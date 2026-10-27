《玉簟秋》分集劇情1～25集！丞磊強留徐若晗，葉平君失憶後命運大逆轉

民國愛情劇《玉簟秋》由丞磊、徐若晗主演，改編自作家靈希的小說，講述軍閥家族五少爺虞昶軒與女學生葉平君，因一場刺殺意外相識，兩人的命運也從此糾纏不清。虞昶軒原本想利用葉平君掩護自己的計畫，卻逐漸對她動心；葉平君為了救未婚夫，被迫留在他身邊，後來更經歷家變、昏迷與失憶。《玉簟秋》每集發生什麼事？以下整理第1～25集分集劇情，一起追下去。

以下內容涉及劇情，請斟酌閱讀。

《玉簟秋》劇情介紹

出身軍閥世家的虞昶軒（丞磊飾），表面上是個不務正業的紈絝少爺，實際上卻藏著自己的野心。女學生葉平君（徐若晗飾）為了賺錢照顧母親，到飯店工作，卻意外捲入刺殺事件，還被懷疑是刺客的同夥。為了證明清白，葉平君與虞昶軒展開交涉。兩人從互相試探、針鋒相對，到情感逐漸產生變化，卻也被捲入軍閥鬥爭、家族恩怨與戰亂之中。

《玉簟秋》第1集劇情：飯店驚傳槍聲，葉平君遭懷疑是刺客

民國八年，南懷陸軍總司令虞仲權因五兒子虞昶軒缺席重要會議而大發雷霆，醉酒返家的虞昶軒還因此挨了一頓家法。雨夜裡，虞昶軒偶遇正在撿拾銀元的葉平君，兩人初次相識，他也撿到了她不慎遺落的手鏈。

為了替母親籌措醫藥費，葉平君到湘西飯店應徵，雖因背景不夠顯赫落選，卻意外獲得飯店老闆金仲方賞識，得以留下幫忙。沒想到飯店突然傳出槍響，虞昶軒遭人刺殺，搜查時竟在葉平君身上發現刺客使用的銀色鋼筆。葉平君因此被帶回司令部審問。面對虞昶軒以母親病情施壓，她提出賭約，要在10天內找出陷害自己的真凶。

《玉簟秋》 圖片來源：微博

《玉簟秋》第2集劇情：葉平君追查真凶，虞昶軒開槍解圍

葉平君被安排到玉春戲院工作，為不識字的戲班成員蘭卿念戲文，卻發現戲院真正的老闆竟然是虞昶軒。她想賠償違約金離開，虞昶軒卻臨時更改金額，硬是將她留下。另一邊，葉平君循著應聘名單與藥方線索追查，發現名為馮瑤的女子可疑。期間，鄧少爺調戲葉平君後意外摔傷，竟牽著狼狗逼她道歉，虞昶軒見狀開槍擊斃獵狗。馮瑤隨後攔下葉平君，透露自己因家人遭虞昶軒害死才決定行刺。葉平君察覺有人靠近，讓馮瑤先行逃走，自己卻再次成為虞昶軒懷疑的對象。

《玉簟秋》第3集劇情：刺客自裁，虞昶軒坦言喜歡葉平君

馮瑤主動現身承認刺殺，說出父親遭虞昶軒屬下欺辱後病逝的遭遇，隨後趁眾人不備自裁。葉平君看著眼前悲劇，憤怒指責虞昶軒輕視小人物的性命，兩人爆發激烈衝突。虞昶軒追查刺殺事件，發現刺客與牟林森有關，也懷疑父親虞仲權早已知情。另一邊，葉平君受邀赴宴，意外再度與虞昶軒碰面。回程途中，虞昶軒強行替葉平君戴上翡翠手鐲，還直言自己喜歡她。葉平君卻不領情，隨即下車離開。

《玉簟秋》 圖片來源：微博

《玉簟秋》第4集劇情：葉平君送生日蛋糕，虞昶軒另眼相看

虞昶軒得知陶、牟兩家購買的軍火即將上岸，打算瞞著父親截下軍火，並尋求楊世英合作。另一邊，葉平君為了賺錢替同學寫作業，卻在溜冰場遭陶紫宜設計撞倒。虞昶軒邀請葉平君擔任生日宴女伴，還以縮短工作契約作為交換。宴會上，葉平君送來畫有虞昶軒頭像的蛋糕，故意切成八塊，讓虞昶軒哭笑不得。葉平君察覺虞昶軒的意圖後，重新與他談判契約條件。兩人一同出遊時，葉平君的表現也讓虞昶軒逐漸對她另眼相看。

《玉簟秋》第5集劇情：虞昶軒歸還契約，奪下第九軍軍權

葉平君因在船上過夜而感冒，虞昶軒得知後，冒充她的同事前往家中探望。兩人因契約再次起爭執，虞昶軒最終將契約還給葉平君，表示從此兩清。離開時，虞昶軒意外看見江學廷寫給葉平君的信，心中逐漸有了在意的人。另一邊，陶紫宜將長坪山送給虞昶軒，試圖拉近兩人關係。虞仲權途中遭襲，虞昶軒派人接應，並趁機要求父親取消聯軍計畫，取得第九軍軍長之權。虞仲權這才意識到，這個看似玩世不恭的兒子，遠比自己想像中有野心。

《玉簟秋》 圖片來源：微博

《玉簟秋》第6集劇情：葉平君遭綁架，虞昶軒揭開童年心結

虞昶軒與父親激烈爭吵，指責虞仲權心中只有已故的哥哥虞明軒，從未真正看見自己。原來兩兄弟年少時曾同時受困車下，父親當時選擇先救虞明軒，讓虞昶軒多年來始終無法釋懷。另一邊，陶紫宜帶人欺負葉平君，反抗過程中額頭意外受傷。陶希禮得知後，派人抓走葉平君並鞭打她洩憤，所幸顧瑞同及時帶人趕到。葉平君事後替自己上藥，想起陶希禮腰間的玉佩，竟與母親曾拿出的玉佩十分相似，心中漸漸產生疑惑。

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《玉簟秋》第7集劇情：虞、陶兩家談婚事，葉平君誤會虞昶軒

葉平君參與難民義演，卻因虞昶軒的人查封劇團，氣得前去質問。之後士兵闖入難民營，她又誤以為虞昶軒要為難難民，憤而打了他一巴掌，後來才得知他是來送物資的。陶希禮帶著陶紫宜到虞家商議婚事，虞昶軒表示願意聽從長輩安排。另一方面，他查明馮三立因私利驅趕流民，當眾將對方撤職並施以軍棍。難民義演當天，江學廷送花給葉平君，看見她感動落淚，站在一旁的虞昶軒心中不是滋味。

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《玉簟秋》第8集劇情：江學廷向葉平君求婚，虞昶軒吃醋

江學廷向葉平君求婚，葉平君答應了。兩人在街上親密互動，恰好被虞昶軒看見，讓他醋意大發，獨自回憶與葉平君初遇的情景。軍中需要懂德文的人才，虞昶軒看見江學廷的名字後，安排他到第九軍任職，並暗中試探他的來歷。葉平君前來替江學廷送飯，兩人的親密模樣再度讓虞昶軒心生波瀾。與此同時，陳晚蕎與匡炳文私下祭拜父母，揭露兩人進入虞家的真正目的，是為了報仇。

《玉簟秋》第9集劇情：虞昶軒與江學廷比試，暗中較勁

江學廷進入軍中後，因想查閱檔案而接近李伯仁。李伯仁提出射擊比賽刁難，沒想到江學廷輕鬆獲勝，虞昶軒接著親自下場與他比試摔跤，兩人之間的火藥味越來越濃。葉平君看見江學廷受傷，懷疑虞昶軒刻意針對他，上前質問。另一方面，江學廷趁送文件的機會潛入檔案室，悄悄帶走資料。虞昶軒後來在孤兒院聽聞有女孩受傷，誤以為是葉平君，焦急飛奔查看。他的反應被姐姐虞瑾萱看在眼裡，勸他別錯過自己在意的人。

《玉簟秋》第10集劇情：酒會吃醋失控，虞昶軒質問葉平君

江學廷將偷來的資料交給報社主編尚弘文，調查虞家是否將礦難民工列入陣亡名單，以掩蓋開採鐵礦的內情。虞昶軒則計畫借助陶紫宜取得貸款，興建兵工廠。陪陶紫宜購物時，虞昶軒撞見葉平君與江學廷同行，忍不住上前與葉平君搶書。到了酒會，他看見兩人共舞，更是醋意翻湧。酒後的虞昶軒將葉平君拉進更衣室質問，葉平君直言他在自己心裡什麼都不是。此時江學廷尋來敲門，氣氛一觸即發。

《玉簟秋》第11集劇情：虞昶軒陪逛廟會，葉平君遭挾持

葉平君明確告訴虞昶軒，兩人絕無可能，隨即離開更衣室。虞昶軒面對她的拒絕，內心懊惱不已。小沐生日時，江學廷因工作未能如約陪同，葉平君只好獨自帶小沐逛廟會，虞昶軒隨後出現陪伴。另一邊，江學廷查出的軍車紀錄被刊登，報導揭露虞家將礦工冒充陣亡士兵的內情。趙寶茹帶領女眷照顧傷病士兵時，一名瘸腿士兵突然持刀挾持葉平君。虞昶軒趕到現場，提出由自己交換人質。

《玉簟秋》第12集劇情：虞昶軒替葉平君擋刀，查出江學廷身分

瘸腿士兵情緒失控，舉刀刺向葉平君，虞昶軒挺身救人，肩膀因此受傷。住院後，他仍試圖追問葉平君的心意，葉平君則趁機掙脫離開。江學廷得知葉平君出事後趕來，葉平君也向他坦承，自己曾與虞昶軒假扮情侶。江學廷再次向她求婚，希望儘快成婚。虞昶軒透過匿名投稿的筆跡，認出「君冠」可能就是江學廷，卻暫時按兵不動，想繼續追查他背後的人。得知葉平君即將結婚，虞昶軒借酒消愁。

《玉簟秋》第13集劇情：江學廷遭逮捕，葉平君刺傷虞昶軒

江學廷與葉平君準備成婚之際，顧瑞同突然帶兵闖入，以竊取軍事機密等罪名將江學廷抓走。葉平君急忙找虞昶軒求情，虞昶軒卻要求她與江學廷斷絕關係。虞昶軒強吻葉平君，遭她拔下髮簪刺傷。葉平君接著將髮簪對準自己，才讓虞昶軒有所忌憚，但他仍以江學廷的性命威脅她。葉母因接連遭受打擊而昏倒，葉平君為了救江學廷與母親，最終決定向虞昶軒妥協。

《玉簟秋》第14集劇情：葉平君為救未婚夫妥協，兩人關係降至冰點

葉平君為救江學廷，來到虞昶軒面前脫下外套。面對葉平君的抗拒與眼淚，虞昶軒最後停下，兩人之間的關係也變得更加緊繃。虞昶軒看見葉平君手上的戒指，醋意大發，將戒指扔進湖裡。葉平君不顧一切下水尋找，即使弄傷了手也不願放棄。虞昶軒前往牢中探望江學廷，江學廷誓言出去後絕不放過他；虞昶軒則表示，要讓江學廷看見葉平君留在自己身邊。

《玉簟秋》第15集劇情：誤以為江學廷已死，葉平君拔槍相向

葉平君留在楓台，提醒虞昶軒兩人之間只有交易，虞昶軒卻以江學廷的性命威脅，表示不會輕易放她離開。葉母病情惡化，需要醫生動手術。虞昶軒冒雨尋找即將離開的醫生，甚至拔槍強迫對方回去救人。另一方面，葉平君誤聽消息，以為江學廷已經被槍決，憤而拿槍指向虞昶軒，扣下扳機後才發現槍裡沒有子彈。昶軒帶她見到仍活著的江學廷，表示只要服役3個月就能平安歸來，但交換條件是葉平君陪在自己身邊一輩子。

《玉簟秋》第16集劇情：葉平君輕生獲救，虞昶軒決定放手

虞昶軒為葉平君準備耳墜與煙花，希望她能開心，葉平君卻趁機回房，之後被發現割腕輕生。所幸她及時獲救，虞昶軒悲痛之餘，終於決定讓她離開。

虞昶軒隨後主動請命帶兵出征。李伯仁找到葉平君，告訴她虞昶軒曾為她做過的事，希望她了解整件事的經過。出征當天，葉平君站在人群中目送隊伍遠去。虞昶軒抵達前線後，立刻整頓軍紀，以強硬手段震懾軍中。

《玉簟秋》第17集劇情：虞昶軒前線遇伏，江學廷返家

虞昶軒在前線提拔受欺負的士兵，親自巡營、整頓軍紀，逐漸凝聚軍心，並帶領部隊取得勝利。江學廷服役歸來，得知葉平君曾為救自己受虞昶軒威脅，雖安慰她讓一切過去，心中卻仍懷著恨意。之後葉平君聽見江學廷與日本女子裕子的對話，得知他刻意接近對方是為取得情報，失望之下提出暫時冷靜。前線戰事再起，虞昶軒發現部隊的槍枝被人掉包，遭敵軍埋伏後陷入危機。士兵賀大鵬帶著手榴彈衝回戰場，為眾人爭取逃生時間。

《玉簟秋》第18集劇情：虞昶軒收復欒江城，凱旋歸來

虞昶軒與士兵退入一線天，雙方激戰到彈藥耗盡，只能上刺刀肉搏。多名士兵為保護同袍犧牲，虞昶軒也身受重傷，幸好顧瑞同與李伯仁及時帶兵支援，成功反擊並奪回城池。虞昶軒凱旋後獲頒一等功勳，並被任命為虞家軍副總司令。他沒有忘記戰死的弟兄，交代部下將家書送給家屬，並逐一完成他們的心願。葉平君前來戲園與虞昶軒見面，兩人卻因先前的約定，始終沒有好好說上話。

《玉簟秋》第19集劇情：葉平君遭日本人囚禁，虞昶軒出手救人

葉平君到軍部想當面感謝虞昶軒，卻被他提醒兩人曾約定不再見面。儘管如此，虞昶軒仍默默關注她，甚至託人送傘給避雨的她。葉平君參與抵制日貨的宣傳活動，被日本人抓進租界，還遭逼迫道歉與刑求。虞昶軒得知後，命顧瑞同帶兵到日本商會門口演習，親自進入牢房救出昏迷的葉平君。事後，虞昶軒與日本人會面的照片被登報，引發外界誤解。虞仲權得知後，下令責打他50軍棍。

《玉簟秋》第20集劇情：葉平君挺身護虞昶軒，發現江學廷栽贓

楚文甫打算以押送為名帶走虞昶軒，葉平君聞訊趕到司令部，當眾說出虞昶軒拒絕日本商人要求的經過，替他澄清。顧瑞同隨後拿出證據，證明虞昶軒早已安排截獲日本人偷運的鎢金，危機終於解除。葉平君意外聽見江學廷與人交談，得知栽贓虞昶軒的照片是他所為。江學廷仍執意報復，兩人的關係因此出現裂痕。李伯仁安排葉平君與虞昶軒見面，兩人在煙花下道別。回家後，葉平君發現母親藏著與陶希禮相似的玉佩，身世之謎逐漸浮現。

《玉簟秋》第21集劇情：葉平君遭綁架沉河，生父身分曝光

葉平君因玉佩的事心神不寧，途中卻突然遭人綁走。陶希禮命人將她丟入河中，虞昶軒得知後及時趕到，跳水將她救起。陶希禮看見葉平君掉落的玉佩，認出她可能是自己的女兒。葉母趕到醫院後，陶希禮更確認她就是昔日的舒婉，也終於明白葉平君的身分。葉平君醒來後聽見真相，難以接受想置自己於死地的人竟是親生父親。陶希禮提出要照顧她，卻被葉平君拒絕。

《玉簟秋》第22集劇情：葉母葬身火海，葉平君陷入昏迷

葉平君決定與母親離開南懷，江學廷也提出同行。離開前，葉平君將自己畫的楓葉圖送給虞昶軒，表達感謝與道別。三人因大霧受困碼頭附近的小木屋，虞昶軒追來後，得知葉平君就是多年前曾開導自己的女孩。葉平君表明送畫是為報恩，希望兩人就此別過，虞昶軒最終選擇離開。沒想到士兵潛入木屋縱火，葉母喪命，葉平君也因濃煙嗆傷陷入昏迷。虞昶軒衝進火場將她救出，江學廷卻在混亂中滾落山坡，生死未明。醫生診斷葉平君腦部嚴重受損，甦醒機率渺茫。

《玉簟秋》第23集劇情：虞昶軒守候失憶葉平君，謊稱兩人相愛

虞昶軒查出父親虞仲權安排人對葉平君下手，憤怒要求父親收手，甚至表示若要殺她，就先殺了自己。趙寶茹也出面勸說，虞仲權最終默許兒子照顧葉平君。葉平君昏迷期間，虞昶軒日夜守在身邊，陪她曬太陽、說話，還為她戴上戒指。四季更迭後，葉平君終於醒來，卻因腦部缺氧而失去部分記憶，不記得虞昶軒是誰。擔心她受到刺激，虞昶軒謊稱兩人相遇後彼此相愛。葉平君雖然半信半疑，仍接受他的照顧，開始慢慢復健。

《玉簟秋》第24集劇情：葉平君失憶後重新相處，虞昶軒又吃醋

葉平君的身體逐漸恢復，但因記不起過去，對自己與虞昶軒的關係始終感到不安。虞昶軒耐心陪伴她，提醒她復健時不要勉強自己。兩人一起看書時，虞昶軒原本稱讚文章寫得動人，發現作者竟是江學廷後，臉色立刻變了。他得知是女僕小棠拿來的書，竟要小棠離開。葉平君無法接受虞昶軒隨意處置下人的態度，明確告訴他，如果不能平等對待他人，她就必須重新考慮兩人的關係。

《玉簟秋》第25集劇情：葉平君遭綁架，虞昶軒為救她下跪

葉平君親眼看見虞昶軒殺人，認為這不是自己想要的生活，提出離開，虞昶軒卻拒絕放人。蘭卿因染上大煙，向佟春海求助，對方卻要求她協助綁走葉平君。蘭卿陪葉平君外出時暗中安排車夫，讓佟春海的人趁機下手。虞昶軒收到綁架信後獨自赴約，為救葉平君不惜向佟春海下跪，還遭棍棒毆打。當佟春海逼葉平君殺他時，葉平君拒絕動手，反而以自己的性命相護。危急之際，顧瑞同與李伯仁帶兵趕到，救出兩人。