2026-10-29 08:47 女子漾／編輯周意軒
努力卻沒成果，就代表你不行嗎？黃仁勳、泰勒絲等10大成功金句，寫給想放棄的你
履歷投了好幾封，信箱卻遲遲沒有新通知；下班後努力進修，升遷名單依然沒有自己；看著朋友陸續交出成績，忍不住懷疑：「是不是我真的不夠好？」努力最讓人難受的，往往是付出很多，卻不知道還要等多久。那些站在聚光燈下的人，也曾談過失敗、質疑與重新開始。女子漾整理黃仁勳、泰勒絲等人的10句成功金句，陪你在想放棄的時刻，重新看看自己的步伐。
黃仁勳：別讓一個退縮的理由，蓋過所有可能
「即使有一百萬種成功的方法，你們卻找出那一個不去做的理由。」
黃仁勳在倫敦談及英國創業環境時，指出當地擁有優秀人才與大學，卻容易過度思考、聚焦失敗風險。這番話原本談的是創業精神，也讓人想到生活中那些還沒開始，就先被自己否決的計畫。
想轉職，卻覺得資歷不夠；想學新技能，又擔心現在太晚。風險值得評估，但如果每次思考都停在「算了」，也可以問問自己：有沒有一個今天就能試、代價也承受得起的小步驟？
泰勒絲：認真努力，沒有什麼好丟臉
「永遠不要為嘗試感到羞愧。毫不費力是一種迷思。」
泰勒絲在2022年紐約大學畢業演說中，鼓勵畢業生別隱藏自己的熱情，也別為了維持輕鬆、不在乎的形象，羞於承認自己很想做好一件事。
有時候，我們最怕的是「大家都知道我很努力，結果還是沒成功」。於是先說自己隨便試試，替失落留一點退路。但你花時間準備、願意認真爭取，本來就值得被尊重，不必等到成果漂亮，才承認自己付出了多少。
詹姆斯・克利爾：目標之外，看看每天怎麼做
「你不會提升到目標的高度，而會落到系統的水準。」
《原子習慣》作者詹姆斯・克利爾用這句話提醒讀者：目標指向想要的結果，日常運作的系統，則影響我們能否持續靠近它。當努力暫時沒有回報，可以先檢查做法。想提升英文能力，是否安排了能持續的練習時間？想換工作，是否針對職缺調整履歷？與其每天責怪自己不夠拚，試著把下一步安排得更具體，也更容易做到。
賈伯斯：保留好奇，也容許自己不熟練
「求知若渴，虛心若愚。」
賈伯斯在2005年史丹佛大學畢業演說中，引用《全球概覽》（Whole Earth Catalog）的告別語「Stay hungry. Stay foolish.」，送給即將展開人生新階段的畢業生。換到新領域，難免會碰到不懂的問題，也可能暫時失去原本熟悉的成就感。容許自己問問題、做得慢一點，才有機會學會新東西。現在還不熟練，並不能預告你未來能走多遠。
貝佐斯：做新的事，很難完全避開批評
「如果你永遠不想被批評，那就別做任何新事物。」
亞馬遜創辦人貝佐斯曾在2012年AWS re活動中，談到創新與批評之間的關係。嘗試新的做法，往往也得面對旁人的不理解。你想轉換跑道，有人說太冒險；你開始經營副業，又有人問能賺多少。別人的提醒可以參考，但每一句評論的分量不必相同。比起急著證明給所有人看，更值得確認的是：這項建議能不能幫助你改善做法？
歐普拉：遇到挫折，也可以重新選方向
「失敗，是人生試著把我們帶往另一個方向。」
歐普拉在2013年哈佛大學畢業演說中，以自身經驗談到挫敗，提醒畢業生即使走得再高，也可能有跌倒的時刻。努力很久仍然卡關，除了繼續堅持，也可以重新檢查目標與環境。這份工作是否有發展空間？目前的方法還適合自己嗎？調整方向需要判斷與勇氣，過去投入的時間，也能成為下一次選擇的依據。
IKEA創辦人坎普拉：犯錯，是行動時可能付出的代價
「只有在睡覺時，人才不會犯錯。」
IKEA創辦人英格瓦・坎普拉在《一個家具商的信仰》中留下這句話。IKEA博物館回顧品牌嘗試時，也提到他重視從錯誤中學習，避免重複犯下同樣的錯。第一次提案被退回、作品反應不如預期，都可能讓人懷疑自己。先把「這次哪裡需要改」找出來，會比反覆想著「我怎麼這麼差」更有幫助。一次表現可以檢討，你也仍然有調整的空間。
J.K.羅琳：人生很難完全避開失敗
「活著而不在任何事情上失敗，是不可能的。」
J.K.羅琳在2008年哈佛大學畢業演說中，分享自己對失敗的理解，也談到挫折如何讓她重新辨認生命中重要的事。一次落選、一封拒絕信、一場不理想的面試，很容易被我們放大成對整個人的評價。但一次結果能說明的事情有限。你可以失望，也可以花時間消化，再決定哪些地方要改、哪些事情仍值得繼續。
詹姆斯・卡麥隆：別太早替想做的事設限
「把目標訂得高得不可思議。」
導演詹姆斯・卡麥隆曾談到設定高遠目標的想法，認為即使未能完全達成，也可能在追求的過程中，取得超出原先想像的成果。有些目標，我們連說出口都會心虛，怕被笑想太多，也怕最後做不到。可以先保留那個願望，再拆成眼前能完成的階段。大目標讓你知道想去哪裡，小步驟則讓你看見今天能做什麼。
Lady Gaga：還在乎的夢想，值得再給一次機會
「如果你有夢想，就為它奮鬥。」
Lady Gaga在2019年奧斯卡得獎感言中，談到努力與挫折，鼓勵懷抱夢想的人，在遭遇拒絕、跌倒之後，仍然勇敢向前。想放棄的時候，可以先問自己：「我已經不想要了，還是最近真的太累？」如果仍然在乎，或許可以休息一下、尋求協助，再換個方法試試。你不需要在最疲憊的那一天，立刻替整個未來做決定。
金句無法保證成功，但可以陪我們換個角度看待眼前的困境。努力沒有立刻得到回應時，試著檢查方法、聽取具體回饋，也留意自己的時間與承受能力。今天能做的，可能只是修改一段履歷、完成一次練習，或好好休息。先給下一步一個位置，讓自己有機會帶著新的判斷繼續走。