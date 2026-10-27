《暮光之城》暗黑升級版來了！《暮光禁地》尺度更大膽，愛上吸血鬼竟成致命陷阱

2026-10-27 17:26 女子漾／編輯王廷羽
《暮光之城》暗黑升級版來了！《暮光禁地》尺度更大膽，愛上吸血鬼竟成致命陷阱。圖片來源：車庫娛樂提供
《暮光之城》暗黑升級版來了！《暮光禁地》尺度更大膽，愛上吸血鬼竟成致命陷阱。圖片來源：車庫娛樂提供

吸血鬼愛情電影又有新話題！11月6日上映的恐怖新片《暮光禁地》（Vampire Carnival），被形容為尺度升級的暗黑版《暮光之城》！電影結合禁忌愛情、血腥驚悚與神秘嘉年華，更找來《哈利波特》「馬份爸」傑森艾塞克化身吸血鬼領袖。這次吸血鬼不吸血，竟專吃人類的絕望！女子漾整理《暮光禁地》5大電影看點，帶你揭開浪漫背後的恐怖秘密。

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看點1. 暗黑版《暮光之城》！人類少女愛上神秘吸血鬼

《暮光禁地》故事圍繞著年輕女子傑瑪（內爾維拉克 飾），她始終無法走出父親過世的傷痛，直到一座神秘巡迴遊樂園來到小鎮，才讓她的生活出現變化。

圖片來源：車庫娛樂提供
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傑瑪在遊樂園邂逅魅力十足的塞巴斯蒂安，兩人迅速產生好感，沒想到這段看似浪漫的相遇，背後竟隱藏著吸血鬼集團的可怕陰謀，電影將禁忌愛情與恐怖元素結合，也被外媒形容適合喜愛《暮光之城》的觀眾。

圖片來源：車庫娛樂提供
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看點2. 吸血鬼不吸血！專門吞噬人類的絕望

過去吸血鬼電影總離不開鮮血與獵殺，但《暮光禁地》玩出新設定！片中的吸血鬼以人類的「絕望」為食，尤其容易盯上內心充滿傷痛的人。女主角傑瑪因喪父而陷入悲傷，也因此成為吸血鬼集團的目標。電影透過這項設定，讓原本甜蜜的愛情邂逅逐漸變成危險陷阱，究竟眼前的愛情是真心，還是精心設計的獵捕計畫？

圖片來源：車庫娛樂提供
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看點3. 《哈利波特》馬份爸變吸血鬼！傑森艾塞克挑戰暗黑領袖

《哈利波特》粉絲注意！曾飾演「魯休斯馬份」的英國演員傑森艾塞克（Jason Isaacs），這次在《暮光禁地》中化身吸血鬼集團領袖「圖桑」。過去他以冷酷、充滿壓迫感的角色形象深植人心，這次則將挑戰神秘又危險的吸血鬼角色，光是想到「馬份爸」成為吸血鬼首領，就讓影迷相當期待！

圖片來源：車庫娛樂提供
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看點4. 《恐怖感恩劫》女星主演！再度挑戰恐怖電影

女主角由曾演出《恐怖感恩劫》的美國新銳女星內爾維拉克（Nell Verlaque）擔綱。這次她飾演失去父親、渴望重新找回生活希望的傑瑪，卻意外陷入吸血鬼打造的危險世界。另外，英國男星基隆摩爾（Kieron Moore）也加入演出，飾演吸血鬼艾瑞克，在遊樂園中表演「刀槍不入」的魔術秀，為電影增添神秘氣氛。

圖片來源：車庫娛樂提供
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看點5. 劇組真的蓋了一座遊樂園！夢幻嘉年華暗藏恐怖陷阱

電影最特別的地方之一，就是劇組為拍攝打造了一座真正的巡迴遊樂園！導演大衛夏博尼爾（David Charbonier）透露，連他們都被場景規模震撼。不過，雖然現場有遊樂設施，演員卻因拍攝行程緊湊，完全沒有時間遊玩。色彩繽紛的嘉年華、神秘的魔術表演，加上潛藏其中的吸血鬼，讓看似歡樂的遊樂園瞬間變成危機四伏的恐怖禁地。

圖片來源：車庫娛樂提供
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《暮光禁地》將於2026年11月6日全台上映！

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#愛情 #禁忌 #恐怖 #暮光禁地 #電影看點

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最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

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#星座 #工作 #十二星座

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最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴

2026-10-21 11:50 女子漾／編輯張念慈
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖

分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

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分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
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天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
圖片來源：微博@白鹿my

獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
圖片來源：趙今麥微博

其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#星座生肖

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2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

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推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

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推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

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推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

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推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

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#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

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2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
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每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP3：趙麗穎

趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP2：劉亦菲

說到古典美人，怎麼能漏掉「神仙姐姐」劉亦菲！她是公認氣質與儀態極佳的古裝美人，早年《神鵰俠侶》中小龍女一襲白衣舞劍的畫面至今仍是神級經典。《夢華錄》更是讓大家再次驚嘆她的古裝扮相，劇中劉亦菲無論是執扇、倒茶，一舉一動都相當優雅，有一幕執扇翩翩一舞更是美得彷彿畫中人，古典美感直接拉滿，拿下第二名實至名歸。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP1：劉詩詩

冠軍毫無懸念，就是劉詩詩啦！只要提到「古裝儀態」或「古典美」，劉詩詩絕對是榜上有名。學芭蕾舞出身的她，有著清新脫俗、超凡仙氣的古典長相，身段與體態更是優於常人。從《步步驚心》溫婉動人的若曦，到《一念關山》中又美又颯的俠女任如意，劉詩詩不僅日常戲充滿濃厚古韻，打戲更是行雲流水，被廣大網友大讚根本是無法超越的「天選古裝人」！

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2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
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近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！

TOP 6：丞磊

憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！

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TOP 5：侯明昊

出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。

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TOP 4：檀健次

提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！

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TOP 3：王鶴棣

以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。

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TOP 2：張凌赫

今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。

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TOP 1：肖戰

拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！

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