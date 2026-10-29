2026-10-29 07:30 廖嘉紅
父母把財產平均分給孩子，就真的公平嗎？大同失去經營權的教訓：別讓「人人有份」，變成下一代的無解殘局！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：股權平均分配看似公平，卻可能稀釋接班人的控制權。
- 重點二：大同案例顯示，人人有份未必能守住企業經營權。
- 重點三：不動產持分共有同樣易卡死決策，甚至引發資產外流。
父母最怕孩子為了財產反目成仇。
所以，有些創辦人選擇把財產平均分給每個孩子，認為人人有份，才是公平。
📍「齊頭式平等」大同股權均分失了江山
大同第二代林挺生為避免爭產，將股權平均分給五個兒子（每人僅約0.32%）。
2020年林家痛失百年經營權，主因雖涉及轉投資虧損與市場角力，但這項安排揭示了關鍵風險：
👉人人有份的股權，接班人沒有控制權，若缺乏配套的接班與決策機制，情感的「公平」反成治理的破口。
📍平均分配不是錯，錯在混淆了「錢」與「權」
平分本身沒有惡意，卻揭露了傳承的核心矛盾：我們分的是「財產收益」，還是「決策話語權」？
👉 有些人適合在前線掌舵：
接班人需要足夠的股權與決策權作為護城河，才能在風浪中帶領組織改革。
👉 有些人適合當單純的受益者：
享有安穩的股息分紅，無後顧之憂地經營自己的生活。
當決策權被平均稀釋成多頭馬車，手握方向盤的人沒有拍板權，一旦遭遇逆風，誰也動彈不得。
真正的傳承智慧，絕非在每個孩子身上畫上一模一樣的等號，而是讓適任的人掌握決策，需要保障的人享有收益。
📍沒有企業？「房產持分共有」也是同一個陷阱
許多人看到企業風暴會說：「我家又沒有上市公司要搶，這跟我有什麼關係？」
事實上，把股權均分換成「不動產共有」，劇本幾乎一模一樣。
許多父母在分配遺產時，覺得把市區一間起家厝登記給三個孩子「持分共有、各持三分之一」最公平、最不偏心。但現實往往是：
⚠️ 決策全部卡死：
老大想賣掉變現，老二想自住，老三想出租。誰也無法作主，最後房子閒置破舊，連修個漏水都在算誰該出錢。
⚠️ 資產外流風險：
只要其中一個孩子未來遇到財務困難、甚至持分被法拍，外人買下少數持分後，隨時能向法院聲請「變價分割」
全家人被迫看著祖產被拍賣-這與大同土地引來市場派入局，本質毫無二致。
看似最公平的「持分共有」，往往是手足反目、祖產外流的起點。
📍好的傳承，是把問題解決在父母這一代
愛孩子，是給他們生活無虞的底氣；懂傳承，是替他們把未來的爭議在今天就拆解乾淨：
💡 不動產化繁為簡：
房子留給最需要的人或單一繼承人，其他子女改用現金、保險身故金或等值資產來補償，別讓一張權狀綁死全家人。
💡 所有權與收益權脫鉤：
如果資產難以切割，善用信託架構，由專業受託人管理出租，收益均分給子女，既照顧了大家的生活，又保全了資產的完整。
產權可以講情分，但資產管理只能講規則。
別用今天的「齊頭式平等」，換來下一代明天的「無解殘局」。讓每個人各得其所，才是父母能留給孩子最高級的公平。
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精華 FAQ
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因為公平不只是在分錢，還包含誰擁有決策權與管理權。若股權或房產都平均分散，接班人可能沒有主導力，資產反而容易因意見分歧而失控。
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大同第二代把股權平均分給5個兒子，雖出於避免爭產的好意，卻讓控制權被稀釋。當接班人缺乏足夠股權與決策力時，企業面對外部競爭就更脆弱。
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可考慮把房子留給最需要或最適合管理的人，其他子女以現金、保險或等值資產補償；若難以切割，也可用信託由專業受託人管理，再將收益分配給子女。
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