抄的iPad「放在病患演員身上」請對方幫忙拿，超荒謬的畫面讓對戲的楊謹華和全場工作人員當場笑翻。
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