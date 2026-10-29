2026-10-29 10:55 女子漾／編輯金柔葳
李秀滿「C位美學」含金量還在上升！盤點10位歷代SM神顏，潤娥、Karina美成傳奇
自 2023 年離開一手創立的 SM 娛樂後，被譽為「K-POP 締造者」的李秀滿再度回歸樂壇，一口氣推出 9 人女團與 15 人男團，引發熱烈討論。其中，女團 A2O LITE 的 13 歲美日混血 C 位成員 OA，憑藉精緻立體的「精靈系神顏」與強大舞台氣場，迅速成為話題焦點。團體新歌不僅突破三分鐘，更融入濃厚的「二代韓團」風格，讓不少資深 K-POP 粉絲直呼：「李秀滿果然是 K-POP 的靈魂！」除了音樂風格，李秀滿對 C 位人選的獨到眼光也備受關注。從少女時代到 aespa，他總能結合成員特色與團體定位，塑造令人印象深刻的形象。究竟他如何透過 C 位打造經典？以下帶你一探究竟！
李秀滿欽點 C 位 1. S.E.S. 柳真
作為「K-POP 元祖女團」S.E.S. 的門面代表，柳真堪稱李秀滿「C 位美學」的早期典範。年僅 16 歲便出道的她，憑藉立體精緻的五官與甜美清純的氣質，迅速成為韓國娛樂圈的焦點。她不僅是團體的視覺中心，也展現了 SM 娛樂對 C 位人選的核心思路：以鮮明的外型辨識度與獨特魅力，建立團體的第一印象。柳真的亮眼表現，為 SM 後續女團的門面定位提供了早期範本，也讓「C 位美學」逐步成為外界觀察 SM 女團的重要視角。
李秀滿欽點 C 位 2. 少女時代 潤娥
潤娥最令人印象深刻的，是一雙清澈靈動的鹿眼，搭配流暢的臉部線條與自然甜美的笑容，既有少女感，也帶著大方優雅的氣質。相較於強調濃烈妝感的美貌，她的五官清秀耐看，無論是長髮造型還是簡約妝容，都能呈現乾淨明亮的形象。這種不具侵略性、卻極具辨識度的美感，正是她能成為少女時代代表性門面的重要原因，也讓她的 C 位形象深入人心。
李秀滿欽點 C 位 3. f(x) Krystal
如果說潤娥是讓人一眼就有好感的清甜系美人，那 Krystal 就是截然不同的存在。她總帶著幾分冷淡的眼神，搭配標誌性的中分長直髮，散發出冷艷又率性的氣質。這種不刻意討好、甚至帶點生人勿近的魅力，恰好呼應了 f(x) 前衛、不受框架限制的團體風格。比起傳統女團常見的甜美門面，Krystal 更以獨樹一格的高冷形象走出自己的路，也成為許多人提起 K-POP 冷艷系美人時，第一個想到的名字。
李秀滿欽點 C 位 4. Red Velvet Irene
Irene 直到 24 歲才以 Red Velvet 成員身分出道，在出道前便憑著出眾外貌獲得「臉讚」稱號。她的五官精緻立體，臉部線條流暢，眉眼間更帶著一股清冷氣質，即使妝容簡單，也很難讓人忽略。SM 娛樂看中的，正是她極具辨識度的美貌與鏡頭表現力。無論是復古華麗的造型，還是簡約俐落的妝髮，Irene 都能輕鬆駕馭，在古典優雅中帶著幾分冷艷，成為 Red Velvet 最具代表性的門面。
李秀滿欽點 C 位 5. aespa Karina
Karina 憑藉小巧的巴掌臉、精緻如 CG 動畫般的立體五官，以及九頭身的優越比例，常被形容是「AI 顏值」的代表。aespa 出道時以虛擬與現實交織的未來感概念打開知名度，而 Karina 冷艷、精緻又帶有非現實感的外型，恰好與團體設定呼應。
李秀滿欽點 C 位 6. H.O.T. 安七炫
身為 K-POP 男團始祖 H.O.T. 的靈魂人物，安七炫（Kangta）擁有深邃立體的貴公子顏值與迷人眼眸，同時還兼具頂級主唱實力。李秀滿當年獨具慧眼，將兼具顏值與歌唱實力的他擺在 Center，開創了「門面即主唱、主唱兼 C 位」的傳奇先河，也為 SM 娛樂後續的男團視覺標準打下基石。
李秀滿欽點 C 位 7. 東方神起 金在中
被譽為「撕漫男始祖」的金在中，是東方神起早期最具代表性的成員之一。擁有深邃立體、宛如漫畫主角般的精緻五官，加上白皙膚色與清冷氣質，出道初期便憑藉出眾外貌吸引大批粉絲。除了令人過目難忘的神顏，他高亢而富有穿透力的嗓音，也為舞台表現增添了鮮明特色。
李秀滿欽點 C 位 8. Super Junior 崔始源
崔始源擁有濃眉大眼、深邃立體的五官與高挑身材，俊朗的外型搭配成熟紳士氣質，讓他自帶貴公子般的魅力。作為 Super Junior 的 C 位代表，他不只靠外貌吸引目光，大方穩健的台風，也讓他站在隊伍中央時格外醒目。
李秀滿欽點 C 位 9. EXO KAI
KAI 不只有小麥色肌膚、深邃立體的五官，更以充滿力量感的舞蹈成為 EXO 舞台上的代表人物。作為團體的 Center，他的優勢不只是舞技出色，還在於能用肢體、眼神和表情牢牢抓住觀眾目光。無論是編舞中的重點段落，還是舞台上的個人表演，KAI 都能展現強烈的存在感，讓視線自然跟著他的動作走。
李秀滿欽點 C 位 10. NCT 泰容
泰容有著深邃立體的五官、與銳利眼神，宛如漫畫裡走出來的角色，光是外型就很有記憶點。身為 NCT 隊長，他的 Rap 和舞蹈實力也不容忽視，而這張帶有冷冽感的「漫畫臉」，更成為團體視覺風格中相當鮮明的存在。無論是舞台造型還是概念照，泰容都很能駕馭 NCT 前衛多變的風格，也讓人一提到團體的代表性神顏，就很容易想到他。
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