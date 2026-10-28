2026-10-28 07:00 廖嘉紅
車禍死亡，家屬只拿到250萬？年收入180萬的經濟支柱倒下，誰來接住這個家？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：車禍死亡賠償常只算最低扶養需求，未必反映家庭實際損失。
- 重點二：本案因過失比例與扶養費計算，家屬最終可能只拿到250萬。
- 重點三：失去年收入180萬經濟支柱後，家庭房貸與照護壓力瞬間加重。
【你知道嗎？台灣的車禍死亡賠償，可能讓一個家庭再次受傷】
👉如果今天這件事發生在你身上—你家只拿到 250 萬，你撐得住嗎？
R姐最近在協助親戚談車禍賠償。
雖然身故者本身負一半肇事責任，但當 F 產險公司提出 250 萬 的和解金額時—我真的氣笑了。
而且，不是因為對方保額不夠。
👉 而250 萬，只比強制險多 50 萬。
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🔍 你以為車禍賠償會補「家庭的損失」
❗但法律只補「最低限度的責任」
法院的計算方式是這樣的：
子女滿 18 歲 → 即使還在讀大一，不計扶養費
母親需要長期照護 → 扶養費只算 1/3（因為法律認定三個子女平均分攤）
但現實是：三個子女，一個已退休，一個有精神疾病，連自己都無法養活，唯一能負擔的，是這位已經過世的小兒子
👉 家庭是否因此崩盤？法律不管
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保險公司依照這套算法，再乘以 50% 過失比例：
👉 結果就是 250 萬
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但現實是什麼？
這個家庭，失去了年收入 180 萬的經濟支柱。
孩子，本來可以專心念書
現在被迫一邊讀書，一邊打工，負擔自己的學費與生活費
八十幾歲的母親
每年約 50 萬的看護與生活費
👉 250 萬，可以撐多久？
📌這不是補償，這是讓家庭再次受傷
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更現實的是——很多有房貸的家庭在失去經濟支柱後，根本撐不住
最後只能：
👉 賣房，因為失去經濟支柱，撐不下去了！
失去家人，還失去原本的家
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🔥 我們要問的問題很簡單：
👉 這樣的賠償計算合理嗎？
👉 如果發生在你身上，你能接受嗎？
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在台灣：
車禍死亡 → 補「遺屬最低需求」
車禍重傷 → 補「本人一生收入損失」
所以你會看到：
👉 重傷失能，常見賠償 1,000 萬～3,000 萬
👉 車禍死亡，平均約 400 多萬
同一個人
活著，法律算的是一輩子
走了，只剩最低責任
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這不是個案。
只是多數人，還沒遇到。
台灣每年約有數千人死於車禍
👉 也代表有數千個家庭
在失去家人的同時，還要面對制度的落差
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#車禍死亡賠償 #交通事故 #強制險 #第三人責任險 #死亡賠償 #過失比例 #扶養費 #家庭經濟支柱 #家庭風險管理
精華 FAQ
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因為保險與法律計算先按扶養費最低需求，再依死者負一半過失比例折減，且子女成年後不一定列入扶養，最後和解金額就被壓低到250萬。
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作者認為制度只補「最低限度責任」，沒有把家庭真實生活成本、照護支出與經濟支柱倒下後的整體衝擊算進去，對遺屬並不公平。
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家庭可能失去主要收入來源後無法負擔學費、看護費與房貸，只能靠孩子打工、變賣房產或壓縮生活支出，讓失親之外再承受財務危機。
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