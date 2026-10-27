2026-10-27 21:06 廖嘉紅
商辦月租18萬，海外子女繼承後賣房，房地合一稅竟差1,400萬？媽媽想省一步手續，傳承前更要算清楚！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：海外子女屬非居住者，租金先扣20%稅。
- 重點二：直接繼承後轉售，房地合一稅恐達35%
- 重點三：先由媽媽繼承並持有滿10年，可降稅至15%
「先生過世留下一間月租 18 萬的商辦，我想說年紀大了，乾脆直接登記給兩個小孩繼承，省得以後再辦一次。」
王媽媽語氣滿是慈愛，但這份貼心若貿然送件，等待她長年定居美、日的兒女的，將是一場跨國稅務浩劫！
關鍵就在於：兒女長年在海外，稅法上早已是「非居住者」！
國籍不等於稅法身分，一旦跳過媽媽直接繼承，會立刻引爆三大致命地雷：
---
🚨地雷一：每個月租金，先被扣繳 20%
「非居住者」在台租金收入無法併入個人綜所稅結算，必須按單一稅率 20% 就源扣繳。
每個月 18 萬元租金，租客必須先幫國稅局扣下 3.6 萬元（一年高達 43.2 萬），不僅零扣除額，遠在國外的子女還得委任在台代理人申報，極度繁瑣。
這間商辦是 106 年底取得（適用房地合一新制），繼承取得的成本是偏低的「公告現值」（約 3,000 萬）。
若子女繼承後覺得海外管理麻煩、以市價 1 億元賣出，帳面獲利高達 7,000 萬元！
非居住者宿命：依房地合一 2.0 規定，非居住者持有逾 2 年一律適用 35% 固定稅率（無任何長期持有優惠），應納稅額高達：7,000萬 × 35% = 2,450 萬元。
辛苦打拚一輩子的資產，直接被稅吃掉近四分之一！
---
聰明解方：由媽媽繼承，啟動「資產轉化金三角」
💡如果換個思維：先由境內居住者的媽媽單獨繼承，滿 10 年後出售：
1. 持有期間併計先生：106 年底取得，到明年持有滿 10 年，媽媽身為居住者，房地合一稅率直接降至最低階梯 15%！稅額變成：7,000萬 × 15% = 1,050 萬元，一念之差現省 1,400 萬元！
2. 賣屋變現後，啟動「贈與 ＋ 保險 ＋ 信託」安全傳承：
免稅贈與分流：善用父母每年各 244 萬贈與免稅額，或趁子女婚嫁各加碼 100 萬，逐年合法將現金安全移轉至海外。
傳承型終身壽險：以媽媽為要保人與被保險人，將大額現金配置於美元/高保障終身壽險，指定子女為身故受益人。兼顧資產保全、隱密性，並創造倍數槓桿，未來理賠金還能直接免去跨國遺產繁雜清算。
3金錢信託鎖住照顧：若擔心子女在國外無法兼顧，亦可將賣屋款設立安養信託，專款專用於媽媽晚年生活與醫療，餘額再平順交棒。
愛孩子，更要有稅務智慧。海外子女繼承台灣不動產，「先求穩、再求省」，別讓省一步手續的貼心，變成多繳上千萬稅金的遺憾！
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到R姐
#海外子女 #不動產繼承 #商辦出租 #非居住者 #租金扣繳 #房地合一稅 #跨國傳承 #遺產規劃 #贈與規劃
精華 FAQ
-
因為稅法上屬於非居住者，台灣租金收入不能併入綜所稅結算，必須按20%就源扣繳。這代表每月租金先被扣走一部分，還需在台委任代理人辦理相關申報。
-
文中假設商辦以公告現值約3,000萬作為繼承成本，若之後以1億元賣出，獲利約7,000萬。非居住者持有逾2年，房地合一稅率固定35%，稅額會非常可觀。
-
媽媽屬居住者，且持有期間可併計先生的取得年限，滿10年後出售可適用最低15%稅率。以文中例子計算，稅額約1,050萬，比直接由海外子女持有出售少約1,400萬。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數