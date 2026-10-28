2026-10-28 11:07 享民頭條
大門顏色風水禁忌 這6種顏色把財神爺直接請出門
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章列出6種大門顏色風水禁忌，認為可能影響財運與桃花。
- 重點二：亮紅、深黑、冷灰等色被視為易招暴躁、陰氣或漏財。
- 重點三：建議改用溫潤低調色系，如磚紅、鐵灰棕、奶油杏色等。
編輯/李明真撰文
這年頭租房買房不容易，大家總希望把家裡打造成質感滿分的夢幻小窩，但妳可知道，每天進出好幾回的大門，其實藏著牽動財運與桃花的風水密碼？如果最近總覺得諸事不順、錢包莫名消風，別急著怪罪水逆，先看看妳家大門的顏色是不是踩了風水地雷。今天就來跟妳聊聊6個大門顏色風水禁忌，幫妳輕鬆避開漏財危機，把好運通通迎進門。
招財變成漏財的大紅色
很多女孩為了喜氣或搶眼，喜歡把大門漆成網美風的亮紅色，覺得拍照起來超好看。但在風水學上，大門直衝正紅色其實是大忌，這不僅容易讓居住者的脾氣變得暴躁、動不動就想跟另一半吵架，還會在無形中把剛進門的財氣一把火燒光光。如果妳真的對紅色情有獨鍾，建議改為低調溫潤的磚紅色或莫蘭迪紅，才能保有質感又不會把財神爺嚇跑。
陰氣逼人的神祕深黑色
雖然神祕的黑色聽起來高級感十足，甚至很有法式復古公寓的氛圍，但大門大面積使用純黑色，在視覺與氣場上都容易聚集陰氣與負能量。長期下來，不僅會讓家裡的氣氛變得沉悶壓抑，還容易招惹不必要的爛桃花或小人磁場。如果妳真的很愛黑色的俐落感，不妨選擇深灰色或鐵灰棕來替代，既能維持個性美，又不會讓運勢跟著黯淡無光。
阻斷財路的蕭條冷灰色
灰色系雖然是近年最流行的居家主色調，但如果大門整面都是毫無生氣的冷灰色或工業風水泥灰，容易給人一種冰冷、孤立的疏離感。在風水上，這類顏色會讓家裡的氣場停滯不前，導致貴人運跟著大打折扣，甚至讓賺錢的機會默默跟妳擦身而過。建議可以在灰色中加入一點暖色調的米黃或奶茶色，或者搭配溫潤的木質元素，才能找回家的溫度與財氣。
運勢直直落的憂鬱湛藍色
藍色給人一種海洋般的浪漫放鬆感，但如果把大門刷成深藍或湛藍色，風水上可是容易讓家運像流水一樣通通流光光。水代表財，但如果大門直對著代表水元素的藍色，往往象徵財來財去留不住，如果真的很喜歡藍色，建議選擇明度較高、帶點清爽感的粉藍或湖水綠，才不會讓運勢跟著憂鬱起來。
阻礙事業發展的黯淡土黃色
有些老舊公寓或是特色老宅會保留土黃色或混濁的棕黃色大門，但這種顏色容易讓人聯想到塵土與停滯。在風水上，暗沉的黃色不僅缺乏生氣，還會壓抑事業運與進財的動力，讓妳在職場上總是覺得卡關。如果想要招財，不妨把大門換成帶有溫暖質感的奶油杏色或溫柔燕麥色，不僅能瞬間提升玄關的明亮感，還能為妳帶來貴人運。
氣場大亂的過度繽紛彩虹門
追求獨一無二的妳，或許曾想過把大門漆成馬卡龍色系，甚至是多色拼接的藝術風格。雖然這在視覺上非常有個人特色，但大門作為家裡的氣口，顏色過於雜亂會讓進出的氣場大打折扣、甚至互相衝撞。這會讓家裡的磁場變得紊亂，如果想要展現品味，建議大門保持單一主色，牆面或玄關地墊再來玩跳色會更合適。
居家風水其實沒那麼可怕，只要避開這些雷區，挑選適合自己與空間的溫潤色調，就能讓每天返家時都充滿好心情與正能量。
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精華 FAQ
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文章指出 6 種常見大門顏色風水禁忌，包括亮紅、純黑、冷灰、深藍、黯淡土黃與過度繽紛配色，認為這些顏色可能影響財運、桃花與居家氣場。
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文中認為亮紅色大門容易讓人情緒躁動，也可能把剛進門的財氣「燒光」，若真喜歡紅色，建議改選磚紅色或莫蘭迪紅，兼顧質感與穩定氣場。
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文章建議避免大門大面積使用過冷、過暗或過於花俏的顏色，改以單一主色搭配溫潤色調，並可用木質、米黃或奶茶色增加玄關溫度與整體和諧感。
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