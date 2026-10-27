2026-10-27 16:33 女子漾／編輯金柔葳
金鐘61【節目類】10大亮點！沈玉琳奪獎不忘虧潘若迪「老保母泡澡」、陳漢典玩瘋全場
第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮10月25日在台北流行音樂中心登場！今年因颱風延期舉行，精彩程度卻絲毫不減。首次獨挑主持大梁的陳漢典，從模仿秀、唱跳表演一路搞笑到典禮結束；沈玉琳歷經病痛後重返舞台，與Melody奪下綜藝節目主持人獎，感言笑中帶淚；《飢餓遊戲》主持群也終於在節目開播10週年抱回金鐘獎。從爆笑橋段、驚喜嘉賓到感人瞬間，帶你一次回顧金鐘61節目類10大亮點！
文章目錄
- 金鐘61節目類亮點一：沈玉琳病後奪獎！感言不忘虧潘若迪「老保母泡澡」
- 金鐘61節目類亮點二：《飢餓遊戲》苦等10年終於敲鐘！5566輪流感謝老婆
- 金鐘61節目類亮點三：陳漢典首度獨挑大梁！阿翰九天玄女、李多慧驚喜登場
- 金鐘61節目類亮點四：陳漢典化身林志玲！「愛的爆爆」玩到全場失控
- 金鐘61節目類亮點五：Super Junior利特隔空頒獎！得獎者竟是銀赫
- 金鐘61節目類亮點六：曾寶儀睽違13年再奪金鐘！激動落淚停不下來
- 金鐘61節目類亮點七：小禎帶6位Keyboard老師登台！胡瓜、曾國城現場開唱
- 金鐘61節目類亮點八：胡瓜頒獎竟頒給自己！陳亞蘭、歐漢聲互虧笑翻全場
- 金鐘61節目類亮點九：王識賢、阿弟、阿跨面跨世代合唱！〈再出發〉掀回憶殺
- 金鐘61節目類亮點十：紅毯也有看頭！陳漢典牽Lulu放閃、鬼鬼大秀腹肌
金鐘61節目類亮點一：沈玉琳病後奪獎！感言不忘虧潘若迪「老保母泡澡」
沈玉琳與Melody憑《11點熱吵店》奪下「綜藝節目主持人獎」！歷經白血病治療後重返金鐘舞台，沈玉琳感性回憶，去年人生一度按下暫停鍵，從每天面對攝影機變成面對化療藥物，原以為演藝生涯就此謝幕，沒想到還能站上台領獎。不過，沈玉琳依舊不改幽默本色，感謝好友潘若迪時，還不忘拿多年來的「老保母泡澡」玩笑開虧，讓原本感人的得獎感言瞬間變成爆笑現場。
金鐘61節目類亮點二：《飢餓遊戲》苦等10年終於敲鐘！5566輪流感謝老婆
《飢餓遊戲》開播10週年，孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝與峮峮終於拿下「實境節目主持人獎」！蔡黃汝回憶與夥伴一起挨餓、一起狼狽的日子，峮峮也感謝一路陪伴的團隊。5566三位成員則輪流感謝老婆，許孟哲感性表示，這座獎就像送給5566與《飢餓遊戲》的生日禮物。孫協志還笑說，節目10年來真的都在挨餓，王仁甫立刻接話：「我一直以為是要省主持人的伙食費。」逗得全場大笑。
金鐘61節目類亮點三：陳漢典首度獨挑大梁！阿翰九天玄女、李多慧驚喜登場
金鐘61節目類亮點三：陳漢典首度獨挑大梁！阿翰九天玄女、李多慧驚喜登場
首次獨自主持金鐘獎的陳漢典，一開場就火力全開！接連模仿蔡康永、陽帆等知名人物，接著換上紅色皮衣大秀唱跳實力，帶來熱鬧的「一世代」表演。阿翰化身招牌角色「九天玄女」、小賴穿上粉色裙裝，李多慧也加入中文歌曲唱跳，連沈玉琳都驚喜現身，讓典禮一開始就充滿綜藝感。
金鐘61節目類亮點四：陳漢典化身林志玲！「愛的爆爆」玩到全場失控
金鐘61節目類亮點四：陳漢典化身林志玲！「愛的爆爆」玩到全場失控
陳漢典不只開場精彩，連串場都笑料不斷！他換上白色禮服，模仿林志玲經典的「愛的抱抱」，還把遊戲改成「愛的爆爆」，邀請台下入圍者拿著氣球介紹自己的節目。原本優雅的模仿秀，瞬間變成尖叫聲不斷的遊戲現場，陳漢典也展現多年累積的即興反應與搞笑功力。
金鐘61節目類亮點五：Super Junior利特隔空頒獎！得獎者竟是銀赫
原訂來台擔任頒獎嘉賓的Super Junior利特，因颱風影響無法出席，只能透過預錄影片揭曉「最具人氣綜藝節目獎」。沒想到最後獲獎的竟是隊友銀赫參與主持的《宇宙啦啦隊》！銀赫也透過影片發表感言，兩位Super Junior成員以隔空方式在金鐘舞台上互動，成為典禮的一大驚喜。
金鐘61節目類亮點六：曾寶儀睽違13年再奪金鐘！激動落淚停不下來
金鐘61節目類亮點六：曾寶儀睽違13年再奪金鐘！激動落淚停不下來
曾寶儀憑《我們回家吧3》拿下「生活風格節目主持人獎」，睽違13年再次獲得金鐘肯定。原以為自己能平靜面對得獎，沒想到一上台就忍不住哽咽。她感謝恩師張小燕與製作團隊，到了後台依舊激動落淚，也讓這座相隔多年的獎項格外動人。
金鐘61節目類亮點七：小禎帶6位Keyboard老師登台！胡瓜、曾國城現場開唱
金鐘61節目類亮點七：小禎帶6位Keyboard老師登台！胡瓜、曾國城現場開唱
平常隱身在綜藝節目幕後的Keyboard老師，這次終於站上金鐘舞台！小禎帶領阿咪、阿秀、阿毛、小威、宥子及小小咪，帶來「綜藝神之手」表演。胡瓜演唱〈大約在冬季〉、曾國城帶來〈當愛已成往事〉，考驗老師們即時配樂的功力。最後小禎深情演唱A-Lin〈摯友〉，讓原本歡樂的橋段突然多了幾分感動。
金鐘61節目類亮點八：胡瓜頒獎竟頒給自己！陳亞蘭、歐漢聲互虧笑翻全場
胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲穿著古裝登台頒獎，三人一搭一唱、互虧自嘲，從一出場就笑料不斷。最有趣的是，三人共同主持的《週末最強大》最後真的拿下「綜藝節目獎」，意外上演「頒獎人頒給自己」的場面，讓這組頒獎嘉賓成為當晚最有綜藝感的組合之一。
金鐘61節目類亮點九：王識賢、阿弟、阿跨面跨世代合唱！〈再出發〉掀回憶殺
金鐘61節目類亮點九：王識賢、阿弟、阿跨面跨世代合唱！〈再出發〉掀回憶殺
壓軸表演「鋼鐵意志」由王識賢、蕭景鴻（阿弟）與阿跨面共同演出，接連帶來〈亡命之徒〉、〈勇敢〉及〈再出發〉。三人結合搖滾、饒舌與實力派歌聲，透過熟悉的旋律向長年投入影視工作的幕後人員致敬，也讓觀眾重溫台灣流行音樂的經典回憶。
金鐘61節目類亮點十：紅毯也有看頭！陳漢典牽Lulu放閃、鬼鬼大秀腹肌
金鐘61節目類亮點十：紅毯也有看頭！陳漢典牽Lulu放閃、鬼鬼大秀腹肌
典禮開始前，紅毯同樣話題滿滿！陳漢典與太太Lulu黃路梓茵牽手現身，甜蜜互動成為焦點。《嗨！營業中》主持群也一同亮相，鬼鬼吳映潔以黑色中空禮服展現結實腹部線條，莎莎則穿上白色薄紗造型，兩人一黑一白的穿搭，為今年金鐘紅毯增添不少時尚看點。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower