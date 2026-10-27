天生善良到讓人心疼！4星座心太軟、總替別人著想，第一名根本不忍心傷害人

有些人天生心軟，明明自己受了委屈，卻還是習慣替別人著想，甚至不忍心拒絕他人的請求。哪些星座最善良、最容易因為心太軟而吃虧？女子漾整理4個天生善良的星座，快來看看你有沒有上榜！

TOP4 射手座：看似大剌剌，其實比誰都心軟

射手座平常給人自由奔放、什麼都不在乎的印象，說話直接又愛開玩笑，但其實他們的內心比想像中還要柔軟。遇到朋友有困難時，射手座往往二話不說就伸出援手，就算曾經和對方鬧過不愉快，也不太喜歡一直記仇。

他們最難得的地方，就是懂得放過別人，也放過自己。即使受到委屈，射手座通常也不願意把事情鬧大，反而會選擇一笑置之。只是這份不愛計較的個性，有時也容易讓別人誤以為他們什麼都能接受。

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TOP3 獅子座：外表強勢霸氣，對自己人卻超級寵

獅子座經常給人自信、強勢又有主見的印象，但真正走進他們的生活就會發現，獅子座其實非常重感情。尤其面對家人、朋友或另一半，只要是自己認定的人，他們往往願意付出很多，甚至把對方的事情當成自己的責任。

獅子座雖然愛面子，卻不代表他們不懂得退讓。遇到重要的人需要幫忙時，他們常常嘴上嫌麻煩，最後卻還是默默出手相助。比起計較誰付出比較多，獅子座更在乎身邊的人能不能過得好。

《淚之女王》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

TOP2 雙魚座：共感能力太強，看到別人難過自己也想哭

雙魚座的善良往往藏在細膩的情緒裡，他們很容易察覺別人的心情變化，就算對方什麼都沒說，也可能從一個表情、一句話發現異樣。只要看到身邊的人難過，雙魚座就很難裝作沒看見，總想盡辦法給予安慰。

不過，雙魚座也容易因為太替別人著想，而忽略自己的感受。明明已經很累，卻還是捨不得拒絕別人的請求；即使受到傷害，也可能因為對方的一句道歉就選擇原諒。對雙魚座來說，學會適時說不，才能讓自己的溫柔不被消耗。

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TOP1 巨蟹座：天生把別人放在心上，寧願委屈自己也不想傷害人

巨蟹座在星座性格中，經常被視為最溫柔、最懂得照顧人的代表之一。他們非常重視感情，也很在意身邊人的情緒，只要發現有人不開心，就會忍不住主動關心。即使自己心情不好，也常常習慣先安撫別人，把委屈留給自己消化。

巨蟹座最讓人心疼的地方，就是太容易心軟。面對在乎的人，即使曾經受過傷，也可能因為捨不得這段關係而一再退讓。他們總希望每個人都能好好的，卻偶爾忘了自己也需要被照顧。對巨蟹座而言，真正值得珍惜的關係，應該是彼此都願意付出，而不必永遠由自己承擔。

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