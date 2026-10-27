《玉簟秋》分集劇情1～25集！丞磊強留徐若晗，葉平君失憶後命運大逆轉

2026-10-27 18:24 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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民國愛情劇玉簟秋》由丞磊徐若晗主演，改編自作家靈希的小說，講述軍閥家族五少爺虞昶軒與女學生葉平君，因一場刺殺意外相識，兩人的命運也從此糾纏不清。虞昶軒原本想利用葉平君掩護自己的計畫，卻逐漸對她動心；葉平君為了救未婚夫，被迫留在他身邊，後來更經歷家變、昏迷與失憶。《玉簟秋》每集發生什麼事？以下整理第1～25集分集劇情，一起追下去。

以下內容涉及劇情，請斟酌閱讀。

《玉簟秋》劇情介紹

出身軍閥世家的虞昶軒（丞磊飾），表面上是個不務正業的紈絝少爺，實際上卻藏著自己的野心。女學生葉平君（徐若晗飾）為了賺錢照顧母親，到飯店工作，卻意外捲入刺殺事件，還被懷疑是刺客的同夥。為了證明清白，葉平君與虞昶軒展開交涉。兩人從互相試探、針鋒相對，到情感逐漸產生變化，卻也被捲入軍閥鬥爭、家族恩怨與戰亂之中。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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文章目錄

《玉簟秋》第1集劇情：飯店驚傳槍聲，葉平君遭懷疑是刺客

民國八年，南懷陸軍總司令虞仲權因五兒子虞昶軒缺席重要會議而大發雷霆，醉酒返家的虞昶軒還因此挨了一頓家法。雨夜裡，虞昶軒偶遇正在撿拾銀元的葉平君，兩人初次相識，他也撿到了她不慎遺落的手鏈。

為了替母親籌措醫藥費，葉平君到湘西飯店應徵，雖因背景不夠顯赫落選，卻意外獲得飯店老闆金仲方賞識，得以留下幫忙。沒想到飯店突然傳出槍響，虞昶軒遭人刺殺，搜查時竟在葉平君身上發現刺客使用的銀色鋼筆。葉平君因此被帶回司令部審問。面對虞昶軒以母親病情施壓，她提出賭約，要在10天內找出陷害自己的真凶。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》第2集劇情：葉平君追查真凶，虞昶軒開槍解圍

葉平君被安排到玉春戲院工作，為不識字的戲班成員蘭卿念戲文，卻發現戲院真正的老闆竟然是虞昶軒。她想賠償違約金離開，虞昶軒卻臨時更改金額，硬是將她留下。另一邊，葉平君循著應聘名單與藥方線索追查，發現名為馮瑤的女子可疑。期間，鄧少爺調戲葉平君後意外摔傷，竟牽著狼狗逼她道歉，虞昶軒見狀開槍擊斃獵狗。馮瑤隨後攔下葉平君，透露自己因家人遭虞昶軒害死才決定行刺。葉平君察覺有人靠近，讓馮瑤先行逃走，自己卻再次成為虞昶軒懷疑的對象。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第3集劇情：刺客自裁，虞昶軒坦言喜歡葉平君

馮瑤主動現身承認刺殺，說出父親遭虞昶軒屬下欺辱後病逝的遭遇，隨後趁眾人不備自裁。葉平君看著眼前悲劇，憤怒指責虞昶軒輕視小人物的性命，兩人爆發激烈衝突。虞昶軒追查刺殺事件，發現刺客與牟林森有關，也懷疑父親虞仲權早已知情。另一邊，葉平君受邀赴宴，意外再度與虞昶軒碰面。回程途中，虞昶軒強行替葉平君戴上翡翠手鐲，還直言自己喜歡她。葉平君卻不領情，隨即下車離開。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
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《玉簟秋》第4集劇情：葉平君送生日蛋糕，虞昶軒另眼相看

虞昶軒得知陶、牟兩家購買的軍火即將上岸，打算瞞著父親截下軍火，並尋求楊世英合作。另一邊，葉平君為了賺錢替同學寫作業，卻在溜冰場遭陶紫宜設計撞倒。虞昶軒邀請葉平君擔任生日宴女伴，還以縮短工作契約作為交換。宴會上，葉平君送來畫有虞昶軒頭像的蛋糕，故意切成八塊，讓虞昶軒哭笑不得。葉平君察覺虞昶軒的意圖後，重新與他談判契約條件。兩人一同出遊時，葉平君的表現也讓虞昶軒逐漸對她另眼相看。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第5集劇情：虞昶軒歸還契約，奪下第九軍軍權

葉平君因在船上過夜而感冒，虞昶軒得知後，冒充她的同事前往家中探望。兩人因契約再次起爭執，虞昶軒最終將契約還給葉平君，表示從此兩清。離開時，虞昶軒意外看見江學廷寫給葉平君的信，心中逐漸有了在意的人。另一邊，陶紫宜將長坪山送給虞昶軒，試圖拉近兩人關係。虞仲權途中遭襲，虞昶軒派人接應，並趁機要求父親取消聯軍計畫，取得第九軍軍長之權。虞仲權這才意識到，這個看似玩世不恭的兒子，遠比自己想像中有野心。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
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《玉簟秋》第6集劇情：葉平君遭綁架，虞昶軒揭開童年心結

虞昶軒與父親激烈爭吵，指責虞仲權心中只有已故的哥哥虞明軒，從未真正看見自己。原來兩兄弟年少時曾同時受困車下，父親當時選擇先救虞明軒，讓虞昶軒多年來始終無法釋懷。另一邊，陶紫宜帶人欺負葉平君，反抗過程中額頭意外受傷。陶希禮得知後，派人抓走葉平君並鞭打她洩憤，所幸顧瑞同及時帶人趕到。葉平君事後替自己上藥，想起陶希禮腰間的玉佩，竟與母親曾拿出的玉佩十分相似，心中漸漸產生疑惑。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
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《玉簟秋》第7集劇情：虞、陶兩家談婚事，葉平君誤會虞昶軒

葉平君參與難民義演，卻因虞昶軒的人查封劇團，氣得前去質問。之後士兵闖入難民營，她又誤以為虞昶軒要為難難民，憤而打了他一巴掌，後來才得知他是來送物資的。陶希禮帶著陶紫宜到虞家商議婚事，虞昶軒表示願意聽從長輩安排。另一方面，他查明馮三立因私利驅趕流民，當眾將對方撤職並施以軍棍。難民義演當天，江學廷送花給葉平君，看見她感動落淚，站在一旁的虞昶軒心中不是滋味。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
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《玉簟秋》第8集劇情：江學廷向葉平君求婚，虞昶軒吃醋

江學廷向葉平君求婚，葉平君答應了。兩人在街上親密互動，恰好被虞昶軒看見，讓他醋意大發，獨自回憶與葉平君初遇的情景。軍中需要懂德文的人才，虞昶軒看見江學廷的名字後，安排他到第九軍任職，並暗中試探他的來歷。葉平君前來替江學廷送飯，兩人的親密模樣再度讓虞昶軒心生波瀾。與此同時，陳晚蕎與匡炳文私下祭拜父母，揭露兩人進入虞家的真正目的，是為了報仇。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第9集劇情：虞昶軒與江學廷比試，暗中較勁

江學廷進入軍中後，因想查閱檔案而接近李伯仁。李伯仁提出射擊比賽刁難，沒想到江學廷輕鬆獲勝，虞昶軒接著親自下場與他比試摔跤，兩人之間的火藥味越來越濃。葉平君看見江學廷受傷，懷疑虞昶軒刻意針對他，上前質問。另一方面，江學廷趁送文件的機會潛入檔案室，悄悄帶走資料。虞昶軒後來在孤兒院聽聞有女孩受傷，誤以為是葉平君，焦急飛奔查看。他的反應被姐姐虞瑾萱看在眼裡，勸他別錯過自己在意的人。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第10集劇情：酒會吃醋失控，虞昶軒質問葉平君

江學廷將偷來的資料交給報社主編尚弘文，調查虞家是否將礦難民工列入陣亡名單，以掩蓋開採鐵礦的內情。虞昶軒則計畫借助陶紫宜取得貸款，興建兵工廠。陪陶紫宜購物時，虞昶軒撞見葉平君與江學廷同行，忍不住上前與葉平君搶書。到了酒會，他看見兩人共舞，更是醋意翻湧。酒後的虞昶軒將葉平君拉進更衣室質問，葉平君直言他在自己心裡什麼都不是。此時江學廷尋來敲門，氣氛一觸即發。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第11集劇情：虞昶軒陪逛廟會，葉平君遭挾持

葉平君明確告訴虞昶軒，兩人絕無可能，隨即離開更衣室。虞昶軒面對她的拒絕，內心懊惱不已。小沐生日時，江學廷因工作未能如約陪同，葉平君只好獨自帶小沐逛廟會，虞昶軒隨後出現陪伴。另一邊，江學廷查出的軍車紀錄被刊登，報導揭露虞家將礦工冒充陣亡士兵的內情。趙寶茹帶領女眷照顧傷病士兵時，一名瘸腿士兵突然持刀挾持葉平君。虞昶軒趕到現場，提出由自己交換人質。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第12集劇情：虞昶軒替葉平君擋刀，查出江學廷身分

瘸腿士兵情緒失控，舉刀刺向葉平君，虞昶軒挺身救人，肩膀因此受傷。住院後，他仍試圖追問葉平君的心意，葉平君則趁機掙脫離開。江學廷得知葉平君出事後趕來，葉平君也向他坦承，自己曾與虞昶軒假扮情侶。江學廷再次向她求婚，希望儘快成婚。虞昶軒透過匿名投稿的筆跡，認出「君冠」可能就是江學廷，卻暫時按兵不動，想繼續追查他背後的人。得知葉平君即將結婚，虞昶軒借酒消愁。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第13集劇情：江學廷遭逮捕，葉平君刺傷虞昶軒

江學廷與葉平君準備成婚之際，顧瑞同突然帶兵闖入，以竊取軍事機密等罪名將江學廷抓走。葉平君急忙找虞昶軒求情，虞昶軒卻要求她與江學廷斷絕關係。虞昶軒強吻葉平君，遭她拔下髮簪刺傷。葉平君接著將髮簪對準自己，才讓虞昶軒有所忌憚，但他仍以江學廷的性命威脅她。葉母因接連遭受打擊而昏倒，葉平君為了救江學廷與母親，最終決定向虞昶軒妥協。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第14集劇情：葉平君為救未婚夫妥協，兩人關係降至冰點

葉平君為救江學廷，來到虞昶軒面前脫下外套。面對葉平君的抗拒與眼淚，虞昶軒最後停下，兩人之間的關係也變得更加緊繃。虞昶軒看見葉平君手上的戒指，醋意大發，將戒指扔進湖裡。葉平君不顧一切下水尋找，即使弄傷了手也不願放棄。虞昶軒前往牢中探望江學廷，江學廷誓言出去後絕不放過他；虞昶軒則表示，要讓江學廷看見葉平君留在自己身邊。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第15集劇情：誤以為江學廷已死，葉平君拔槍相向

葉平君留在楓台，提醒虞昶軒兩人之間只有交易，虞昶軒卻以江學廷的性命威脅，表示不會輕易放她離開。葉母病情惡化，需要醫生動手術。虞昶軒冒雨尋找即將離開的醫生，甚至拔槍強迫對方回去救人。另一方面，葉平君誤聽消息，以為江學廷已經被槍決，憤而拿槍指向虞昶軒，扣下扳機後才發現槍裡沒有子彈。昶軒帶她見到仍活著的江學廷，表示只要服役3個月就能平安歸來，但交換條件是葉平君陪在自己身邊一輩子。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第16集劇情：葉平君輕生獲救，虞昶軒決定放手

虞昶軒為葉平君準備耳墜與煙花，希望她能開心，葉平君卻趁機回房，之後被發現割腕輕生。所幸她及時獲救，虞昶軒悲痛之餘，終於決定讓她離開。

虞昶軒隨後主動請命帶兵出征。李伯仁找到葉平君，告訴她虞昶軒曾為她做過的事，希望她了解整件事的經過。出征當天，葉平君站在人群中目送隊伍遠去。虞昶軒抵達前線後，立刻整頓軍紀，以強硬手段震懾軍中。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第17集劇情：虞昶軒前線遇伏，江學廷返家

虞昶軒在前線提拔受欺負的士兵，親自巡營、整頓軍紀，逐漸凝聚軍心，並帶領部隊取得勝利。江學廷服役歸來，得知葉平君曾為救自己受虞昶軒威脅，雖安慰她讓一切過去，心中卻仍懷著恨意。之後葉平君聽見江學廷與日本女子裕子的對話，得知他刻意接近對方是為取得情報，失望之下提出暫時冷靜。前線戰事再起，虞昶軒發現部隊的槍枝被人掉包，遭敵軍埋伏後陷入危機。士兵賀大鵬帶著手榴彈衝回戰場，為眾人爭取逃生時間。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第18集劇情：虞昶軒收復欒江城，凱旋歸來

虞昶軒與士兵退入一線天，雙方激戰到彈藥耗盡，只能上刺刀肉搏。多名士兵為保護同袍犧牲，虞昶軒也身受重傷，幸好顧瑞同與李伯仁及時帶兵支援，成功反擊並奪回城池。虞昶軒凱旋後獲頒一等功勳，並被任命為虞家軍副總司令。他沒有忘記戰死的弟兄，交代部下將家書送給家屬，並逐一完成他們的心願。葉平君前來戲園與虞昶軒見面，兩人卻因先前的約定，始終沒有好好說上話。

圖片來源：微博@電視劇玉簟秋
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《玉簟秋》第19集劇情：葉平君遭日本人囚禁，虞昶軒出手救人

葉平君到軍部想當面感謝虞昶軒，卻被他提醒兩人曾約定不再見面。儘管如此，虞昶軒仍默默關注她，甚至託人送傘給避雨的她。葉平君參與抵制日貨的宣傳活動，被日本人抓進租界，還遭逼迫道歉與刑求。虞昶軒得知後，命顧瑞同帶兵到日本商會門口演習，親自進入牢房救出昏迷的葉平君。事後，虞昶軒與日本人會面的照片被登報，引發外界誤解。虞仲權得知後，下令責打他50軍棍。

《玉簟秋》第20集劇情：葉平君挺身護虞昶軒，發現江學廷栽贓

楚文甫打算以押送為名帶走虞昶軒，葉平君聞訊趕到司令部，當眾說出虞昶軒拒絕日本商人要求的經過，替他澄清。顧瑞同隨後拿出證據，證明虞昶軒早已安排截獲日本人偷運的鎢金，危機終於解除。葉平君意外聽見江學廷與人交談，得知栽贓虞昶軒的照片是他所為。江學廷仍執意報復，兩人的關係因此出現裂痕。李伯仁安排葉平君與虞昶軒見面，兩人在煙花下道別。回家後，葉平君發現母親藏著與陶希禮相似的玉佩，身世之謎逐漸浮現。

《玉簟秋》第21集劇情：葉平君遭綁架沉河，生父身分曝光

葉平君因玉佩的事心神不寧，途中卻突然遭人綁走。陶希禮命人將她丟入河中，虞昶軒得知後及時趕到，跳水將她救起。陶希禮看見葉平君掉落的玉佩，認出她可能是自己的女兒。葉母趕到醫院後，陶希禮更確認她就是昔日的舒婉，也終於明白葉平君的身分。葉平君醒來後聽見真相，難以接受想置自己於死地的人竟是親生父親。陶希禮提出要照顧她，卻被葉平君拒絕。

《玉簟秋》第22集劇情：葉母葬身火海，葉平君陷入昏迷

葉平君決定與母親離開南懷，江學廷也提出同行。離開前，葉平君將自己畫的楓葉圖送給虞昶軒，表達感謝與道別。三人因大霧受困碼頭附近的小木屋，虞昶軒追來後，得知葉平君就是多年前曾開導自己的女孩。葉平君表明送畫是為報恩，希望兩人就此別過，虞昶軒最終選擇離開。沒想到士兵潛入木屋縱火，葉母喪命，葉平君也因濃煙嗆傷陷入昏迷。虞昶軒衝進火場將她救出，江學廷卻在混亂中滾落山坡，生死未明。醫生診斷葉平君腦部嚴重受損，甦醒機率渺茫。

《玉簟秋》第23集劇情：虞昶軒守候失憶葉平君，謊稱兩人相愛

虞昶軒查出父親虞仲權安排人對葉平君下手，憤怒要求父親收手，甚至表示若要殺她，就先殺了自己。趙寶茹也出面勸說，虞仲權最終默許兒子照顧葉平君。葉平君昏迷期間，虞昶軒日夜守在身邊，陪她曬太陽、說話，還為她戴上戒指。四季更迭後，葉平君終於醒來，卻因腦部缺氧而失去部分記憶，不記得虞昶軒是誰。擔心她受到刺激，虞昶軒謊稱兩人相遇後彼此相愛。葉平君雖然半信半疑，仍接受他的照顧，開始慢慢復健。

《玉簟秋》第24集劇情：葉平君失憶後重新相處，虞昶軒又吃醋

葉平君的身體逐漸恢復，但因記不起過去，對自己與虞昶軒的關係始終感到不安。虞昶軒耐心陪伴她，提醒她復健時不要勉強自己。兩人一起看書時，虞昶軒原本稱讚文章寫得動人，發現作者竟是江學廷後，臉色立刻變了。他得知是女僕小棠拿來的書，竟要小棠離開。葉平君無法接受虞昶軒隨意處置下人的態度，明確告訴他，如果不能平等對待他人，她就必須重新考慮兩人的關係。

《玉簟秋》第25集劇情：葉平君遭綁架，虞昶軒為救她下跪

葉平君親眼看見虞昶軒殺人，認為這不是自己想要的生活，提出離開，虞昶軒卻拒絕放人。蘭卿因染上大煙，向佟春海求助，對方卻要求她協助綁走葉平君。蘭卿陪葉平君外出時暗中安排車夫，讓佟春海的人趁機下手。虞昶軒收到綁架信後獨自赴約，為救葉平君不惜向佟春海下跪，還遭棍棒毆打。當佟春海逼葉平君殺他時，葉平君拒絕動手，反而以自己的性命相護。危急之際，顧瑞同與李伯仁帶兵趕到，救出兩人。

#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #愛情劇 #陸劇推薦

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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圖片來源：Pinterest
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分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

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天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
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獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
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天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
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其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！
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網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

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推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

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推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

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推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

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推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
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每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP3：趙麗穎

趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP2：劉亦菲

說到古典美人，怎麼能漏掉「神仙姐姐」劉亦菲！她是公認氣質與儀態極佳的古裝美人，早年《神鵰俠侶》中小龍女一襲白衣舞劍的畫面至今仍是神級經典。《夢華錄》更是讓大家再次驚嘆她的古裝扮相，劇中劉亦菲無論是執扇、倒茶，一舉一動都相當優雅，有一幕執扇翩翩一舞更是美得彷彿畫中人，古典美感直接拉滿，拿下第二名實至名歸。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP1：劉詩詩

冠軍毫無懸念，就是劉詩詩啦！只要提到「古裝儀態」或「古典美」，劉詩詩絕對是榜上有名。學芭蕾舞出身的她，有著清新脫俗、超凡仙氣的古典長相，身段與體態更是優於常人。從《步步驚心》溫婉動人的若曦，到《一念關山》中又美又颯的俠女任如意，劉詩詩不僅日常戲充滿濃厚古韻，打戲更是行雲流水，被廣大網友大讚根本是無法超越的「天選古裝人」！

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#冠軍 #劉亦菲 #田曦薇 #古裝劇 #譚松韻 #嫁金釵 #陸劇女星 #蘭香如故 #陸劇推薦

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網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
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近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！

TOP 6：丞磊

憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！

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TOP 5：侯明昊

出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。

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TOP 4：檀健次

提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！

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TOP 3：王鶴棣

以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。

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TOP 2：張凌赫

今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。

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TOP 1：肖戰

拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！

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