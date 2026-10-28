2026-10-28 11:29 女子漾／編輯周意軒
河口湖命案太離奇！假結婚、3千萬保險疑雲 盤點台灣5大驚世詐保案
日本富士河口湖近日發生台灣女子命案，隨著台日警方深入調查，案件背後陸續浮現婚姻、金錢糾紛及高額旅遊平安險等疑點。原本看似單純的海外旅遊，竟演變成震驚社會的命案，也讓外界聯想到台灣過去多起以保險金為誘因、甚至不惜犧牲至親性命的重大刑案。從假結婚後安排海外旅行、破壞鐵軌製造事故，到連續殺害家人詐領保險金，這些案件的共同點，是犯罪者疑似或經司法認定利用意外事故、親密關係及保險制度，將人命當成獲取金錢的工具。
一、河口湖台女命案：新婚丈夫、同行女子與3千萬保險疑雲
2026年，日本富士河口湖發生震驚台日的命案，38歲台灣井姓女子赴日旅遊，竟遭同行27歲楊姓女子持刀刺傷頸部身亡。隨著案情曝光，檢警發現死者小9歲的李姓新婚丈夫，涉嫌營造多金形象騙取信任，結婚後要求妻子簽下千萬元本票，並安排投保高達3千萬元的旅遊平安險。
更離奇的是，行凶的楊女竟是李男的前女友兼員工。檢警懷疑李男涉嫌與楊女共謀，利用日本旅遊安排殺妻，企圖謀取金錢利益。李男目前已遭法院裁定羈押禁見。整起案件涉及疑似假結婚、巨額保險與跨國預謀殺人，宛如犯罪電影情節，實際犯案動機及共謀關係仍待司法釐清。
二、黃山推落山崖案：假結婚、海外旅遊與高額意外險
2007年發生的安徽黃山命案，與河口湖案受到關注的情節有部分相似之處。李憲璋等人利用弱勢男子梁乾昌，安排婚姻及高額保險，隨後以旅遊名義帶往中國安徽黃山，並在山區製造墜崖死亡事件。原本試圖包裝成意外的死亡，隨著調查逐漸揭露背後的詐保布局。案件歷經多年司法審理，成為台灣重大跨境詐保刑案之一。
三、南迴搞軌案：列車事故背後的保險金陰謀
2006年南迴鐵路發生列車出軌事件，原本看似重大交通事故，後來卻牽出令人震驚的保險金殺人案件。李雙全與李泰安兄弟捲入破壞鐵軌及相關犯罪調查，李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛在事故後死亡，更讓案件疑點急遽增加。調查過程涉及保險安排、毒物證據及事故原因等複雜問題。李泰安後續經法院判刑定讞，使這起案件成為台灣社會長期討論的重大刑案。
四、陳瑞欽連續弒親案：最親近的人接連死亡
陳瑞欽案令人不寒而慄之處，在於多名死者都是與他關係極為親密的家人。根據歷年司法資料，陳瑞欽涉及殺害妻子與子女等案件，並藉由保險安排獲取金錢利益。多起死亡事件在不同時間發生，長期未能被完整串聯。直到後續其他命案引發偵查，過去的死亡事件才逐漸被重新檢視。陳瑞欽最終被判處死刑，並於2013年執行。
五、許文同夫妻詐死案：颱風天消失的人，竟然還活著
並非所有重大詐保案都涉及殺人。許文同夫妻案的離奇之處，在於當事人利用天然災害製造死亡假象。2001年桃芝颱風期間，許氏夫妻被指利用車輛墜落等情節，營造失蹤或死亡的假象，藉此取得高額保險理賠。夫妻其後長期藏匿中國大陸，直到多年後才逐漸揭露真相。這起案件也凸顯，保險詐欺不一定伴隨真實死亡，有時甚至可能透過偽造死亡來欺騙保險公司與社會大眾。
從海外命案到家庭悲劇，保險如何成為犯罪誘因？
回顧這些案件，最令人震驚的往往不是保險金額有多高，而是犯罪者如何利用被害人的信任，將婚姻、家庭、旅行甚至天災，轉化為犯罪計畫的一部分。
河口湖命案目前仍有諸多疑點待釐清，不能直接將尚未經司法認定的情節與過去定讞案件畫上等號。但這起案件再次提醒社會，當親密關係出現異常金錢要求、巨額保險安排或不合理的財務控制時，相關警訊值得正視。