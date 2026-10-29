2026-10-29 01:41 女子漾／編輯桑泥
曾敬驊首度挑戰日本電影《鼠一般的你》！攜手岸井雪乃漫步台北街頭，以一場相遇療癒失去母親的傷痛
有時候，走出悲傷並不是忘記失去的人，而是重新學會帶著思念生活，這部台日合作電影《鼠一般的你》由曾敬驊與日本影后岸井雪乃首度合作，改編自吉本芭娜娜的同名短篇小說，以台北街頭為背景，描寫一名深陷喪母之痛的日本女子，如何在異鄉遇見同樣孤獨的台日混血男孩，並在日常相處中慢慢找回面對生活的勇氣。
曾敬驊首度演出日本電影！挑戰 99％日文台詞，曾三度婉拒邀約
曾敬驊這次首度接演日本電影《鼠一般的你》，飾演擁有台灣母親與日本父親的混血男孩SINSIN，角色需要大量使用日文對話，對原本不熟悉日文的曾敬驊而言，是一次相當大的挑戰。曾敬驊坦言，最初看到劇本時壓力很大，甚至三度婉拒邀約，最後仍決定接受挑戰，他花了約兩個月準備台詞，先理解每句話的中文意思，再反覆練習日文發音、語調與情緒，努力讓表演不只停留在背誦台詞。
曾敬驊表示，這次演出讓他得以透過不同文化背景的角色重新認識熟悉的台北，電影裡許多街景都是他平常可能經過、卻沒有特別留意的地方，透過拍攝與角色視角，反而看見了這座城市不一樣的面貌。
攜手日本影后岸井雪乃，從語言挑戰到建立表演默契
岸井雪乃憑藉電影《惠子不能輸》獲得日本電影學院獎最佳女主角肯定，擅長以細膩、內斂的表演呈現人物內心的情緒變化。她在片中飾演千澄，一名因母親離世而陷入悲傷、遲遲無法走出喪慟的女子，為了暫時離開原本的生活，她接受朋友邀請來到台北，卻意外遇見曾敬驊飾演的SINSIN，兩人背景不同，卻都帶著難以言說的孤獨感，在一次次對話與相處中慢慢靠近。
曾敬驊曾分享，自己因為使用日文演戲，有時無法完全掌握表演細節，但岸井能夠隨著他的反應與情緒調整演出，即使出現失誤，也能自然地接住彼此的表演，讓兩人逐漸建立默契，這種不刻意煽情、而是透過眼神與日常互動傳達情感的方式，也成為電影最值得期待的部分。
吉本芭娜娜筆下的透明感美學，把熟悉的台北拍成詩
《鼠一般的你》透過日本導演的鏡頭，捕捉了台北巷弄、傳統市場、小籠包店與夜晚街景的獨特靈魂，在吉本芭娜娜一貫充滿療癒與救贖的文字底蘊下，電影深刻探討了當至親離去後，我們該如何學會與記憶共存、重新踏出人生的一步。
連原作者吉本芭娜娜看完都高度稱讚：「這是一部描繪『重新站起來』的美麗電影！」
《鼠一般的你》已於 2026 年 10 月 16 日全台上映
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