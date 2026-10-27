常打瞌睡注意！每天白天小睡「失智風險狂飆48%」，醫示警：是大腦生變警訊

許多長輩都有在白天睡午覺、或是坐在沙發上看電視就不自覺打瞌睡的習慣，這看似稀鬆平常的日常作息，其實可能隱藏著健康危機！根據美國《福斯新聞》報導，一項歷時10年的最新醫學研究指出，65歲以上的長者如果經常在白天小睡，未來罹患失智症的風險可能會大幅增加。

研究發現，幾乎每天小睡的人，失智風險比不小睡的人高出驚人的48%！不過專家也特別澄清，這並不代表「睡午覺會導致失智」，而是大腦神經細胞開始發生變化的「早期警訊」，相關徵兆甚至可能在正式確診前好幾年就已經出現端倪。

追蹤10年！近1000名長者真實數據曝光

這項重量級研究由美國約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）所進行，並將成果發表於權威期刊《老年學期刊：醫學科學》（The Journal of Gerontology: Medical Sciences）。研究團隊自2013年起，針對近1000名65歲以上的成年人進行了長達10年的追蹤調查。值得注意的是，這些參與者在研究初期，完全沒有出現任何記憶力衰退或認知能力受損的問題。

然而，經過10年的長期觀察，研究人員揪出了白天小睡頻率、時間長短以及是否「不自覺睡著」與長期腦部健康之間的驚人關聯。

每天小睡、不自覺打瞌睡？失智風險激增39%至48%

數據會說話！研究結果顯示，那些「經常小睡」（定義為大多數日子或幾乎每天都會小睡）的長者，罹患失智症的風險比很少或從不小睡的人高出48%。此外，小睡的「意願性」也是關鍵指標，若是經常「不自覺就睡著」（例如看電視看到打瞌睡）的長輩，失智風險也增加了39%。

更有趣的是，即便是短時間的休息也藏有玄機。研究發現，即使白天小睡時間在30分鐘以內，罹患失智症的風險依然增加了40%。而且，就算研究人員將夜間睡眠長度、白天嗜睡程度以及睡眠呼吸中止症等其他健康因素納入考量，這項關聯性依然成立。

醫學界呼籲：不是「睡出來的」，而是大腦提早發出求救訊號

看到這裡先別慌！約翰霍普金斯大學的學者Spira和Jiang在接受《福斯新聞》訪問時特別強調，這項研究屬於觀察性研究，「並不代表白天小睡會直接導致失智症」。

相反地，睡眠習慣的改變，很可能是大腦內部已經開始產生病變的「早期警告指標」。研究團隊指出，大腦中負責調節「清醒狀態」的區域，在失智症的早期階段就會開始受損退化，這才導致了長者在白天更容易感到疲勞、頻繁需要小睡。為了證實這點，研究人員甚至排除了在研究前五年就罹患失智症的受試者重新分析，結果發現頻繁且意外小睡與失智症的關聯依然強烈，這意味著這些徵兆甚至在正式被確診失智的數年前，就已經悄悄浮現。

專家建議，民眾若發現家中長輩原本沒有午睡習慣，卻突然開始頻繁在白天睡著，或者常常不自覺打瞌睡，不妨多加留意他們的認知健康狀況，這或許就是大腦提早發出的求救訊號！