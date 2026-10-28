2026-10-28 12:00 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】白虎煞是什麼？犯白虎煞要綁竹子豬肉嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：白虎煞是曆法中的凶煞代號，和真老虎無關。
- 重點二：禮車綁竹子生肉屬防猛獸的物理避險做法。
- 重點三：現代新人多以麒麟符化解白虎煞，重點在安心。
備婚過程中，不少新人常聽長輩叮嚀，迎娶日子犯白虎煞，車頂一定要綁竹子生肉擋煞，這其實是婚俗界最常被張冠李戴的世紀誤會。
定洋堂深入梳理後發現，「白虎煞」與「路上的老虎」，根本是兩套互不相干的系統。
擇日學裡的「白虎」，只是曆法中代表「極兇、殺傷力強」的煞氣代號，古人取名很直觀，覺得猛虎最兇猛，便以虎借代凶煞，如同古書形容精銳部隊為虎狼之師，跟真正的動物老虎毫無瓜葛。
因此，應對方式完全不同：
- 對付白虎煞（軟體防護）：擇日師開「麒麟符」（麒麟制白虎）貼在轎車上，化解的是看不見的凶煞氣場。
- 竹竿掛生肉（物理防禦）：古人穿越荒山防範真老虎攻擊的保命武器。
竹子是引開猛獸的，根本不是拿來擋煞氣的，但古人心態很單純，符咒是給神煞看的，萬一路上跳出真猛獸怎麼辦？多掛塊肉當保護費，兩邊都做求心安，這種寧可多做的心態遺傳至今，哪怕台灣平地早沒了老虎，大家依然跟著綁，看懂由來，面對習俗自然就能更坦然從容。
搞懂了迎娶禮俗，接下來就是定下大喜之日了，正在規劃婚期的新人，不妨也可以開始著手搜尋了解 2027、2028 結婚好日子 的黃道吉日，提早佈局婚宴場地與新秘攝影，備婚才能優雅不慌亂。
【大家來聊聊】如果長輩堅持說日子犯煞一定要在車頂綁東西，妳會怎麼辦？
- 選 1：貼麒麟符就好，好好跟長輩科普這兩者的差別
- 選 2：長輩開心最重要，照綁塑膠竹子或掛紅包求耳根清靜
- 選 3：從簡派無所畏懼，現代迎娶開開心心才是最大吉利
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精華 FAQ
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白虎煞是擇日學中的一種凶煞代號，象徵極兇、殺傷力強，並不是指真的老虎。古人以虎借代凶氣，因此和動物老虎沒有直接關係。
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綁竹子和生肉原本是古人穿越山林時，為了防範真猛獸攻擊的保命方法。竹子用來引開猛獸，生肉則像是求平安的保護費，並非用來擋煞氣。
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文章認為可先分清楚白虎煞和真老虎是兩回事，若要化解凶煞可貼麒麟符；若長輩在意，也可配合部分習俗求安心，重點是讓婚禮順利圓滿。
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