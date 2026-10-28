《美人餘》11～28集分集劇情＋大結局！妻子反擊「吃絕戶」騙局，渣夫下場一次看

2026-10-28 10:25 女子漾／編輯周意軒
《美人餘》圖片來源：官方
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原以為抓到丈夫出軌，就能看清婚姻真相，沒想到真正的算計，竟藏在家產、公司與最親近的人之間！《美人餘》前10集揭開狄立人的雙面生活，第11集起，余夢面對的危機全面升級：父親突然中風、丈夫覬覦公司大權，連母親的信任都成了對方操控的工具。曾經被捧在手心的富家千金，這次得親自上場，守住家人與自己的人生。隨著蕙姐的身分、Harry的身世，以及多年前的命案逐漸曝光，原本站在對立面的女人，也開始重新選擇立場。余夢能否拆穿這場「吃絕戶」騙局？狄立人又將付出什麼代價？以下整理《美人餘》第11～28集分集劇情，一路看到大結局。

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※以下包含重要劇情與結局，請斟酌閱讀。

《美人餘》圖片來源：官方
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文章目錄

《美人餘》第11集分集劇情：岳父病倒，狄立人盯上公司簽字權

余夢與文曉曉拆開檯燈，終於確認狄立人早已透過攝影機掌握兩人的聯繫。文曉曉決定離職深造，臨走前仍配合余夢演出最後一場戲，刻意與狄立人吻別，讓守在窗邊的蕙姐看得怒火中燒。蕙姐隨後以出國試探狄立人的心意，卻再次被他的甜言蜜語安撫。

另一邊，余父將一份已繳清保費、可讓女兒年老後領取保險金的保單交給余夢，讓她深受感動。然而，父親隨後突發中風、陷入昏迷，狄立人立刻找來田叔與董叔，準備透過股東大會爭取公司簽字權。余夢察覺丈夫的企圖，主張董事長與簽字權不該集中在同一人手中，並在焦旭提醒下尋找父親的律師，沒想到狄立人早已搶先一步。此時，前往醫院探病的Harry，竟意外看見母親蕙姐。

《美人餘》第12集分集劇情：假大師設局，余夢遭母親反鎖

余夢原想替父親轉院，卻從醫師口中得知，狄立人找來外地醫師評估余父的狀況，真正關心的竟是岳父是否已失去行為能力，好讓自己盡快取得簽字權。焦旭也查出，狄立人與蕙姐育有一名約20歲的兒子，孩子幼年曾罹患嚴重心臟病，當時兩人無力負擔醫藥費。

狄立人與蕙姐同時利用余母對修遠大師的迷信，安排影片推送與「血光之災」的預言，再於公司設下假電梯故障、樓梯間驚嚇等橋段，讓余母深信女兒即將遭遇不測。余夢雖打算支持田叔取得簽字權，暫時阻止狄立人獨攬大權，卻被母親反鎖在房內。她假稱蠟燭掉到地毯上，想趁母親開門時脫身，沒想到車鑰匙也被余母扔出窗外，行動徹底受阻。

《美人餘》第13集分集劇情：余夢拿回主導權，Harry身世曝光

余夢向母親揭露實情，卻始終無法說服深陷迷信的余母。焦旭查出，修遠大師的帳號曾在余父住院前後轉手，更加證實這場騙局早有安排。股東大會上，田叔為了避嫌退出，眼看狄立人即將如願，李律師卻突然公布余父昏迷前的委託，宣布由余夢取得簽字權，讓局勢瞬間翻轉。

余夢隨即拒絕替鏡花項目簽字，迫使狄立人另找蕙姐調度600萬元貨款。與此同時，Harry身上的包包掛飾與病史引起余夢懷疑，焦旭更在送禮盒時親耳聽見他喊蕙姐「媽」，確認了他的身分。狄立人則安排陳晨實名發文，將矛頭指向余夢；Harry因不滿員工批評她而與人起衝突，余夢前往派出所接人，恰好被趕來的蕙姐撞見。

《美人餘》圖片來源：官方
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《美人餘》第14集分集劇情：查帳遇阻，狄立人在兒子面前認了離婚

蕙姐發現Harry與余夢走得親近，立刻警告兒子別再與她往來。公司內部也因查帳影響績效與獎金，對余夢怨聲載道，連田叔都質疑她公私不分。幸好董叔出面，證明查帳原本就是余父的意思，替她爭取到一週時間；余夢則承諾自掏腰包補足員工獎金，穩住人心。

調查雖發現鏡花帳目有問題，關鍵證人吳衡卻被韓廣收買，董叔更遭狄立人趁機停職。余夢與焦旭只好轉向產品品質，透過直播抽獎取得樣品，並邀狄立人一同開播。Harry此時從余夢帳號看見兩人的結婚照，直接現身直播間，讓狄立人不得不承認自己早與蕙姐離婚，卻仍將過往包裝成一場「和平分手」。

《美人餘》第15集分集劇情：狄立人反咬，竟想把余夢塑造成精神異常

Harry偷偷找到父母的離婚證，發現狄立人在離婚前就已與余夢交往，父親的說詞開始出現裂縫。吳衡則重返嘉立出任財務總監，卡住實驗室經費，讓康隆對余夢產生不滿。代工廠又上門討債，公司內外壓力接連湧來，Harry出面保護余夢，之後也正式成為她的助理。

焦旭帶來鏡花樣品檢驗異常的報告，余夢立即寄往公司與韓廣的信箱，準備反擊。狄立人卻與蕙姐聯手演出破產跑路的戲碼，並刻意留下精神科藥物，營造余夢精神狀況不穩的假象。余夢隨後發現送檢樣品遭掉包，闖入狄立人、韓廣與林廠長的飯局追問真相；狄立人則循線查到劉白，準備以敲詐勒索提告，連劉姿的工作也受到牽連。

《美人餘》第16集分集劇情：翁悅暗中送證據，余夢聯手反攻

狄立人與蕙姐持續透過生活細節誤導眾人：明知田叔不吃羊肉，蕙姐卻端上羊肉，聲稱食材是余夢準備的；余夢送出的項鍊也被偷換成耳環，連購買票據都對不上。眼看身邊的人逐漸相信自己「生病了」，余夢憤而離席，焦旭將她帶回家暫避。

轉機來自翁悅。她藉著送花籃探望余父，暗中交出藏有機密文件的隨身碟，再與余夢演出當眾爭執，順勢揭開送檢樣品遭掉包的疑點。田叔因此要求重新檢驗，林廠長也出面指認章總監，並提出購車憑證。狄立人雖再次成功脫身，余夢仍扳回一城。劉姿與她解開誤會、重修舊好，卻在準備接受康隆的追求時，聽見對方提到「兒子」，讓剛萌芽的感情再生變數。

《美人餘》第17集分集劇情：Harry親眼看見，母親竟是余家的保姆

余夢趁勢爭取成為鏡花項目負責人，獲得高總監支持，董叔也重返財務總監之位，取代吳衡。她與劉姿另外盤下Harry朋友的咖啡店，各持一半股份，並邀Harry協助裝修。然而，狄立人立刻轉向資金下手，許總遲遲不付款，讓嘉立陷入周轉危機。

焦旭未事先與余夢商量，就帶Harry到她家吃飯，讓他親眼看見蕙姐以保姆身分留在余家。Harry要求母親一起上桌，面對身世相關的追問卻難以招架，最後藉口不舒服離席。蕙姐依照狄立人教好的說詞解釋過往，Harry仍希望相信父母之間還有感情。余夢則主動約蕙姐見面，兩人從動手衝突、潑咖啡，到終於坐下交談，關係出現轉折。

《美人餘》第18集分集劇情：余夢與蕙姐結盟，父親病床下卻藏著危險

余夢提出與蕙姐合作對付韓廣，蕙姐原本答應交出轉帳資料，卻在途中遭狄立人攔截，文件也被撕毀。狄立人接著安排韓廣接近余母，余夢只得加強防備。更令她憤怒的是，父親病床下竟藏有低頻噪音干擾器，護工指稱是蕙姐放置，她當場將蕙姐開除。

余夢掌摑狄立人、正式提出離婚，卻遭到拒絕，於是決定爭取父親的股權，讓對方的算計轉向自己，減少父親面臨的威脅。焦旭也設法讓余母看清修遠大師私下的真面目，動搖她對大師的信任。另一邊，蕙姐決定帶Harry出國，兒子卻不願配合，冒雨離家後被余夢安置在咖啡店。為了追回欠款，余夢再次請蕙姐出面，蕙姐拿出許總與他人約會的偷拍照片，終於逼得對方付款。

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《美人餘》第19集分集劇情：離婚談判正式開始，蕙姐暗留退路

狄立人得知蕙姐協助余夢討回欠款，卻發現自己已聯絡不上她，連住處密碼都遭更換。他透過Harry將蕙姐約出，逼她前往銀行領錢；蕙姐趁機向行員求救，引來警方介入，最後雙方以保姆糾紛為由和解。

蕙姐向余夢坦承，當年父母雙亡時，是狄立人伸手相助，兩人也確實曾設局接近余夢，但她聲稱自己從未打算傷害余父、奪走嘉立。為了擺脫狄立人，她假意答應賣房、分批匯款，實際上卻搬進飯店籌備移民，並替Harry安排信託。余夢則與狄立人展開離婚談判，堅決不讓出父親的股權。正當鏡花上市、銷量迅速突破萬件，新的危機也隨之而來。

《美人餘》第20集分集劇情：韓廣步步進逼，狄立人索討一半家產

市場出現模仿鏡花的競爭產品，對方刻意遊走在相似與抄襲的界線，讓嘉立難以反制。韓廣同時積極收購股權，狄立人上門協商也碰了釘子。余夢尋求融資未果，只能拿出個人持有的10%股份與韓廣交易，以董事會席位換取對方停止鏡月的競爭攻勢，並協助推廣鏡花。

為了保住局面，余夢在董事會提出自行出資推廣鏡花，換取買下已停產的好夢系列，獲得田叔等人支持。狄立人卻跑到辦公室大鬧，要求分走余家一半財產，還企圖讓余夢共同承擔借款。余夢發現款項直接流入他的私人帳戶，且拿不出借條，並未輕易讓步。另一邊，狄立人透過舉報阻撓蕙姐移民，讓她對這段關係徹底死心。

《美人餘》第21集分集劇情：療養院藏祕密，Harry看見父親轉移資產的證據

余夢帶焦旭前往療養院探望翁欣，看見她精神狀態極差，韓廣甚至以關進衣櫃的方式壓制她，讓人不寒而慄。為了查清內情，余夢安排蕙姐以護士身分進入療養院，蕙姐暗中查看病歷，發現翁欣存在用藥過量的情況，也看見韓廣如何以言語操控她。翁欣混亂中提及「兒子」，更讓余夢與焦旭懷疑韓廣另有隱情。

Harry則向焦旭追問父母與余家的糾葛。焦旭刻意將資料留在電腦桌面，再藉故離開，讓他自行看見狄立人轉移余家資產的證據。Harry帶著隨身碟找父親對質，卻拒絕將東西交出去。感情線也迎來小轉折：劉姿在朋友婚禮上重遇康隆，才知道他口中的「兒子」，原來是一隻寵物狗。

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《美人餘》第22集分集劇情：生日驚喜留不住婚姻，余夢只想順利離婚

焦旭向余夢說明自己與翁欣的過往，余夢卻介意他明明有多次機會坦白，始終選擇隱瞞，兩人因此產生嫌隙。蕙姐則受狄立人要求，設法偷看Harry的隨身碟，卻發現裡頭沒有犯罪資料，只有兒子留給父親的一段話：他仍盼望一家三口能回到從前。

蕙姐帶余夢到療養院接觸翁欣，韓廣突然出現，余夢索性正面攤牌，以私生子的線索牽制對方。她之後主動與焦旭和好，Harry卻又替父親求情，表示狄立人當年為了替自己治病，甚至考慮過賣器官，希望余夢別讓父親入獄。狄立人同時精心準備生日驚喜，想用鑽戒挽回妻子，余夢卻不願再配合演戲，當面許下「順利離婚」的願望後離開。

《美人餘》第23集分集劇情：韓廣真面目曝光，翁欣終於離開療養院

蕙姐得知Harry將信託受益人改成余夢，氣得上門理論。余夢表示願意拿出10%支持Harry完成學業，蕙姐卻要求提高至50%，甚至以翁欣病歷作為談判籌碼。余夢則提醒她，應該尊重Harry自己的決定。

公司局勢再度洗牌，狄立人遭罷免董事長，由韓廣接任。然而，余夢與焦旭將翁欣的病歷交給翁家父母，揭開女兒長年遭受的折磨；翁悅也偷偷接通電話，讓父母親耳聽見韓廣盤算熬到兩老過世、徹底掌權的野心。翁家終於與他決裂，韓廣隨後被警方帶走，翁欣也離開療養院、逐步恢復。蕙姐與余夢等人一起聚餐，暫時放下敵意，準備帶Harry出國展開新生活。

《美人餘》圖片來源：官方
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《美人餘》第24集分集劇情：大火重創Harry，余夢終於斬斷婚姻

Harry對父親徹底失望，蕙姐也忙著籌備出國，母子倆好不容易看見新生活的希望。狄立人收到余夢與蕙姐退回的物品後惱羞成怒，向園丁暗示可利用廚房火情換取獎賞。沒想到，原本打算「先放火、再救火」的園丁未能控制火勢，余家陷入火海，Harry為了救余夢遭到嚴重燒傷，緊急送醫後仍未脫離險境。

蕙姐悲痛之下將怒氣轉向余夢，焦旭則查明園丁的行為，園丁也已自首。歷經這場災難，余夢更堅定結束婚姻，正式與狄立人離婚，並將手中股份全數出售給他。她同時注意到前來公司鬧事的彭成，焦旭循線查出狄立人當年挪用公款、遭蕙姐父親發現的往事，一場被掩蓋多年的死亡疑案，開始浮上檯面。

《美人餘》第25集分集劇情：蕙姐突然復婚，余夢創立「悅己」

余夢到醫院探望Harry，蕙姐原本想將她趕走，最後仍尊重兒子的意願。Harry向母親解釋，自己救余夢也是為了保護她，不希望信託一事讓母親受到牽連。另一邊，狄立人重返嘉立、再次坐上董事長之位，還向蕙姐重新求婚。才剛與余夢辦完離婚，他便與蕙姐領證復婚，快得讓余夢察覺其中另有隱情。

余夢決定走自己的路，成立新公司「悅己」，康隆帶領研發團隊加入，董叔也參與其中。狄立人隨即提告，企圖拿回好夢系列，卻讓她更加堅定創業的決心。焦旭則用一段吹嗩吶的影片逗她開心，兩人互動逐漸升溫。蕙姐到嘉立送飯時發現彭成的身影，雖未能當面攔下他，卻從辦公室的兩杯茶確認，狄立人與彭成仍有往來。

《美人餘》圖片來源：官方
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《美人餘》第26集分集劇情：蕙姐再度聯手余夢，父親死因終於有了突破

余夢與焦旭的關係越來越親近，面對他含蓄表達的心意，她也沒有迴避。蕙姐則在Harry協助下代持股權，正式成為嘉立股東，讓原本拒絕她進公司的狄立人大感意外。余夢與焦旭查出彭成握有狄立人多項把柄，連當年余夢遇上車禍、狄立人趁機英雄救美，都曾經過刻意安排。

蕙姐再次遇見彭成，與余夢重新聯手追查。兩人拉攏張濤協助，設法攔住彭成，透過播放狄立人的錄音突破他的心防，終於讓他說出蕙姐父親當年的車禍與狄立人有關。得知真相後，蕙姐在家中擺出父母遺像，讓返家的狄立人瞬間變了臉色。另一邊，康隆發現小栗子的血型與過敏原都與自己相同，劉姿終於坦承，小栗子正是他的女兒。

《美人餘》第27集分集劇情：一頓火鍋逼出心虛，狄立人逐漸失去退路

蕙姐帶狄立人向父母上香，再準備火鍋共餐。余夢則以彭先生的名義，寄來當年蕙姐父親死亡的新聞報導；搭配桌上的豬腦、鴨血，讓狄立人想起往事、坐立難安，最後藉口加班逃回公司。他將怒氣發洩在張濤身上，懷疑對方洩漏自己準備舉報彭成的消息，張濤終於不再忍受，提出辭職，並提醒他查看網路上的爆料。

Harry約父親到醫院，勸他與母親離婚。余父此時終於甦醒，記憶卻停留在25歲，已認不出妻女，讓家人喜憂交雜。蕙姐前來歸還余父當年提供的開店資金，余夢沒有收下，只希望她能重新開始。面對狄立人，余夢也不再退讓，代替蕙姐赴約追討關鍵借條，表明一定會找出證據。

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《美人餘》第28集分集劇情：狄立人判刑18年，余夢把人生還給自己

蕙姐約狄立人返回蕭城，出發前先變更人身意外險，將犯罪證據存入隨身碟、藏在Harry病床下，並傳訊息交代余夢：若自己當晚失聯，就帶著證據報警。兩人回到當年求婚的地方，蕙姐終於揭開復婚的真正目的，也看清那些曾被她視為命運安排的相遇，其實早有算計。狄立人一度想將她推下高處，聽見她另有存款才暫時停手；得知復婚是為了追查真相後，他又掐住蕙姐的脖子，將她拖向陽台，幸好余夢與Harry及時趕到。

最終，狄立人經法院審判，數罪併罰，遭判有期徒刑18年。焦旭向余夢表白，她選擇讓感情細水長流；「悅己」也逐漸站穩腳步，翁悅與文曉曉都前來祝賀。數年後，狄立人企圖裝病、以保外就醫離開監獄，沒想到前來接他的人竟是蕙姐，為故事留下餘韻。走過婚姻騙局，余夢從富家千金、被丈夫呵護的妻子，成為能替自己做決定的創業者。她重新拿回生活的主導權，也希望自己的經歷，能讓更多女性找到往前走的勇氣。

#渣夫 #美人餘 #陸劇推薦 #劇情解析

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

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尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

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分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
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天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
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獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
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天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
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其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

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2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
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每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

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趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

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