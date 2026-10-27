2026-10-27 12:17 女子漾／編輯ANDREA
網評必追「HE愛情古裝陸劇」TOP6！《逐玉》、《折腰》甜到心坎，這部經典百看不膩
看膩了虐心催淚、以悲劇收場的古裝劇嗎？生活已經夠辛苦，追劇當然需要來點高甜糖分治癒身心！近年來不少古裝陸劇主打輕鬆歡樂、男女主角CP感爆棚且保證「HE（Happy Ending）」，讓觀眾看完不僅心滿意足，還會忍不住想一刷再刷。今天盤點網評最推薦的「HAPPY ENDING愛情古裝陸劇」TOP6，未播先轟動的《逐玉》與《折腰》都強勢入榜，趕快把這些必追片單收進口袋吧！
TOP 1：《逐玉》
這部由田曦薇與張凌赫主演的作品，一公開陣容就備受期待！劇情改編自晉江文學城同名小說，講述天生神力的市井屠戶女樊長玉，為了保住家業，與落魄書生展開假結婚。劇情最好看的原因在於「反套路」的人設，嬌弱書生其實是背負滅門血仇的武安侯謝征，兩人在戰亂困境中互相扶持、雙向奔赴。沒有過多的傻白甜狗血劇情，取而代之的是堅強的女主與深情的男主共同成長，結局更是甜蜜美滿。
TOP 2：《折腰》
原著小說背景參考三國時代，講述了一代梟雄魏劭與絕世美人小喬，在家國情仇之中互相博弈的愛恨情仇。這部劇之所以呼聲極高，除了亂世之下的宿命愛戀極具張力，宋祖兒飾演的女主小喬更是被盛讚「看一集就忘不了」，服裝造型極具古韻且質感滿分。兩人在猜忌中逐漸交心，最終化解世仇迎來HAPPY ENDING，劇情跌宕起伏又甜度破表。
TOP 3：《錦衣之下》
如果要選一部「靠CP感撐起整部劇」的古裝甜寵天花板，《錦衣之下》絕對榜上有名！任嘉倫與譚松韻組成的「陸大人與袁今夏」，至今仍是無數劇迷念念不忘的經典組合。劇情結合了懸疑探案與愛情，高冷傲嬌的錦衣衛遇上古靈精怪的女捕快，從互看不順眼到生死相許，兩人火花四射，是單純想看男女主角瘋狂撒糖、輕鬆追劇的絕佳選擇。
TOP 4：《夢華錄》
劉亦菲闊別小螢幕16年後回歸的古裝大作，不僅顏值是古裝神顏級別，劇本也相當紮實。劉亦菲飾演的趙盼兒理智清醒、堅強獨立，是近年古裝劇非常經典的女主人設。這部劇好看在於主角不是傳統皇室背景，劇情視角新穎，且男女主角之間的化學反應極佳，是一部出乎意料的質感甜劇，結局同樣圓滿溫馨。
TOP 5：《長風渡》
由白敬亭與宋軼主演，主打「先婚後愛」的經典套路。劇情講述紈褲子弟顧九思與模範閨秀柳玉茹陰錯陽差結為夫妻，從一開始的「相敬如冰」，到後來經歷家族變故與朝堂動盪，兩人攜手共渡難關，變成「非你不可」的深刻愛戀。劇情融合了經商、朝堂與愛情，節奏明快且情感刻畫細膩，男女主角互相扶持的過程讓人看得既感動又超甜。
TOP 6：《卿卿日常》
如果你最近剛好想找一部不用燒腦、戀愛戲份多，而且CP感強的作品，《卿卿日常》絕對是首選。由白敬亭與田曦薇主演，劇情走輕鬆喜劇路線，沒有勾心鬥角的沉重後宮宅鬥，反而是滿滿的溫馨日常與美食。男女主角互動自然可愛，撒糖毫不手軟，被許多觀眾視為近年古裝甜寵劇的代表作，保證讓你從頭笑到尾、笑著看他們幸福收場。
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