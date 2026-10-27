2026萬聖節變裝推薦！8種懶人扮裝靈感，泰勒絲、Prada女魔頭照著穿就對了

2026萬聖節即將在10月31日登場，還沒想好今年要扮什麼嗎？每年都扮女巫、殭屍或吸血鬼，這次不妨換個新花樣！Disney+整理8種結合熱門影視、音樂與運動話題的萬聖節變裝靈感，從《穿著Prada的惡魔》的時尚編輯、泰勒絲的演唱會造型，到女團KATSEYE、漫威英雄，甚至連攀登台北101的艾力克斯霍諾德都能成為扮裝對象。不論想走時髦路線、搞笑風格，還是揪閨蜜一起變裝，都能從中找到適合自己的萬聖節造型！

萬聖節變裝推薦1.《穿著Prada的惡魔》時尚編輯

變裝重點： 黑色西裝、紅髮、濃黑眼線、時尚包款

想在萬聖節派對穿得漂亮又有氣勢，《穿著Prada的惡魔》絕對是時尚迷的首選！隨著《穿著Prada的惡魔2》今年上映，米蘭達、安迪與艾蜜莉的經典職場造型再度成為話題。其中，艾蜜莉的造型特別適合想要低成本變裝的女生，只需要一套俐落的黑色西裝、紅色直髮造型，再搭配濃黑眼線、手機與精品感包款，就能重現《Runway》雜誌助理的時髦氣場。

如果想和閨蜜一起參加派對，也可以分別扮成米蘭達、安迪與艾蜜莉，直接把萬聖節現場變成時尚雜誌辦公室。

圖片來源：Disney+

萬聖節變裝推薦2. 泰勒絲《The Eras Tour》演唱會造型

變裝重點： 亮片洋裝、牛仔靴、紅唇、友誼手環

泰勒絲（Taylor Swift）的時代巡迴演唱會留下許多令人印象深刻的造型，今年萬聖節也能直接化身最閃耀的Swiftie！從亮片連身衣、閃亮短洋裝，到牛仔靴、經典紅唇，每個專輯時期都有不同的風格。如果喜歡浪漫甜美的造型，可以選擇粉嫩色系的亮片服裝；偏好個性路線，則可以從深色系舞台服裝尋找靈感。

別忘了戴上象徵粉絲文化的友誼手環，還能和朋友交換，讓萬聖節派對多一點演唱會的熱鬧氣氛。

圖片來源：Disney+

萬聖節變裝推薦3. KATSEYE女團造型

變裝重點： 6人團體穿搭、統一配色、舞台感服裝、招牌舞蹈

想和好姊妹一起變裝，全球女團KATSEYE也是相當有話題性的選擇！Disney+紀錄片《KATSEYE: WILD HEARTS》帶領觀眾看見6位成員的舞台魅力，以及她們從選秀走向國際舞台的過程。這款變裝最適合揪齊6位朋友，分別認領一名成員，從舞台造型中挑選喜歡的服裝元素，利用統一色系、不同剪裁的服飾，打造有團體感又能保留個人特色的穿搭。如果再練習一段KATSEYE的招牌舞蹈，萬聖節派對直接變成女團出道舞台！

圖片來源：Disney+

萬聖節變裝推薦4. 漫威《幻視任務》白色幻視與汪達

變裝重點： 純白服裝、白色幻視妝容、汪達紅色戰袍

漫威迷今年萬聖節也有新選擇！Disney+影集《幻視任務》於10月14日上線，保羅貝特尼再度飾演白色幻視，延續《汪達與幻視》的故事。白色幻視最具辨識度的特色，就是全身純白的英雄造型。如果想要更有趣，也可以和另一半一起扮裝，一人化身白色幻視，另一人穿上汪達的紅色戰袍，重現漫威經典CP。除了適合情侶，喜歡漫威的朋友也能一起挑戰英雄主題變裝。

圖片來源：Disney+

萬聖節變裝推薦5.《赤手登峰》艾力克斯霍諾德

變裝重點： 紅色短袖、運動褲、攀岩鞋、粉袋

今年想扮得有梗又不想花太多錢，可以參考攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）！他在2026年1月25日徒手攀登台北101的畫面引起關注，也讓紅色短袖上衣成為令人印象深刻的造型元素。想模仿他的穿搭其實不難，只要準備紅色短袖、運動長褲、攀岩鞋，再搭配粉袋，就能完成簡單又具有話題性的變裝。想了解他的攀岩故事，也可以觀看Disney+國家地理紀錄片《赤手登峰》，認識他挑戰美國優勝美地酋長岩的過程。

圖片來源：Disney+

萬聖節變裝推薦6. F1冠軍車手維斯塔潘

變裝重點： 賽車服、安全帽、運動鞋、獎盃

隨著F1賽車話題持續受到關注，賽車手造型也成為萬聖節派對的有趣選項。Disney+作品《Max vs 100》記錄四屆F1世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）重返卡丁車賽道，挑戰超越100名參賽者的過程。想化身帥氣車手，可以選擇賽車風格連身服、運動鞋，搭配安全帽或獎盃等道具。若不想購入整套賽車服，也可以運用運動外套、賽車元素上衣等單品，搭出具有競速感的造型。

圖片來源：Disney+

萬聖節變裝推薦7. 綠洲合唱團Oasis兄弟

變裝重點： 連帽外套、墨鏡、吉他、英倫搖滾穿搭

喜歡復古搖滾風格的人，不妨找朋友一起扮成英國搖滾天團Oasis的蓋勒格兄弟！隨著綠洲合唱團重聚巡演受到關注，Disney+紀錄片《綠洲合唱團：莫帶憤怒回首》也帶領觀眾回顧兄弟倆的音樂故事。想模仿連恩蓋勒格，可以穿上連帽外套或大衣，搭配墨鏡，打造隨性又帶點叛逆感的英倫搖滾風格；另一位朋友則可以背起吉他，化身諾爾蓋勒格。兩個人不需要太多複雜道具，就能完成一組有故事性的萬聖節造型。

圖片來源：Disney+

萬聖節變裝推薦8.《摩登家庭》全家一起扮

變裝重點： 日常服裝、角色特色、多人團體合照

如果是一大群朋友準備參加萬聖節派對，卻遲遲無法決定主題，不妨直接挑戰《摩登家庭》！這部經典喜劇擁有許多性格鮮明的角色，從愛開玩笑的菲爾、熱情的葛洛莉亞，到米契、小卡與鄧菲家三姊弟，每個人都能找到適合自己的角色。最方便的是，《摩登家庭》的角色多半以日常服裝為主，不需要另外準備複雜戲服，只要掌握人物的穿搭特色，再搭配表情與動作，就能拍出一張充滿笑點的萬聖節團體照。