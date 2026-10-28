2026-10-28 17:56 女子漾／編輯王廷羽
LINE萬聖節免費貼圖快領！4款限時下載，輸入「3組神秘咒語」召喚熊大、莎莉
萬聖節倒數！LINE推出4組萬聖節相關免費貼圖，包括「小心臟」、「小薩」、「社畜兔寶包」及「臘腸狗薯條」，使用效期最長180天！聊天室還藏有驚喜，只要輸入3組指定關鍵字，就能召喚萬聖節裝扮的熊大、莎莉。女子漾整理免費貼圖下載連結、領取期限及隱藏特效玩法，快趁活動結束前收藏！
文章目錄
LINE萬聖節免費貼圖
LINE萬聖節免費貼圖
LINE免費貼圖1：易遊網×小心臟－心動出遊趣
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
條件：加入官方帳號好友
LINE免費貼圖2：LINE禮物 × 小薩
下載期限：2026/11/13
使用效期：90天
條件：加入官方帳號好友
LINE免費貼圖3：LINE購物直播×社畜兔寶包
下載期限：2026/11/14
使用效期：90天
條件：加入官方帳號好友
LINE免費貼圖4：LINE TV｜臘腸狗薯條
下載期限：2026/11/11
使用效期：90天
條件：達成指定活動條件
LINE萬聖節隱藏特效！輸入3組關鍵字召喚熊大、莎莉
LINE萬聖節隱藏特效！輸入3組關鍵字召喚熊大、莎莉
LINE萬聖節聊天室限定特效登場！即日起至10月31日晚間10點59分，只要輸入「萬聖節」、「不給糖就搗蛋」或「Halloween」，就能召喚換上萬聖節裝扮的熊大、莎莉。如果沒有出現動畫，可至LINE設定確認「聊天室背景特效」是否開啟。
LINE Premium萬聖節限定圖示！黑貓、幽靈、南瓜萌翻手機桌面
LINE Premium萬聖節限定圖示！黑貓、幽靈、南瓜萌翻手機桌面
LINE Premium同步推出4款萬聖節限定圖示，包括俏皮黑貓、軟萌幽靈及搞怪南瓜等造型，讓手機桌面也換上節慶新裝！限定圖示開放至10月31日，符合LINE Premium使用資格的用戶可依活動說明更換。
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