2026-10-28 15:30 睿忒
致敬傳奇導演！LISA 新單曲 〈Tarantino〉以電影般質感展現自身強大氣勢！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：LISA 迷你專輯《PRESS PLAY》主打曲〈Tarantino〉正式發行。
- 重點二：歌曲以 Quentin Tarantino 與《Kill Bill》元素致敬電影風格。
- 重點三：泰式三弦琴 phin 與女殺手視覺強化 LISA 個人特色。
Hi there，繼上一首單曲〈SaWaDiKa〉(2026) 引發了廣泛熱度後，LISA 的最新迷你專輯《PRESS PLAY》(2026) 終於發行了！隨著專輯發行而釋出的主打單曲是〈Tarantino〉(2026)，也是在事前已經經過大肆預熱的單曲，並且在 MV 的預告短片裡還出現了電影《Kill Bill (追殺比爾)》(2003) 標誌性的口哨聲，因此必須說在歌曲發行之前就已經把大家的胃口都吊了起來，將期待值拉到了最大！
很明顯地〈Tarantino〉這首歌是為了致敬美國名導演 Quentin Tarantino，從預告短片裡《Kill Bill》元素運用也能夠更加確定；Quentin 是擅長拍攝打鬥動作影片、在作品中常帶有暴力、血腥等風格的導演，因此此次 LISA 選擇在歌曲中致敬這位導演，也相當於我們能夠期待他在視覺上有非常動態的表現，而果不其然在歌曲發行前後的影片素材都表現出了這樣的特色。
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〈Tarantino〉當中的最大特色，也是在片段釋出時就直接吸引到我的元素，應該非被稱作泰式吉他的「phin」莫屬了吧，來自泰國當地的三弦琴，在歌曲的一開始就製造出 LISA 自身專屬的電影感，畢竟泰國目前在國際上最標誌性的巨星也就只有他了，因此等於在開頭就已經打上了和其他流行歌曲不一樣的浮水印。而這份獨特在旋律接著走下去時也能夠感受到，相同的氛圍在不知不覺間充滿了整首歌，再搭上 LISA 的嗓音真的非常地契合！
因為〈Tarantino〉以導演之名為靈感，因此歌曲中以導演的執導特色為中心，利用了打鬥般直球對決，將 LISA 想要表達的自信引導出來，藉以讓整首歌好似是在炫耀自身的感覺，這在饒舌歌曲當中或許稀鬆平常，但從目前唱英文歌曲、並且又有流量的亞洲歌手當中，這麼純粹的炫耀倒是不算常見；儘管如此一來歌曲深度會稍嫌不足，但 LISA 從「Tarantino」補足了中心概念，甚至在視覺上也增添了不同的可看性，所以歌詞沒那麼有深度的這點似乎也就不是大問題了。
而要聽〈Tarantino〉這首歌，就推薦大家一定要搭配著 MV 聽過一遍，視覺方面一向是 LISA 的強項，這次也不例外！他在影片裡化身為女殺手的身份，在飯店房間、廚房等場景中解決一眾攔路人，只為了將手中信件送到喜愛的導演手上，而即便影片中沒有明說，我們也知道導演應該就是歌曲所致敬的 Quentin Tarantino 了。必須說在這部 MV 裡雖說不像上一支單曲〈SaWaDiKa〉那麼大陣仗，但著重在 LISA 上的表現力卻更加明顯，讓人不禁感嘆他果然非常適合生活在鏡頭前面啊！
LISA 的這張迷你專輯《PRESS PLAY》，比對起來或許沒有像他的首張專輯《Alter Ego》(2025) 來得多元化，就曲風上來說有些單一，但畢竟只是迷你專輯，因此我認為倒也無傷大雅，只不過在家鄉泰國的元素作為基礎之上，讓人感到他有想要像歐美饒舌女歌手風格靠近的意圖，當然個人認為他詮釋得很不錯，但同時也令人好奇，在這樣的選擇之下，他之後的作品是否仍會擁有鮮明的個人特色呢？抑或是越來越向歐美所流行的曲風靠攏呢？關於 LISA 未來的發展我可是十分期待！
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🎧《PRESS PLAY》官方收聽連結：lisa.lnk.to/PRESSPLAY
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精華 FAQ
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這首歌主要致敬美國名導 Quentin Tarantino，預告中也加入《Kill Bill》的標誌性口哨聲與電影感視覺，讓作品從一開始就建立明確的致敬主題。
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因為 phin 是泰國代表性三弦琴，開頭就替歌曲加上強烈的家鄉辨識度與電影氛圍，讓 LISA 的作品在流行曲中呈現獨特標記，也更凸顯她的個人風格。
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文章認為 LISA 在 MV 中化身女殺手、穿梭飯店與廚房打鬥的表現非常吸睛，視覺力依舊是強項；雖然迷你專輯曲風較單一，但整體仍展現她向歐美饒舌風格靠攏的成熟嘗試。
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