《美人餘》11～28集分集劇情＋大結局！妻子反擊「吃絕戶」騙局，渣夫下場一次看

原以為抓到丈夫出軌，就能看清婚姻真相，沒想到真正的算計，竟藏在家產、公司與最親近的人之間！《美人餘》前10集揭開狄立人的雙面生活，第11集起，余夢面對的危機全面升級：父親突然中風、丈夫覬覦公司大權，連母親的信任都成了對方操控的工具。曾經被捧在手心的富家千金，這次得親自上場，守住家人與自己的人生。隨著蕙姐的身分、Harry的身世，以及多年前的命案逐漸曝光，原本站在對立面的女人，也開始重新選擇立場。余夢能否拆穿這場「吃絕戶」騙局？狄立人又將付出什麼代價？以下整理《美人餘》第11～28集分集劇情，一路看到大結局。

※以下包含重要劇情與結局，請斟酌閱讀。

《美人餘》圖片來源：官方

《美人餘》第11集分集劇情：岳父病倒，狄立人盯上公司簽字權

余夢與文曉曉拆開檯燈，終於確認狄立人早已透過攝影機掌握兩人的聯繫。文曉曉決定離職深造，臨走前仍配合余夢演出最後一場戲，刻意與狄立人吻別，讓守在窗邊的蕙姐看得怒火中燒。蕙姐隨後以出國試探狄立人的心意，卻再次被他的甜言蜜語安撫。

另一邊，余父將一份已繳清保費、可讓女兒年老後領取保險金的保單交給余夢，讓她深受感動。然而，父親隨後突發中風、陷入昏迷，狄立人立刻找來田叔與董叔，準備透過股東大會爭取公司簽字權。余夢察覺丈夫的企圖，主張董事長與簽字權不該集中在同一人手中，並在焦旭提醒下尋找父親的律師，沒想到狄立人早已搶先一步。此時，前往醫院探病的Harry，竟意外看見母親蕙姐。

《美人餘》第12集分集劇情：假大師設局，余夢遭母親反鎖

余夢原想替父親轉院，卻從醫師口中得知，狄立人找來外地醫師評估余父的狀況，真正關心的竟是岳父是否已失去行為能力，好讓自己盡快取得簽字權。焦旭也查出，狄立人與蕙姐育有一名約20歲的兒子，孩子幼年曾罹患嚴重心臟病，當時兩人無力負擔醫藥費。

狄立人與蕙姐同時利用余母對修遠大師的迷信，安排影片推送與「血光之災」的預言，再於公司設下假電梯故障、樓梯間驚嚇等橋段，讓余母深信女兒即將遭遇不測。余夢雖打算支持田叔取得簽字權，暫時阻止狄立人獨攬大權，卻被母親反鎖在房內。她假稱蠟燭掉到地毯上，想趁母親開門時脫身，沒想到車鑰匙也被余母扔出窗外，行動徹底受阻。

《美人餘》第13集分集劇情：余夢拿回主導權，Harry身世曝光

余夢向母親揭露實情，卻始終無法說服深陷迷信的余母。焦旭查出，修遠大師的帳號曾在余父住院前後轉手，更加證實這場騙局早有安排。股東大會上，田叔為了避嫌退出，眼看狄立人即將如願，李律師卻突然公布余父昏迷前的委託，宣布由余夢取得簽字權，讓局勢瞬間翻轉。

余夢隨即拒絕替鏡花項目簽字，迫使狄立人另找蕙姐調度600萬元貨款。與此同時，Harry身上的包包掛飾與病史引起余夢懷疑，焦旭更在送禮盒時親耳聽見他喊蕙姐「媽」，確認了他的身分。狄立人則安排陳晨實名發文，將矛頭指向余夢；Harry因不滿員工批評她而與人起衝突，余夢前往派出所接人，恰好被趕來的蕙姐撞見。

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《美人餘》第14集分集劇情：查帳遇阻，狄立人在兒子面前認了離婚

蕙姐發現Harry與余夢走得親近，立刻警告兒子別再與她往來。公司內部也因查帳影響績效與獎金，對余夢怨聲載道，連田叔都質疑她公私不分。幸好董叔出面，證明查帳原本就是余父的意思，替她爭取到一週時間；余夢則承諾自掏腰包補足員工獎金，穩住人心。

調查雖發現鏡花帳目有問題，關鍵證人吳衡卻被韓廣收買，董叔更遭狄立人趁機停職。余夢與焦旭只好轉向產品品質，透過直播抽獎取得樣品，並邀狄立人一同開播。Harry此時從余夢帳號看見兩人的結婚照，直接現身直播間，讓狄立人不得不承認自己早與蕙姐離婚，卻仍將過往包裝成一場「和平分手」。

《美人餘》第15集分集劇情：狄立人反咬，竟想把余夢塑造成精神異常

Harry偷偷找到父母的離婚證，發現狄立人在離婚前就已與余夢交往，父親的說詞開始出現裂縫。吳衡則重返嘉立出任財務總監，卡住實驗室經費，讓康隆對余夢產生不滿。代工廠又上門討債，公司內外壓力接連湧來，Harry出面保護余夢，之後也正式成為她的助理。

焦旭帶來鏡花樣品檢驗異常的報告，余夢立即寄往公司與韓廣的信箱，準備反擊。狄立人卻與蕙姐聯手演出破產跑路的戲碼，並刻意留下精神科藥物，營造余夢精神狀況不穩的假象。余夢隨後發現送檢樣品遭掉包，闖入狄立人、韓廣與林廠長的飯局追問真相；狄立人則循線查到劉白，準備以敲詐勒索提告，連劉姿的工作也受到牽連。

《美人餘》第16集分集劇情：翁悅暗中送證據，余夢聯手反攻

狄立人與蕙姐持續透過生活細節誤導眾人：明知田叔不吃羊肉，蕙姐卻端上羊肉，聲稱食材是余夢準備的；余夢送出的項鍊也被偷換成耳環，連購買票據都對不上。眼看身邊的人逐漸相信自己「生病了」，余夢憤而離席，焦旭將她帶回家暫避。

轉機來自翁悅。她藉著送花籃探望余父，暗中交出藏有機密文件的隨身碟，再與余夢演出當眾爭執，順勢揭開送檢樣品遭掉包的疑點。田叔因此要求重新檢驗，林廠長也出面指認章總監，並提出購車憑證。狄立人雖再次成功脫身，余夢仍扳回一城。劉姿與她解開誤會、重修舊好，卻在準備接受康隆的追求時，聽見對方提到「兒子」，讓剛萌芽的感情再生變數。

《美人餘》第17集分集劇情：Harry親眼看見，母親竟是余家的保姆

余夢趁勢爭取成為鏡花項目負責人，獲得高總監支持，董叔也重返財務總監之位，取代吳衡。她與劉姿另外盤下Harry朋友的咖啡店，各持一半股份，並邀Harry協助裝修。然而，狄立人立刻轉向資金下手，許總遲遲不付款，讓嘉立陷入周轉危機。

焦旭未事先與余夢商量，就帶Harry到她家吃飯，讓他親眼看見蕙姐以保姆身分留在余家。Harry要求母親一起上桌，面對身世相關的追問卻難以招架，最後藉口不舒服離席。蕙姐依照狄立人教好的說詞解釋過往，Harry仍希望相信父母之間還有感情。余夢則主動約蕙姐見面，兩人從動手衝突、潑咖啡，到終於坐下交談，關係出現轉折。

《美人餘》第18集分集劇情：余夢與蕙姐結盟，父親病床下卻藏著危險

余夢提出與蕙姐合作對付韓廣，蕙姐原本答應交出轉帳資料，卻在途中遭狄立人攔截，文件也被撕毀。狄立人接著安排韓廣接近余母，余夢只得加強防備。更令她憤怒的是，父親病床下竟藏有低頻噪音干擾器，護工指稱是蕙姐放置，她當場將蕙姐開除。

余夢掌摑狄立人、正式提出離婚，卻遭到拒絕，於是決定爭取父親的股權，讓對方的算計轉向自己，減少父親面臨的威脅。焦旭也設法讓余母看清修遠大師私下的真面目，動搖她對大師的信任。另一邊，蕙姐決定帶Harry出國，兒子卻不願配合，冒雨離家後被余夢安置在咖啡店。為了追回欠款，余夢再次請蕙姐出面，蕙姐拿出許總與他人約會的偷拍照片，終於逼得對方付款。

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《美人餘》第19集分集劇情：離婚談判正式開始，蕙姐暗留退路

狄立人得知蕙姐協助余夢討回欠款，卻發現自己已聯絡不上她，連住處密碼都遭更換。他透過Harry將蕙姐約出，逼她前往銀行領錢；蕙姐趁機向行員求救，引來警方介入，最後雙方以保姆糾紛為由和解。

蕙姐向余夢坦承，當年父母雙亡時，是狄立人伸手相助，兩人也確實曾設局接近余夢，但她聲稱自己從未打算傷害余父、奪走嘉立。為了擺脫狄立人，她假意答應賣房、分批匯款，實際上卻搬進飯店籌備移民，並替Harry安排信託。余夢則與狄立人展開離婚談判，堅決不讓出父親的股權。正當鏡花上市、銷量迅速突破萬件，新的危機也隨之而來。

《美人餘》第20集分集劇情：韓廣步步進逼，狄立人索討一半家產

市場出現模仿鏡花的競爭產品，對方刻意遊走在相似與抄襲的界線，讓嘉立難以反制。韓廣同時積極收購股權，狄立人上門協商也碰了釘子。余夢尋求融資未果，只能拿出個人持有的10%股份與韓廣交易，以董事會席位換取對方停止鏡月的競爭攻勢，並協助推廣鏡花。

為了保住局面，余夢在董事會提出自行出資推廣鏡花，換取買下已停產的好夢系列，獲得田叔等人支持。狄立人卻跑到辦公室大鬧，要求分走余家一半財產，還企圖讓余夢共同承擔借款。余夢發現款項直接流入他的私人帳戶，且拿不出借條，並未輕易讓步。另一邊，狄立人透過舉報阻撓蕙姐移民，讓她對這段關係徹底死心。

《美人餘》第21集分集劇情：療養院藏祕密，Harry看見父親轉移資產的證據

余夢帶焦旭前往療養院探望翁欣，看見她精神狀態極差，韓廣甚至以關進衣櫃的方式壓制她，讓人不寒而慄。為了查清內情，余夢安排蕙姐以護士身分進入療養院，蕙姐暗中查看病歷，發現翁欣存在用藥過量的情況，也看見韓廣如何以言語操控她。翁欣混亂中提及「兒子」，更讓余夢與焦旭懷疑韓廣另有隱情。

Harry則向焦旭追問父母與余家的糾葛。焦旭刻意將資料留在電腦桌面，再藉故離開，讓他自行看見狄立人轉移余家資產的證據。Harry帶著隨身碟找父親對質，卻拒絕將東西交出去。感情線也迎來小轉折：劉姿在朋友婚禮上重遇康隆，才知道他口中的「兒子」，原來是一隻寵物狗。

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《美人餘》第22集分集劇情：生日驚喜留不住婚姻，余夢只想順利離婚

焦旭向余夢說明自己與翁欣的過往，余夢卻介意他明明有多次機會坦白，始終選擇隱瞞，兩人因此產生嫌隙。蕙姐則受狄立人要求，設法偷看Harry的隨身碟，卻發現裡頭沒有犯罪資料，只有兒子留給父親的一段話：他仍盼望一家三口能回到從前。

蕙姐帶余夢到療養院接觸翁欣，韓廣突然出現，余夢索性正面攤牌，以私生子的線索牽制對方。她之後主動與焦旭和好，Harry卻又替父親求情，表示狄立人當年為了替自己治病，甚至考慮過賣器官，希望余夢別讓父親入獄。狄立人同時精心準備生日驚喜，想用鑽戒挽回妻子，余夢卻不願再配合演戲，當面許下「順利離婚」的願望後離開。

《美人餘》第23集分集劇情：韓廣真面目曝光，翁欣終於離開療養院

蕙姐得知Harry將信託受益人改成余夢，氣得上門理論。余夢表示願意拿出10%支持Harry完成學業，蕙姐卻要求提高至50%，甚至以翁欣病歷作為談判籌碼。余夢則提醒她，應該尊重Harry自己的決定。

公司局勢再度洗牌，狄立人遭罷免董事長，由韓廣接任。然而，余夢與焦旭將翁欣的病歷交給翁家父母，揭開女兒長年遭受的折磨；翁悅也偷偷接通電話，讓父母親耳聽見韓廣盤算熬到兩老過世、徹底掌權的野心。翁家終於與他決裂，韓廣隨後被警方帶走，翁欣也離開療養院、逐步恢復。蕙姐與余夢等人一起聚餐，暫時放下敵意，準備帶Harry出國展開新生活。

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《美人餘》第24集分集劇情：大火重創Harry，余夢終於斬斷婚姻

Harry對父親徹底失望，蕙姐也忙著籌備出國，母子倆好不容易看見新生活的希望。狄立人收到余夢與蕙姐退回的物品後惱羞成怒，向園丁暗示可利用廚房火情換取獎賞。沒想到，原本打算「先放火、再救火」的園丁未能控制火勢，余家陷入火海，Harry為了救余夢遭到嚴重燒傷，緊急送醫後仍未脫離險境。

蕙姐悲痛之下將怒氣轉向余夢，焦旭則查明園丁的行為，園丁也已自首。歷經這場災難，余夢更堅定結束婚姻，正式與狄立人離婚，並將手中股份全數出售給他。她同時注意到前來公司鬧事的彭成，焦旭循線查出狄立人當年挪用公款、遭蕙姐父親發現的往事，一場被掩蓋多年的死亡疑案，開始浮上檯面。

《美人餘》第25集分集劇情：蕙姐突然復婚，余夢創立「悅己」

余夢到醫院探望Harry，蕙姐原本想將她趕走，最後仍尊重兒子的意願。Harry向母親解釋，自己救余夢也是為了保護她，不希望信託一事讓母親受到牽連。另一邊，狄立人重返嘉立、再次坐上董事長之位，還向蕙姐重新求婚。才剛與余夢辦完離婚，他便與蕙姐領證復婚，快得讓余夢察覺其中另有隱情。

余夢決定走自己的路，成立新公司「悅己」，康隆帶領研發團隊加入，董叔也參與其中。狄立人隨即提告，企圖拿回好夢系列，卻讓她更加堅定創業的決心。焦旭則用一段吹嗩吶的影片逗她開心，兩人互動逐漸升溫。蕙姐到嘉立送飯時發現彭成的身影，雖未能當面攔下他，卻從辦公室的兩杯茶確認，狄立人與彭成仍有往來。

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《美人餘》第26集分集劇情：蕙姐再度聯手余夢，父親死因終於有了突破

余夢與焦旭的關係越來越親近，面對他含蓄表達的心意，她也沒有迴避。蕙姐則在Harry協助下代持股權，正式成為嘉立股東，讓原本拒絕她進公司的狄立人大感意外。余夢與焦旭查出彭成握有狄立人多項把柄，連當年余夢遇上車禍、狄立人趁機英雄救美，都曾經過刻意安排。

蕙姐再次遇見彭成，與余夢重新聯手追查。兩人拉攏張濤協助，設法攔住彭成，透過播放狄立人的錄音突破他的心防，終於讓他說出蕙姐父親當年的車禍與狄立人有關。得知真相後，蕙姐在家中擺出父母遺像，讓返家的狄立人瞬間變了臉色。另一邊，康隆發現小栗子的血型與過敏原都與自己相同，劉姿終於坦承，小栗子正是他的女兒。

《美人餘》第27集分集劇情：一頓火鍋逼出心虛，狄立人逐漸失去退路

蕙姐帶狄立人向父母上香，再準備火鍋共餐。余夢則以彭先生的名義，寄來當年蕙姐父親死亡的新聞報導；搭配桌上的豬腦、鴨血，讓狄立人想起往事、坐立難安，最後藉口加班逃回公司。他將怒氣發洩在張濤身上，懷疑對方洩漏自己準備舉報彭成的消息，張濤終於不再忍受，提出辭職，並提醒他查看網路上的爆料。

Harry約父親到醫院，勸他與母親離婚。余父此時終於甦醒，記憶卻停留在25歲，已認不出妻女，讓家人喜憂交雜。蕙姐前來歸還余父當年提供的開店資金，余夢沒有收下，只希望她能重新開始。面對狄立人，余夢也不再退讓，代替蕙姐赴約追討關鍵借條，表明一定會找出證據。

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《美人餘》第28集分集劇情：狄立人判刑18年，余夢把人生還給自己

蕙姐約狄立人返回蕭城，出發前先變更人身意外險，將犯罪證據存入隨身碟、藏在Harry病床下，並傳訊息交代余夢：若自己當晚失聯，就帶著證據報警。兩人回到當年求婚的地方，蕙姐終於揭開復婚的真正目的，也看清那些曾被她視為命運安排的相遇，其實早有算計。狄立人一度想將她推下高處，聽見她另有存款才暫時停手；得知復婚是為了追查真相後，他又掐住蕙姐的脖子，將她拖向陽台，幸好余夢與Harry及時趕到。

最終，狄立人經法院審判，數罪併罰，遭判有期徒刑18年。焦旭向余夢表白，她選擇讓感情細水長流；「悅己」也逐漸站穩腳步，翁悅與文曉曉都前來祝賀。數年後，狄立人企圖裝病、以保外就醫離開監獄，沒想到前來接他的人竟是蕙姐，為故事留下餘韻。走過婚姻騙局，余夢從富家千金、被丈夫呵護的妻子，成為能替自己做決定的創業者。她重新拿回生活的主導權，也希望自己的經歷，能讓更多女性找到往前走的勇氣。