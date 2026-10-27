2026-10-27 17:26 女子漾／編輯王廷羽
《暮光之城》暗黑升級版來了！《暮光禁地》尺度更大膽，愛上吸血鬼竟成致命陷阱
吸血鬼愛情電影又有新話題！11月6日上映的恐怖新片《暮光禁地》（Vampire Carnival），被形容為尺度升級的暗黑版《暮光之城》！電影結合禁忌愛情、血腥驚悚與神秘嘉年華，更找來《哈利波特》「馬份爸」傑森艾塞克化身吸血鬼領袖。這次吸血鬼不吸血，竟專吃人類的絕望！女子漾整理《暮光禁地》5大電影看點，帶你揭開浪漫背後的恐怖秘密。
文章目錄
看點1. 暗黑版《暮光之城》！人類少女愛上神秘吸血鬼
看點1. 暗黑版《暮光之城》！人類少女愛上神秘吸血鬼
《暮光禁地》故事圍繞著年輕女子傑瑪（內爾維拉克 飾），她始終無法走出父親過世的傷痛，直到一座神秘巡迴遊樂園來到小鎮，才讓她的生活出現變化。
傑瑪在遊樂園邂逅魅力十足的塞巴斯蒂安，兩人迅速產生好感，沒想到這段看似浪漫的相遇，背後竟隱藏著吸血鬼集團的可怕陰謀，電影將禁忌愛情與恐怖元素結合，也被外媒形容適合喜愛《暮光之城》的觀眾。
看點2. 吸血鬼不吸血！專門吞噬人類的絕望
看點2. 吸血鬼不吸血！專門吞噬人類的絕望
過去吸血鬼電影總離不開鮮血與獵殺，但《暮光禁地》玩出新設定！片中的吸血鬼以人類的「絕望」為食，尤其容易盯上內心充滿傷痛的人。女主角傑瑪因喪父而陷入悲傷，也因此成為吸血鬼集團的目標。電影透過這項設定，讓原本甜蜜的愛情邂逅逐漸變成危險陷阱，究竟眼前的愛情是真心，還是精心設計的獵捕計畫？
看點3. 《哈利波特》馬份爸變吸血鬼！傑森艾塞克挑戰暗黑領袖
看點3. 《哈利波特》馬份爸變吸血鬼！傑森艾塞克挑戰暗黑領袖
《哈利波特》粉絲注意！曾飾演「魯休斯馬份」的英國演員傑森艾塞克（Jason Isaacs），這次在《暮光禁地》中化身吸血鬼集團領袖「圖桑」。過去他以冷酷、充滿壓迫感的角色形象深植人心，這次則將挑戰神秘又危險的吸血鬼角色，光是想到「馬份爸」成為吸血鬼首領，就讓影迷相當期待！
看點4. 《恐怖感恩劫》女星主演！再度挑戰恐怖電影
看點4. 《恐怖感恩劫》女星主演！再度挑戰恐怖電影
女主角由曾演出《恐怖感恩劫》的美國新銳女星內爾維拉克（Nell Verlaque）擔綱。這次她飾演失去父親、渴望重新找回生活希望的傑瑪，卻意外陷入吸血鬼打造的危險世界。另外，英國男星基隆摩爾（Kieron Moore）也加入演出，飾演吸血鬼艾瑞克，在遊樂園中表演「刀槍不入」的魔術秀，為電影增添神秘氣氛。
看點5. 劇組真的蓋了一座遊樂園！夢幻嘉年華暗藏恐怖陷阱
看點5. 劇組真的蓋了一座遊樂園！夢幻嘉年華暗藏恐怖陷阱
電影最特別的地方之一，就是劇組為拍攝打造了一座真正的巡迴遊樂園！導演大衛夏博尼爾（David Charbonier）透露，連他們都被場景規模震撼。不過，雖然現場有遊樂設施，演員卻因拍攝行程緊湊，完全沒有時間遊玩。色彩繽紛的嘉年華、神秘的魔術表演，加上潛藏其中的吸血鬼，讓看似歡樂的遊樂園瞬間變成危機四伏的恐怖禁地。
《暮光禁地》將於2026年11月6日全台上映！
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