妳的跑鞋是不是該退休了？4大磨損警訊教妳精準看透跑鞋壽命

AI重點 文章重點整理： 重點一： 跑鞋通常累積約300到500公里就該考慮退役。

跑鞋通常累積約300到500公里就該考慮退役。 重點二： 鞋底紋路磨平、中底凹陷都是明顯老化警訊。

鞋底紋路磨平、中底凹陷都是明顯老化警訊。 重點三：若跑姿變歪或常拐腳，代表鞋子支撐力已不足。

編輯/鄭欣宜撰文

每天傍晚換上戰袍到河濱公園報到，踩著輕快步伐跟著音樂跑步流汗，是不是覺得身心靈都被徹底淨化了？但妳低頭看看腳下那雙陪妳征戰無數個夜晚的跑鞋，鞋底是不是已經磨得快要跟溜冰鞋一樣光滑？

很多女孩以為跑鞋只要「沒破洞、鞋帶沒斷」就能穿到天荒地老，甚至穿著它跑了幾千公里還沾沾自喜。鞋子也是有脾氣跟壽命的！如果妳最近跑完步覺得小腿緊繃到快要抽筋，別懷疑，不是妳退步了，而是妳的跑鞋早就悄悄過勞死。今天就來帶妳破解跑鞋的壽命密碼，看看鞋子究竟在對妳發出什麼求救訊號。

三到五百公里大限

江湖上一直流傳著跑鞋大約在三百到五百公里就要換一次的傳說，這可不是各大運動品牌為了騙妳買新鞋而扯的謊。一般來說，跑鞋中底用來吸收衝擊力的緩震泡棉，在承受了無數次妳的體重壓迫與落地衝擊後，內部的微小氣孔結構就會像被壓扁的海綿一樣漸漸疲乏、失去彈性。

如果妳一個禮拜跑三次、每次五公里，差不多大半年時間這雙鞋的緩震壽命就宣告見底了。別省這個錢去虐待自己的雙腳，鞋子老了就要放它退役。

鞋底紋路被妳磨到平滑失蹤

最簡單的判斷方法就是直接把鞋子翻過來看鞋底。如果原本防滑耐磨的花紋、顆粒，現在已經被妳磨得像平底鍋一樣光滑平整，尤其是鞋跟外側或前掌施力點磨損特別嚴重，那就代表這雙鞋的抓地力與保護力已經歸零。想像妳穿著一雙沒有煞車皮的車子在路上狂奔，不僅容易在雨天或濕滑路面上滑倒，還會讓跑步姿勢默默變形，簡直是拿自己的安全開玩笑。

如果妳的跑鞋已經被磨損得很嚴重，很容易在雨天或濕滑路面上滑倒，簡直是拿自己的安全開玩笑。圖/123RF圖庫

中底泡棉出現凹陷與皺摺

用妳的萬能手指去按壓鞋側的中底（就是鞋面跟橡膠大底中間的那層發泡材質）。如果按下去感覺硬邦邦的完全沒有回彈感，或者鞋底外側已經出現了一條條像老人皺紋般的明顯摺痕，那就證明裡面的緩震結構已經徹底「死透」了。失去回彈力的中底，會把地面的每一次衝擊毫無保留地直接傳導到妳的雙腳，難怪妳最近跑完步總是全身不舒服。

跑步姿勢歪掉或莫名拐腳

如果妳發現最近穿這雙鞋跑步時，雙腳落地總是感覺怪怪的，甚至會不自覺往內側或外側塌陷，導致每跑一步腳踝就跟著歪一下，這是鞋子內側結構塌陷、失去支撐力的鐵證。一雙失去平衡的跑鞋會強迫妳的肌肉花更多力氣去維持平衡，這不僅會讓妳越跑越累，還可能造成雙腳受傷。

跑鞋就像是陪伴妳在跑道上衝刺的親密戰友，當它累了、撐不住了，我們就要學會適時放手，給它一個光榮退休的機會。別把舊鞋留著繼續虐待自己的雙腿，去挑一雙新鞋吧，讓美美的戰靴陪妳解鎖更多美好的汗水時光。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】