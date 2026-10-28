2026-10-28 13:18 女子漾／編輯ANDREA
網評「高質感鬥智陸劇」TOP5，這部神作無法超越，黑馬新劇《蘭香如故》逆襲超帶感！
女孩們最近是不是又陷入劇荒了呢？如果看膩了單純的撒糖甜寵劇，想體驗主角雙商在線、劇情反轉再反轉的極致爽感，那麼「高智商鬥智劇」絕對是首選！小編特別為大家盤點了網友激推、重刷幾次都不夠的「高質感鬥智陸劇TOP5」！不僅有難以超越的經典神作，還有2026年話題度爆表的黑馬大劇，快來看看為何它們如此受歡迎吧！
TOP1：《琅琊榜》— 權謀劇無法超越的天花板
由胡歌、王凱主演的這部神劇，絕對是權謀類不可逾越的高山！劇情講述「麒麟才子」梅長蘇化名重返金陵的復仇之路。被網友封神的原因在於，每一個被推翻的官員都是他佈局中的棋子，長線釣魚的計謀堪稱完美。這部劇在豆瓣擁有9.4分的極高評價，劇迷狂推「重刷10次都不夠」，無論是劇情邏輯或是服化道皆無可挑剔！
TOP2：《慶餘年》— 幽默與權謀的完美結合
結合穿越與科幻元素的《慶餘年》，講述帶有現代思維的范閒，在各方明爭暗鬥中靠著機智化險為夷。受歡迎的最大原因在於劇情緊湊又帶點幽默，讓原本嚴肅的朝堂鬥爭多了一份獨特的爽感。主角在朝野上的唇槍舌戰非常精彩，是近年少數熱度與口碑雙收的爆款劇，入坑絕對不虧。
TOP3：《長安十二時辰》— 媲美電影的反恐神作
想要體驗電影級別的視覺震撼，看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，死囚張小敬必須在時限內揪出刺客並拯救全城。整部劇節奏極快，猶如古裝版的反恐任務，懸疑感拉滿，讓人跟著主角燒腦抽絲剝繭，超高級的畫面質感與滿滿的人情味絕對必看。
TOP4：《天盛長歌》— 勢均力敵的血色博弈
由陳坤、倪妮主演的大作，畫面美到簡直像藝術品！這是一部男女主角「勢均力敵」的權謀劇，兩人在朝堂中棋逢對手，將廟堂的血色博弈與權力糾葛展現得淋漓盡致。劇迷大讚「全員智商在線」，是一部能讓人細細體會權力鋪墊與酸甜苦澀的高級佳作。
TOP5：《蘭香如故》— 節奏飛快的大女主逆襲
2026年近期討論度極高的大黑馬絕對是它！由譚松韻、劉學義領銜主演，改編自小說《蘭香緣》。故事講述大學士府長孫女因家族蒙冤，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏林府伺機逆襲。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就迅速進入高能宅鬥。看著女主角不向命運低頭，憑藉聰慧突破階級束縛，最終贏得敬重成為當家主母並洗刷冤屈，真的超級帶感，絕對是今年必追的高智商爽劇！
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