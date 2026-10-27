黃鐙輝為《與惡2》入戲太深！一度不回家陪妻小　吐20年演藝辛酸：想把獎獻天上爸爸

45歲藝人黃鐙輝憑藉《我們與惡的距離 II》入圍第61屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，從昔日諧星一路走到實力派演員，演藝之路相當不容易。他透露，為了詮釋劇中罹患思覺失調症的角色，拍攝期間甚至一度不住家裡，暫時與妻小保持距離。回顧北上追夢20年的歷程，他也感性表示，若能再次拿下金鐘獎，最想把獎獻給天上的爸爸。

黃鐙輝為《與惡2》做足功課！入戲太深一度不住家裡

黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》中飾演罹患思覺失調症的「羅自強」，為了貼近角色，他不僅閱讀大量相關書籍，更親自走訪醫院、療養院進行田野調查，希望深入理解角色的內心世界。

金鐘最狂男人！黃鐙輝再戰金鐘！逾30萬賽車精品錶霸氣上陣 (圖_我在娛樂 提供)

他坦言，準備角色時，模仿外在行為與神態只是基本功，最困難的是理解角色的想法與核心，真正做到與角色合而為一。拍攝期間，黃鐙輝甚至事先請妻小體諒，因為自己可能會暫時變成另一個人。為了維持角色狀態，他盡量不安排其他工作，有時甚至選擇不住家裡，透過獨處讓自己持續沉浸在角色之中。

為《我們與惡的距離II》走訪醫院療養院！黃鐙輝入戲太深暫離妻小 (圖_我在娛樂 提供)

不過，只要回家陪伴孩子，他又必須立刻切換回爸爸的身分。頻繁在角色與現實生活之間轉換，也讓他坦言相當耗費心力。

北漂20年從諧星熬成演員！黃鐙輝最初夢想竟是當歌手

黃鐙輝近日在社群回顧自己的演藝之路，透露2006年懷抱歌手夢，從竹科北上台北追尋機會，沒想到20年過去，最終讓自己被看見的竟然是演戲。

金鐘最狂男人！黃鐙輝再戰金鐘！逾30萬賽車精品錶霸氣上陣！北上20年追夢不停歇(圖_我在娛樂 提供)

一路從諧星跨足主持、戲劇與實境節目，黃鐙輝逐漸展現不同面貌。今年更同時橫跨三大領域，除了以《我們與惡的距離 II》角逐戲劇節目男配角獎，也與邰智源憑《真料理兩鍋論》入圍綜藝節目主持人獎，參與的《九條好漢在一班》同樣獲得益智及實境節目獎提名。

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雖然演藝成績亮眼，但黃鐙輝心中的歌手夢始終沒有消失。他幽默透露：「常常被問比較喜歡主持還是演戲，我都回答比較喜歡唱歌！」

再戰金鐘獎！黃鐙輝想把獎獻給天上的爸爸

相隔7年再次角逐金鐘獎戲劇節目男配角獎，黃鐙輝坦言，如果再次聽見自己的名字被宣布為得獎者，第一反應很可能是忍不住落淚。他感性表示，最想把這座獎獻給天上的爸爸。回顧多年演員生涯，他認為演戲帶給自己的收穫遠遠超過工作成就，因為透過不同角色，才能體會各種職業與人生處境，也逐漸學會同理、付出與愛。

「南港劉德華」再奪金鐘恐淚崩！黃鐙輝最想把獎獻天上爸爸！演戲讓靈魂更完整！ (圖_我在娛樂 提供)

45歲的黃鐙輝，對於未來也有了不同想法。他不再執著於一定要挑戰哪種角色，或主持特定類型的節目，而是希望保持開放的心態，享受每一次新的挑戰。

黃鐙輝入圍金鐘「3個孩子反應超不同」！感性告白萁媽卻歪樓

談到入圍金鐘獎，黃鐙輝也分享家中3個孩子的可愛反應。老大聽到消息後驚訝直呼：「真的嗎？」老二卻相當淡定，只回了一句「喔……」，老三則開心稱讚：「爸爸好厲害！」截然不同的反應讓人會心一笑。

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黃鐙輝也感性表示：「如果演員是媒介，那家人就是燃料。」回憶當年因為即將迎接大女兒出生，決定結婚成家，當時恰好也參與電影《艋舺》拍攝，逐漸展開演員生涯。成為爸爸後，他開始意識到自己不能再只顧著玩樂，必須為家庭承擔責任。他坦言，過去努力工作是希望賺更多錢，讓家人過上更好的生活，但現在認為錢夠用就好，更希望能多花時間陪伴妻小。

金鐘三寶反應萌翻！老二淡定回「喔」！黃鐙輝告白岳母萁媽：請款少一點就完美了！(圖_我在娛樂 提供)

他感性告白：「沒有家人，就沒有現在的我。」不忘特別感謝岳母萁媽，卻又幽默補上一句：「當然也很愛萁媽啦，但如果請款可以少一點就更完美了（笑）。」讓溫馨氣氛瞬間變得搞笑。