【深度專題】入韓十年、顛覆產業！Netflix「넷플 10년, 미쳤넷」十周年盛典全解析：三大戰略佈局與重磅新作陣容曝光

2026-10-27 11:30 推坑人妻

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Netflix十年深耕韓國，從攪局者轉為內容造浪者。
  • 重點二：未來主打原創IP系列化、電影級題材與實境綜藝。
  • 重點三：多部重磅新作曝光，涵蓋音樂劇、電影、漫改與喪屍續作。

自 2016 年正式進軍韓國市場以來，Netflix 不僅徹底顛覆了傳統韓劇以無線電視台（KBS、SBS、MBC）為核心的產製生態，更將 K-Content 推向了全球文化主流。上週末，Netflix Korea 於首爾盛大舉辦十周年特別紀念活動「넷플 10년, 미쳤넷」（Netflix 10年，瘋了吧），現場雲集頂級主創、名牌演員與產業核心人士。

作為一名熱愛韓國影視的不專業評論家 (我自以為評論家哈哈哈哈)，這場活動絕非單純的慶功宴，而是串流巨頭向全球市場展示其「下一個十年霸權」的軍力展示。以下為大家深度拆解本次十周年活動的核心看點與未來即將引爆話題的重點影視陣容。


一、 活動核心焦點：從「攪局者」到「造浪者」的十載巨變  

活動主題取名為「미쳤넷」（既是「瘋了吧」的諧音，亦是「Netflix 瘋狂十年」的雙關），現場回顧了從 2019 年首部原創古裝喪屍劇《屍戰朝鮮》點燃全球，到《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》、《精神病房也會迎來清晨》乃至引爆全球實境秀熱潮的《黑白大廚：料理階級大戰》等里程碑作品。

官方打破好萊塢視覺框架，將《屍戰朝鮮》、《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》、《黑白大廚》等十年間的標誌性角色，手繪融入朝鮮傳統的「十長生圖」中；連經典的 N 字標誌都披上了韓服傳統織紋，象徵 Netflix 徹底被韓國文化同化並反哺全球。 


從本次官方發佈的數據與演說中，可以歸納出 Netflix 針對韓國內容市場的三大未來核心動向：

  1. 原創 IP 的宇宙化與系列化（Franchise）： 告別以往韓劇單季結束的慣性，全面確立熱門 IP 的續作體系與衍生劇開發。
  2. 電影級規格與題材無上限（Boundary-pushing）： 加大對硬核犯罪、科幻末日、大尺度人性情慾等傳統電視台無法消化的「限制級」題材投資。
  3. 非戲劇類（綜藝/紀實）產能全面釋放： 延續《黑白大廚》與戶外實境秀的成功經驗，將韓國實境綜藝規格拉升至好萊塢工業等級。


二、 「What Next?」未來公開的重磅新作與延伸作品盤點   

在本次「넷플 10년, 미쳤넷」活動中，Netflix 現場揭曉並進一步確認了多部極具統治力的新作動向與片段，涵蓋全球影迷最關注的續作與突破性原創：

🎬 1. 年代音樂巨獻：《夢響年代》（천천히 강렬하게）

  • 主演陣容： 宋慧喬、孔劉、金雪炫、車勝元
  • 導演編劇： 《咖啡王子1號店》李允貞導演 ×《我們的藍調時光》盧熙京編劇
  • 上線日期： 2026 年 12 月 11 日
  • 看點深度剖析：
  • 全場最炸裂焦點！宋慧喬繼《黑暗榮耀》後再度攜手 Netflix，搭檔孔劉共演年代群像劇。以 1960 至 1980 年代動盪變遷的韓國演藝圈與樂壇為背景，描寫一群年輕人在時代巨浪中追逐音樂夢想、付出殘酷代價的深刻故事。盧熙京細膩的台詞功力配上李允貞的復古美學，被譽為今年底壓軸的封神之作！

🎬 2. 威尼斯銀獅獎神作：電影《假如愛有如果》（가능한 사랑）

  • 主演陣容： 趙寅成、全度妍、薛景求、曹汝貞
  • 導演執導： 國際名導 李滄東
  • 上線日期： 2026 年 11 月 6 日
  • 看點深度剖析：
  • 未播先轟動！本片已搶先斬獲威尼斯影展「銀獅評審團大獎」，並代表韓國角逐奧斯卡最佳國際影片。故事藉由兩對看似體面平靜的中產夫妻，在一次意外交錯的度假行程中，赤裸撕開隱藏在婚姻底層的階級嫉妒、窺探本能與壓抑慾望。李滄東導演沉著冷峻的手術刀式鏡頭，搭配四大頂級影帝后的心理拉扯，藝術價值與後座力已達頂峰。

🎬 3. 全球現象級漫改天花板：《我獨自升級》（나 혼자만 레벨업）

  • 主演陣容： 邊佑錫
  • 類型風格： 奇幻獵人動作冒險
  • 看點深度剖析：
  • 當晚呼聲最高的男神！憑藉強大號召力席捲全球的邊佑錫，正式接下全球點閱破百億的超人氣網漫《我獨自升級》真人版主角成振宇！現場釋出他在虛擬地下城修練的冷峻眼神，超長大長腿與黑化升級的暗影君王氣場完美契合，好萊塢級的 VFX 視覺特效將真人動作場面拉至全新維度，絕對是下一個全球爆款。

🎬 4. 奇幻靈魂飯店開幕：《銀河大酒店》（그랜드 갤럭시 호텔）

  • 主演陣容： 李到晛、申始雅、李洙赫、李琇仙
  • 類型風格： 奇幻浪漫喜劇
  • 看點深度剖析：
  • 李到晛退伍後強勢回歸！故事講述一間專門為徘徊人間的亡魂引路的宇宙星級飯店「Grand Galaxy Hotel」，一位新上任的社長與一位「不怕鬼」的大胆人類酒店經理相遇後，在人間與冥界交錯的神秘事件中，將呈現出一段段多彩且動人的故事。

🎬 5. 跨種族奇幻三角戀：《狼，少女》（늑대, 소녀）

  • 主演陣容： 金玟周、羅門、文相敏
  • 類型風格： 校園奇幻浪漫
  • 看點深度剖析：
  • 帶有暗黑寓言色彩的青春奇幻劇，可說是現代版的《美女與野獸》。講述一位隱藏狼人血統、努力偽裝成平凡人類的女孩，個性活潑外向，暗戀同校學長，為了不被任何人發現真實身份而一直壓抑自己。在野性隱藏本能與悸動初戀之間，展開一段考驗人性善惡與情感邊界的危險三角戀。

🎬 6. 逃出校園後的生存血戰：《殭屍校園》第 2 季（All of Us Are Dead Season 2）

  • 主演陣容： 朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、羅門，新加入：李敏宰、金施恩、盧載沅、尹佳伊
  • 導演團隊： 李在奎、金南洙執導，千成日編劇
  • 看點深度剖析：
  • 全網敲碗四年的活屍喪屍神劇終於重磅歸來！第二季格局正式從狹窄的高中校園全面擴大至整個首爾城市與國家情報院防線。「半屍半人」南拉的群體如何被社會接納？倖存者們在更大的成人體制與軍事隔離區中將面臨何種生存背叛？更加宏大的社會寓意與血腥動作升級，再度點燃全球喪屍狂潮！


、 主編深度觀點：Netflix 在韓十年的「下一個十年霸權」   

回顧這十年，Netflix 徹底重塑了亞洲影視圈的生態鏈 ，特別是對韓國影視界的影響是雙面且深刻的：

一方面，它「解放了創作尺度與製作預算」。過往受限於電視台廣告主審查、PPL（置入性行銷）氾濫的編劇們，在串流的資金支持下得以實現如《屍戰朝鮮》、《D.P：逃兵追緝令》等深刻揭露體制瘡疤的硬核題材。

但另一方面，這十年間韓國本土電影院線票房的萎縮、演員片酬被推至天價、以及製作成本暴增導致中小製作公司生存困難，也是產業無法迴避的陣痛。「넷플 10년, 미쳤넷」活動上所展現的輝煌，正是這場工業重組後的結晶——未來的 K-Content 不再是單純的文化輸出，而是在好萊塢全球化平台上的生存爭霸戰。


 💡 追劇主編的觀影指南：

站在十周年的節點回望，接下來上線的這波 Netflix 韓劇清單，兼具了商業爽感與人性深度。如果你熱愛深刻的社會解構與無保留的演技狂飆，請務必將上述作品列入行事曆，見證韓國影視在下一個十年的進化！


聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結 heylink.me/DramaWife

精華 FAQ

  • 活動不只是慶功，而是向外界宣示Netflix已從韓國內容市場的攪局者，進一步成為主導生態的造浪者，未來將持續擴大韓國內容的全球影響力。

  • 官方整理出三大方向：強化原創IP的宇宙化與續作開發、投入更高規格且更突破尺度的影視題材，以及全面擴張韓國實境綜藝與紀實節目的產能。

  • 包括宋慧喬與孔劉主演的《夢響年代》、李滄東執導的電影《假如愛有如果》、邊佑錫主演的《我獨自升級》，以及《殭屍校園》第2季等重磅作品。

推坑人妻

推坑人妻

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論 💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop 💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！ 🄳🅁🄰🄼🄰 🅆🄸🄵🄴 合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

#韓劇 #韓國 #Netflix

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

編輯推薦

最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #工作 #十二星座

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！
往下滑看更多精彩文章
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴

2026-10-21 11:50 女子漾／編輯張念慈
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖

分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

編輯推薦

文章目錄

分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama

天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
圖片來源：微博@白鹿my

獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
圖片來源：趙今麥微博

其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#星座生肖

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！
往下滑看更多精彩文章
網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！
往下滑看更多精彩文章
網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP3：趙麗穎

趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP2：劉亦菲

說到古典美人，怎麼能漏掉「神仙姐姐」劉亦菲！她是公認氣質與儀態極佳的古裝美人，早年《神鵰俠侶》中小龍女一襲白衣舞劍的畫面至今仍是神級經典。《夢華錄》更是讓大家再次驚嘆她的古裝扮相，劇中劉亦菲無論是執扇、倒茶，一舉一動都相當優雅，有一幕執扇翩翩一舞更是美得彷彿畫中人，古典美感直接拉滿，拿下第二名實至名歸。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP1：劉詩詩

冠軍毫無懸念，就是劉詩詩啦！只要提到「古裝儀態」或「古典美」，劉詩詩絕對是榜上有名。學芭蕾舞出身的她，有著清新脫俗、超凡仙氣的古典長相，身段與體態更是優於常人。從《步步驚心》溫婉動人的若曦，到《一念關山》中又美又颯的俠女任如意，劉詩詩不僅日常戲充滿濃厚古韻，打戲更是行雲流水，被廣大網友大讚根本是無法超越的「天選古裝人」！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#冠軍 #劉亦菲 #田曦薇 #古裝劇 #譚松韻 #嫁金釵 #陸劇女星 #蘭香如故 #陸劇推薦

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！
往下滑看更多精彩文章
網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！

TOP 6：丞磊

憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

TOP 5：侯明昊

出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

TOP 4：檀健次

提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

TOP 3：王鶴棣

以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

TOP 2：張凌赫

今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

TOP 1：肖戰

拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#顏值 #演技 #冠軍 #丞磊 #張凌赫 #王鶴棣 #雲之羽 #陸劇男星 #陸劇推薦

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

最新文章

【深度專題】入韓十年、顛覆產業！Netflix「넷플 10년, 미쳤넷」十周年盛典全解析：三大戰略佈局與重磅新作陣容曝光

【深度專題】入韓十年、顛覆產業！Netflix「넷플 10년, 미쳤넷」十周年盛典全解析：三大戰略佈局與重磅新作陣容曝光

#Netflix #韓劇 #韓國

推坑人妻 2026.10.27 12
四金對決！金智媛、金所泫、金裕貞、金英光4大新劇熱播盤點，《Doctor X》勇奪全球冠軍！

四金對決！金智媛、金所泫、金裕貞、金英光4大新劇熱播盤點，《Doctor X》勇奪全球冠軍！

#金智媛 #Doctor X #金英光 #戀愛充電中 #金所泫 #戀愛博士 #金裕貞 #百日謊言 #韓劇 #四金

女子漾／編輯Wendi 2026.10.27 27
常打瞌睡注意！每天白天小睡「失智風險狂飆48%」，醫示警：是大腦生變警訊

常打瞌睡注意！每天白天小睡「失智風險狂飆48%」，醫示警：是大腦生變警訊

#失智 #風險 #失智症 #長輩 #大腦 #常打瞌睡

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.27 27
網紅翻車頻傳　誰守住觀眾的信任？百萬YouTuber信任溫度TOP 10出爐　2026 Q3 HowHow拿第一

網紅翻車頻傳　誰守住觀眾的信任？百萬YouTuber信任溫度TOP 10出爐　2026 Q3 HowHow拿第一

#網紅 #YouTuber #台灣

DailyView網路溫度計 2026.10.27 682
田曦薇挾《嫁金釵》創紀錄！10月最新陸劇播放量排行榜Top5，「冠軍」狂吸23億超越《逐玉》！

田曦薇挾《嫁金釵》創紀錄！10月最新陸劇播放量排行榜Top5，「冠軍」狂吸23億超越《逐玉》！

#陸劇 #嫁金釵 #蘭香如故 #一甌春 #無可替代 #玉簟秋 #排行榜 #收視 #播放量 #田曦薇

女子漾／編輯Wendi 2026.10.27 67
妳的跑鞋是不是該退休了？4大磨損警訊教妳精準看透跑鞋壽命

妳的跑鞋是不是該退休了？4大磨損警訊教妳精準看透跑鞋壽命

#跑步 #河濱公園 #跑鞋

享民頭條 2026.10.27 17
GPT能蟬聯聲量寶座嗎？2026必用AI工具TOP 10

GPT能蟬聯聲量寶座嗎？2026必用AI工具TOP 10

#網路聲量 #ChatGPT #Gemini

網路溫度計DailyView 2026.10.27 150
橫濱流星、廣瀨鈴《宛如星辰的你》相戀15年仍敵不過現實！從海島初遇到人生分岔，結局令人揪心

橫濱流星、廣瀨鈴《宛如星辰的你》相戀15年仍敵不過現實！從海島初遇到人生分岔，結局令人揪心

#宛如星辰的你 #廣瀨鈴 #橫濱流星 #日本 #愛情 #浪漫 #人生 #日本電影 #青春電影 #電影推薦

女子漾／編輯桑泥 2026.10.27 112
黃鐙輝為《與惡2》入戲太深！一度不回家陪妻小　吐20年演藝辛酸：想把獎獻天上爸爸

黃鐙輝為《與惡2》入戲太深！一度不回家陪妻小　吐20年演藝辛酸：想把獎獻天上爸爸

#黃鐙輝 #戲劇節目 #金鐘獎 #我們與惡的距離II

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.27 86
【「媽媽留給我的存摺跟金飾，為什麼國稅局要我補稅五十萬？」】—— 前行政院長陳冲嘆納稅人權益不如動物，揭開多少平凡家庭在傳承時踩中的隱形雷區

【「媽媽留給我的存摺跟金飾，為什麼國稅局要我補稅五十萬？」】—— 前行政院長陳冲嘆納稅人權益不如動物，揭開多少平凡家庭在傳承時踩中的隱形雷區

#癌症 #遺產稅 #繼承

J.T 2026.10.27 24
18+