2026-10-28 01:45 女子漾／編輯Wendi
圭賢台灣腔超圈粉！盤點7大「中文實力接近母語等級」韓星，金高銀曾被誤認為北京人！
「韓流巨星」始源前陣子來台直奔愛店「鼎王」，他在大啖鍋物時直言酸菜不夠酸，比在地老饕還要專業，被粉絲笑稱為「榮譽台灣人」，而南韓演藝圈中的「青龍大滿貫」影后金高銀、「韓劇女神」潤娥中文更是流利到讓人忘記她們是韓國人，今天跟著女子漾一起來盤點7位「中文實力接近母語等級」韓星吧！
盤點「中文實力接近母語等級」韓星1-2：Super Junior圭賢、始源
同為Super Junior中文分隊SJ-M成員的圭賢與始源，都和台灣淵源很深。圭賢2011年隨團在台長住2個月，一句「珍珠奶茶，半糖去冰」成為粉絲津津樂道的經典，近年更擔任韓國市場台灣觀光代言人，連台語都能說上幾句。
始源則在2011年來台主演台劇《華麗的挑戰》，今年再度長住台灣拍攝新劇《要是未曾相遇就好了》，私下逛早餐店也能用中文和店長聊天，上個月始源還在Threads上曬出多張手捧台灣水果的照片，並幽默寫下「這種程度，我覺得農會應該會聯絡我了！」，引來各地農會小編們爭相洽詢。
盤點「中文實力接近母語等級」韓星3：金高銀
影后金高銀4歲時因父親工作舉家搬到北京，一住就是10年，其中有好幾年待在郊區密雲，就讀當地學校，身邊幾乎沒有其他外國人，中文自然說得像母語一樣。金高銀國二那年回到韓國後，始終沒把中文忘掉，2024年底和李智雅來台錄製實境節目時，主動扛下點餐溝通的任務，以中文流利點餐令人佩服不已。
盤點「中文實力接近母語等級」韓星4：潤娥
「少女時代中心」潤娥的中文程度在韓星圈數一數二，她國中起就接觸中文，當練習生時持續進修，之後為了主演古裝劇《武神趙子龍》下足苦功。潤娥受訪幾乎不需要翻譯，來台辦見面會時還會獻唱〈簡單愛〉、〈小幸運〉，去年《暴君的廚師》播出時，讓網友們甚至笑說劇中使臣的中文都比不上她。
盤點「中文實力接近母語等級」韓星5：金永大
1996年出生的新生代韓劇男神金永大，高一就隻身赴中國留學，在哈爾濱念了3年國際高中，之後更考進上海復旦大學，直到被經紀公司相中，才休學返韓投入演藝圈。多年的留學經驗讓金永大講起中文腔調自然，曾在2019年奇幻校園劇《偶然發現的一天》幕後花絮用中文自我介紹，標準發音讓不少觀眾驚呼。
盤點「中文實力接近母語等級」韓星6：李多海
以經典韓劇《我的女孩》紅遍亞洲的女星李多海，多年前為了進軍華語市場勤學中文，2012年與鄭元暢合作拍攝電視劇《愛的蜜方》時，被韓媒稱為首位在陸劇中親自用中文演出、不靠配音的韓國女演員。近日李多海挺著9個月孕肚飛往中國杭州參與「雙11」直播帶貨，短短2小時內就創下高達200億韓元。
盤點「中文實力接近母語等級」韓星7：BABYMONSTER Ahyeon
被譽為「Jennie接班人」的BABYMONSTER人氣成員Ahyeon（鄭雅譞）從小被爸爸教導勤學語言，她從7歲就開始學中文，在團內擔任中文發言代表，今年來台北小巨蛋開唱時，Ahyeon直接切換中文模式甜喊：「很開心見到你們，今天也一起製造美好回憶吧！」，帶動全場氣氛，私下也常用中文和華語圈粉絲輕鬆互動。