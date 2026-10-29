2026-10-29 09:30 享民頭條
手機跳出欠費通知千萬別點下去 秒懂5大最新詐騙陷阱
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：國道通行費、水電費催繳常偽裝官方通知誘騙點擊。
- 重點二：物流包裹、郵政通知與縮網址常藏個資盜刷陷阱。
- 重點三：銀行異常警告、低價促銷與特價商品都要先查證。
編輯/李明真撰文
滑手機滑到一半，突然跳出一則簡訊或郵件，說妳的eTag國道通行費沒繳、中華郵政包裹卡在海關、還是抽中了免費豪華郵輪雙人遊？心裡才正納悶「我有這筆消費嗎？」，手指就已經快一步點進去連結了。
親愛的，如果妳不想一覺醒來戶頭裡的存款直接清空，現在立刻把手機放下聽我說！現在的詐騙集團手法簡直堪比神經外科手術，精準又逼真。今天就帶妳一口氣破解近期最猖獗的五大新型詐騙套路，下次看到直接手刀刪除。
第一種 國道通行費與水電費催繳陷阱
詐騙集團最愛利用大家忙碌健忘的特性，發送幾十塊錢的未繳通行費或電費通知。網頁做得跟官方監理所或台電一模一樣，一旦妳好心輸入信用卡號繳納，後台立刻自動刷走妳的幾萬塊。拜託，政府機關不會透過不明短訊附上網址叫妳線上刷卡，有疑慮請直接下載官方App查詢。
第二種 假冒物流或郵政局的包裹未領通知
這招專門針對網購成癮的現代女性，簡直防不勝防。簡訊聲稱妳有國際包裹因為地址錯誤無法投遞，請點擊連結重新確認。當妳滿心期待想看買的衣服在哪裡時，點進去卻是要求填寫個人資料與信用卡授權。這種假包裹真盜刷的把戲，只要看見短訊裡帶有奇怪的縮網址，百分之百就是詐騙。
第三種 超低價豪華郵輪與機票促銷
臉書或IG廣告常常出現限時特惠，用不到千元的價格就能享受奢華地中海郵輪行，或者是狂撒幣的中獎通知。貪小便宜是人類的天性，但天上不會掉餡餅，只會掉陷阱。點進去不僅會被騙走大筆訂金，還可能在不知不覺中把個資全都奉送給跨國詐騙集團。
第四種 看起來超誘人的產地直送特價水果
這幾年很流行透過一頁式廣告買小農水果，價格便宜又大碗，畫面看起來還十分鮮美。結果貨到付款拿到的不是爛芒果就是幾顆芭樂，甚至根本沒出貨直接盜刷信用卡。網購生鮮還是乖乖去大型電商平台或信譽良好的實體通路，別在社群軟體的幽靈賣場交智商稅了。
第五種 偽裝成銀行或電子支付的帳戶異常警告
這類型的詐騙簡直是心臟病發等級，簡訊通知說妳的網銀帳戶被鎖定或出現異常交易，需要立刻驗證身分。在慌亂之中，妳很容易失去理智依照指示輸入密碼和驗證碼。請記住，銀行客服人員絕不會跟妳索取網銀密碼，看到這種恐嚇性質的訊息，先深呼吸三次再打官方電話確認。
總結來說，網路世界危機四伏，守住錢包的第一道防線就是戒掉「隨便亂點連結」的手殘習慣。下次手機再跳出任何奇怪的催繳或中獎通知時，請冷笑一聲直接封鎖刪除。錢很難賺，千萬別讓它輕易飛進詐騙集團的口袋裡。
【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】
精華 FAQ
-
最常見的是國道通行費與水電費催繳通知，詐騙集團會做出像官方網站的頁面，引導民眾輸入信用卡資料，一旦填寫就可能遭到盜刷。
-
若簡訊出現縮網址、要求重填個資或信用卡授權，就很可能是詐騙。面對這類包裹通知，最好直接到官方App或客服查證，不要點連結。
-
不要依照簡訊指示輸入密碼或驗證碼，也不要直接點連結處理。應先冷靜確認訊息真偽，再撥打官方電話查詢，避免落入恐嚇式釣魚陷阱。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數