2026-10-30 00:31 女子漾／編輯Wendi
Stray Kids Felix宛如金髮王子！盤點K-pop7位精靈系男偶像，RIIZE元彬曾擊敗車銀優！
從Stray Kids Felix、SEVENTEEN淨漢到RIIZE元彬，這些新生代K-pop男偶像都擁有亮眼外型、精緻五官以及不食人間煙火仙氣，彷彿從奇幻電影走出來一般，他們的超凡魅力風靡全球，今天跟著女子漾一起來盤點南韓演藝圈中的「精靈系」男神代表吧！
盤點K-pop精靈系男偶像1：Stray Kids Felix李龍馥
出生於澳洲雪梨的Stray Kids Felix Felix可帥可美，淡淡雀斑配上淺金髮色，被粉絲譽為「精靈王子」，偏偏他的嗓音低沉渾厚，外型與聲線形成魅力反差。今年元旦期間Felix登上MBC《歌謠大祭典》，戴著紅藍異色瞳、換上韓服開場亮相，仙氣逼人的畫面讓韓網直呼不像凡人。
盤點K-pop精靈系男偶像2：SEVENTEEN 尹淨漢
1995年生的SEVENTEEN尹淨漢，五官線條柔和、肌膚白皙透亮，蓄起長髮時更有種夢幻感，長年被粉絲視為隊內「天使」或「牛奶精靈」。SEVENTEEN淨漢剛出道時因留著一頭長髮仙氣十足，常被誤認為是女生的「長髮天使小姐姐」，在韓網引發熱烈討論。
盤點K-pop精靈系男偶像3：TOMORROW X TOGETHER崔杋圭
TOMORROW X TOGETHER杋圭身高180公分，臉部輪廓乾淨清秀，一留飄逸長髮自帶神秘疏離的精靈感，不過鏡頭外的他反應呆萌，是成員口中的TXT「泰迪熊」。杋圭是團內的創作擔當，TXT第一首自作曲〈鏡中的迷宮〉就出自他手，從練習生時期就以才華和高顏值聞名。
盤點精靈系男偶像4：RIIZE元彬
2002年出生的RIIZE朴元彬，名字和影帝元斌一模一樣，出道前光是照片就引發熱烈討論。朴元彬眼神清亮、輪廓分明，搭配帶點層次的中長髮，俊美又帶點慵懶，他在2024年韓網10代（10-19歲）票選的顏值排行榜，甚至超越「臉蛋天才車銀優」，今年在最新排行榜中仍穩居前3名。
盤點K-pop精靈系男偶像5：NCT羅渽民
NCT羅渽民演唱歌曲《Boom》歌詞「녹을 걸 네 맘은 Ice cream」（你的心會融化的，就像冰淇淋一樣）時露出招牌「殺人微笑」，至今仍是粉絲心中的名場面。羅渽民以撕漫顏和無瑕水煮蛋肌著稱，舞台下的他熱愛敷臉與下廚，重視肌膚管理，常被粉絲稱為「保養達人」。
同屬ENHYPEN成員的朴成訓與金善禹，各自走出不同路線的精靈感。朴成訓當練習生前曾是花式滑冰選手，清冷秀氣的外型讓他被拿來和日本「花滑王子」羽生結弦相比；金善禹則以狐狸相與彎彎笑眼聞名，加上俏皮可愛的靈動氣質，讓他被粉絲們封為「人間水蜜桃」、「沙漠狐狸」、「狐狸天使」。