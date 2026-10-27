2026-10-27 17:06 女子漾／編輯王廷羽
DC《泥面人》嚇出1800萬票房！男主角韌帶斷裂仍苦練6%體脂，恐怖變身掀熱議
DC恐怖電影《泥面人》上映後掀起熱議！根據片商數據，台灣首週票房逼近1800萬元，全球票房達4300萬美元，爛番茄觀眾好評更高達94%。電影以駭人的「肉體恐怖」挑戰觀眾膽量，男主角湯姆瑞斯哈里斯更在開拍前遭遇膝蓋韌帶斷裂，仍努力復健、練出約6%體脂，幕後故事同樣令人驚訝！
《泥面人》劇情介紹
《泥面人》劇情介紹
麥特哈根從高譚市街頭一路闖進好萊塢，成為備受矚目的明星，卻因捲入犯罪陰謀而失去事業與原本的人生。走投無路的他決定接受實驗性療程，沒想到身體卻逐漸產生恐怖變異，甚至一步步被力量與復仇慾望吞噬。電影不只呈現駭人的怪物外貌，也透過角色的心理轉變，描繪一個人在失去一切後，如何逐漸走向失控的悲劇。
《泥面人》全球票房奪冠！爛番茄94%好評掀熱潮
《泥面人》全球票房奪冠！爛番茄94%好評掀熱潮
繼《小丑》、《企鵝人》後，DC再度將高譚市經典反派搬上大銀幕！《泥面人》不同於過去強調英雄對決的作品，這次以心理驚悚、身體變異與黑暗愛情為主軸，描繪一名男子逐漸失去自我的悲劇故事。
根據片商提供的數據，電影全球首週票房達4300萬美元，台灣連假期間也累積近1800萬元票房，爛番茄觀眾爆米花指數更達94%。片中大膽的恐怖場面與角色的心理轉變，成為觀眾討論焦點。
男主角韌帶完全撕裂！苦練到體脂6%變身怪物
男主角韌帶完全撕裂！苦練到體脂6%變身怪物
英國男星湯姆瑞斯哈里斯為了負荷片中大量特殊化妝與沉重假體，開拍前便積極進行體能訓練，沒想到距離拍攝只剩三個月時，右膝前十字韌帶竟意外完全撕裂，甚至一度肌肉萎縮、影響正常行走。
不過他並未放棄，在物理治療師與教練協助下持續復健，最終在開拍前將體脂降至約6%，重新建立足以應付拍攝的體能狀態。從嚴重受傷到完成怪物變身，也讓這段幕後故事格外受到關注。
《泥面人》恐怖程度升級！《鬼入侵》編劇打造肉體恐怖
《泥面人》恐怖程度升級！《鬼入侵》編劇打造肉體恐怖
《泥面人》由《邪惡勿語》導演詹姆士瓦金斯執導，並找來《鬼入侵》、《午夜彌撒》創作者麥可弗拉納根編寫劇本，結合心理驚悚與「肉體恐怖」（Body Horror）元素，透過人體變形、身體失控等畫面，營造強烈的不安感。
導演也強調，電影真正吸引人的並非角色擁有多強大的超能力，而是人物的心理變化與情感掙扎，讓《泥面人》在驚悚之外，也多了幾分悲劇色彩。
精華 FAQ
-
根據片商數據，《泥面人》台灣首週票房逼近1800萬元，全球首週票房達4300萬美元；同時爛番茄觀眾爆米花指數高達94%，顯示市場與口碑都相當亮眼。
-
劇情描述麥特哈根失去事業後接受實驗療程，卻逐漸變成怪物並被復仇慾望吞噬；電影結合心理驚悚與肉體恐怖，強調身體變異帶來的不安與悲劇感。
-
他在開拍前右膝前十字韌帶完全撕裂，仍靠物理治療與訓練持續復健，最後把體脂降到約6%，以足夠體能承受特殊化妝與沉重假體拍攝。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower