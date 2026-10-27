2026-10-27 15:21 Cecelia
姊妹們快收藏！登記結婚也能美美的，台北12區戶政事務所 月老戲院、演唱會舞台超好拍
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臺北市12區戶所結婚拍照專區全面改版，打造12款主題場景。
- 重點二：三大主題涵蓋經典浪漫、復古感性與當代風景，風格多元。
- 重點三：各區提供特色小物與結婚書約，提升登記儀式感與紀念價值。
結婚登記，早已不只是到戶政事務所完成一道行政程序，那是兩個人在法律上正式成為家人的日子，值得被好好記錄！臺北市12區戶政事務所結婚拍照專區全新改版，以「囍翻臺北．幸福同框」為主題，將各區的街區風景、文化特色與生活日常，轉化為12款主題式拍照場景。新人完成登記後，便能在充滿在地故事的場景前留下合影，定格專屬於彼此的幸福時刻。
從行政程序到幸福儀式，戶所拍照成為新人的新日常
臺北市政府民政局長陳永德表示，隨著新人越來越重視結婚登記的儀式感，「在戶政事務所拍照」已成為一種幸福儀式。民政局今年統籌辦理12區戶政事務所結婚拍照專區全新改版，規劃「三大主題、12種幸福場景」，新人可以依照自己的喜好，選擇前往任一區戶所辦理結婚登記與拍照留念。
經典浪漫：為嚮往童話氛圍的新人而設計
「經典浪漫」主題涵蓋四個戶所，各自展現不同層次的浪漫。中正戶所以古典建築搭配白金色系，打造典雅華麗的「鎏金盛宴」；大安戶所的「日安野餐」將森林 chill 意象融入其中，氛圍輕鬆自在。士林戶所以摩天輪、旋轉木馬與玫瑰花藝構成「夏日遊樂場」，洋溢甜美的遊樂園氣息；文山戶所的「花開山城」則藏有貓空纜車、杏花與小貓耳等彩蛋，細心觀察便能發現設計者的巧思。
復古感性：在老城記憶裡，寫下兩人的新篇章
偏好懷舊質感的新人，可以留意「復古感性」主題。大同戶所揉合傳統戲院與霞海城隍廟月老，打造別具意涵的「月老戲院」；萬華戶所透過剝皮寮紅磚街屋、燈籠與囍字，詮釋「幸福，寮在一起」，在地語彙與喜氣兼具。北投戶所的「溫泉鄉戀歌」以櫻花、竹簾與溫泉營造溫潤暖意，中山戶所的「愛從街角開始」則以老屋咖啡館為場景，描繪「臺北感性」的日常約會，呼應許多戀人從約會走向成家的軌跡。
當代風景：以城市為背景，記錄屬於這個時代的愛
「當代風景」主題則捕捉臺北的都會面貌。信義戶所以都會夜景、霓虹、城市天際線與時尚櫥窗，勾勒出「Highlight Moment」；內湖戶所的「Love Online」以電路板與晶片愛心，編織出粉紅色調的浪漫場景。南港戶所的「Love’s Encore」重現臺北流行音樂中心演唱會的亮麗舞台；松山戶所的「啟程之日」則以機場跑道、扶桑花與行李箱為元素，象徵新人攜手啟程，展開人生的下一段旅程。
拍照小物與特色書約，讓紀念多一分溫度
除了場景本身，各婚區也準備了專屬拍照小物與手拿牌，例如機場登機證、月老上上籤、綠色乖乖抱枕、演唱會應援手燈等，讓互動拍照更添趣味。各區同步推出特色結婚書約，讓簽下誓約的那一刻同樣具有設計感，日後也能作為珍藏的紀念。
精華 FAQ
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這次改版以「囍翻臺北．幸福同框」為主題，將各區街區風景、文化特色與生活日常轉化為12款拍照場景，讓新人完成登記後能在有地方故事感的背景前合影留念。
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3大主題分別是經典浪漫、復古感性與當代風景，前者主打童話與遊樂園氛圍，中者結合老城與在地記憶，後者則用都會夜景、演唱會舞台與城市元素呈現現代感。
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各婚區還準備了登機證、月老上上籤、綠色乖乖抱枕、演唱會應援手燈等拍照小物，並推出特色結婚書約，讓新人簽下誓約與留下紀念時都更有設計感與收藏價值。
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