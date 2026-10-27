柯佳嬿合作日韓兩大男神！天天餵食坂口健太郎，李準基發現自己沒吃到「急問一句」笑翻全場

台灣影后柯佳嬿與日本男神坂口健太郎、韓國男星李準基攜手主演跨國懸疑影集《綁架遊戲 kiDnap GAME》，三大演員同框話題不斷！近日3人接受Hami Video專訪，分享跨國拍攝的幕後趣事，沒想到柯佳嬿在台北拍戲期間，竟然天天準備美食招待坂口健太郎，讓他開心直呼：「我真的每天都有得吃！」一旁的李準基聽完卻發現自己完全沒吃到，忍不住追問一句話，當場笑翻眾人。柯佳嬿還透露，下次想帶兩大男神體驗台灣獨特的「倒垃圾文化」，意外勾起坂口健太郎的難忘回憶。

《綁架遊戲 kiDnap GAME》劇情介紹：7座城市展開10天致命競賽

《綁架遊戲 kiDnap GAME》故事橫跨東京、首爾、台北、新加坡、曼谷、那霸與馬尼拉七座城市。七起綁架案同步發生，七名受害者家屬被迫加入一場為期10天的致命遊戲，為了救回自己最重要的人，必須依照神祕指令完成任務。

然而，這場遊戲最殘酷的地方在於，一個人的成功，可能代表另一個人的死亡。面對生死抉擇，參賽者究竟該攜手合作，還是為了拯救摯愛選擇背叛？隨著遊戲持續推進，參賽者之間的猜忌與心理攻防也越來越激烈，讓觀眾跟著角色一起陷入人性與生存的兩難。

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柯佳嬿天天請吃美食！坂口健太郎超幸福，李準基卻沒吃到

《綁架遊戲 kiDnap GAME》集結台、日、韓三地人氣演員，雖然劇中充滿緊張刺激的心理攻防，戲外3人的互動卻相當有趣。坂口健太郎透露，自己在台北拍攝期間，柯佳嬿經常買東西請大家吃，讓他每天都有口福，回想起來仍相當開心，直呼：「我真的每天都有得吃！」

《綁架遊戲 kiDnap GAME》台灣影后柯佳嬿跨海攜手日韓巨星。（圖片提供：Hami Video）

沒想到一旁的李準基聽完，卻忍不住好奇追問：「是一起拍攝的時候嗎？」原來李準基在台灣停留的時間比較短，剛好錯過柯佳嬿準備的美食，讓現場眾人瞬間笑出聲，也替他感到可惜。

坂口健太郎難忘台灣「垃圾車」！柯佳嬿想帶兩大男神倒垃圾

除了台灣美食，坂口健太郎對台灣的日常生活也留下深刻印象。當主持人要求柯佳嬿安排兩位搭檔下次來台灣時，絕對不能拒絕的在地體驗，她先推薦爬陽明山、吃山菜及泡溫泉，沒想到接著竟然提出一個令人意想不到的行程：「倒垃圾！」這個答案讓現場工作人員全笑了出來，卻也意外勾起坂口健太郎的回憶。

《綁架遊戲 kiDnap GAME》坂口健太郎飾演刑警新出敏郎，希望揪出遊戲主謀並救出所有人質。（圖片提供：Hami Video）

他透露，過去在台灣拍攝時，曾經看見垃圾車播放音樂行經街道，附近居民便紛紛提著垃圾走出家門，聚集在垃圾車旁。這個台灣人再熟悉不過的日常畫面，對坂口健太郎而言卻相當新鮮，也成為他在台灣拍攝期間印象深刻的生活體驗。

李準基竟是坂口健太郎粉絲！自爆看作品看到哭

令人意外的是，李準基雖然本身就是韓國人氣男星，這次與坂口健太郎、柯佳嬿合作時，卻忍不住展現追星的一面。李準基透露，過去就曾透過戲劇作品認識兩位搭檔，甚至坦言：「我看過健太郎的作品，甚至還看到落淚。」

不只如此，他也曾被柯佳嬿主演的電影深深感動，還親自演唱過她主演作品的主題曲。正因為早已欣賞兩人的演技，這次終於有機會一起拍戲，李準基表示自己從一開始就很期待能與他們變熟、拉近距離。回想當時的心情，他仍難掩興奮地說：「當初那份怦然心動的心情，現在都還感覺得到。」

柯佳嬿初見兩大男神超緊張！坦言有明星距離感

談到與兩位男神合作的第一印象，柯佳嬿也坦言，過去都是透過影視作品認識坂口健太郎與李準基，加上語言不同，難免覺得彼此有些距離。她回憶，當時心裡甚至覺得：「原本覺得他們真的是明星，很有名的那種。」認真的語氣讓人差點忘記，她自己也是台灣金鐘影后。

不過，真正開始合作後，柯佳嬿發現兩人都非常親切，尤其進入拍攝現場後，更能感受到他們全心投入角色的專業態度。她形容：「他們兩個非常進入演員的狀態，跟原本在電視上看到的他們不太一樣！」

坂口健太郎拍到筋疲力盡！與柯佳嬿情緒對手戲超辛苦

雖然戲外笑聲不斷，但《綁架遊戲 kiDnap GAME》的拍攝過程並不輕鬆。坂口健太郎回憶，最難忘的是一場與柯佳嬿一起衝進房間、現場還有她劇中女兒的戲。

《綁架遊戲 kiDnap GAME》李準基（右）為救愛女陷入絕望，坂口健太郎（左）趕赴首爾伸援手，力邀他聯手阻止更多悲劇。（圖片提供：Hami Video）

當天幾乎整天都在拍攝情緒濃烈的對手戲，雖然沒有太多激烈動作，但角色之間的情感拉扯卻相當耗費心力，讓他忍不住感嘆：「真的是很辛苦的一天！」柯佳嬿則謙虛表示，相較於兩位男主角，自己不算最辛苦，但也坦言與坂口健太郎合作的戲份確實不太容易。