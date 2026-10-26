觀《蘭香如故》前十集有感（二）：在風險與嫌隙之間，看見人情的溫度

AI重點 文章重點整理： 重點一： 許萬全夫妻以亡女遺體換回沈嘉蘭生路。

許萬全夫妻以亡女遺體換回沈嘉蘭生路。 重點二： 蘭香面對敵意鄰居，仍多次提醒並援手。

蘭香面對敵意鄰居，仍多次提醒並援手。 重點三：文章強調人情溫度來自願承擔代價的善意。

所謂人與人之間的溫度，未必是說了多少動聽的話，也不一定要有多麼轟轟烈烈的情節。

它可能是在生死交關之際，仍然惦記著另一個人的處境；可能是在自身並不富裕、生活也不安穩的時候，依然願意向陌生人伸出援手；也可能是在明知會冒著風險的情況下，仍然選擇保護一個與自己沒有血緣關係的人。

而在《蘭香如故》前十集的劇情中，還有兩種不同的情境，讓我對人與人之間的溫度，有了更深一層的體會。

以失去為代價，替另一個生命留下活路

沈家遭遇滅門慘案，沈嘉蘭也陷入生死危局。曾受恩於沈夫人與沈嘉蘭的許萬全與妻子薛桂花，冒著生命危險，以自己因病過世的親生女兒許蘭香的遺體，換下沈嘉蘭，並讓她頂替女兒的姓名與身分活下去。

面對一場可能牽連自身性命的災難，許萬全夫妻所做的，不只是暫時收留或保護一個孩子，而是以自己的方式，替她爭取繼續活下去的機會。

然而，這個選擇背後，也有著難以言說的沉重。為了保住沈嘉蘭，他們必須承受風險，甚至讓自己已經失去女兒的傷痛，又添上更複雜的處境。

這樣的情節，並不是一句「好心」就能輕輕帶過的。

他們所做的，不只是報答曾經受過的恩情，更是在危急時刻，願意為另一個人的生命承擔責任。這份善意，因為有了實際的行動，也因為背後必須承受的代價，而顯得格外深刻。

原來，有些人情的溫度，不只在於願意幫助別人，更在於當幫助需要付出代價時，仍然願意為對方留下一條活路。

面對別人的不成熟，仍然願意伸手相助

相較於前面發生在生死危急時刻的情節，劇情中也呈現了另一種更貼近日常人際關係的溫度。

鄰居呂蕺兒和弟弟們對蘭香並不友善，經常明裡、暗裡對她使絆子。然而，當兩人同時在府裡當差時，蘭香面對闖禍或即將遭遇危險的呂蕺兒，卻仍然不時提醒她、幫助她。

蘭香並沒有因為呂蕺兒過去對自己的態度，就一味記恨或袖手旁觀。

或許是因為她明白，生活在底層的人，有多麼渴望抓住任何可能改變命運的機會。只是，當一個人急於改變處境，卻又缺乏足夠的見識與判斷時，往往容易因為一時衝動，反而惹來更多麻煩。

呂蕺兒多次為了攀高枝，因為懵懂、衝動而惹出事端。面對這樣一個不總是明事理，也未必懂得為自己的行為負責的人，蘭香卻仍然多次在明處或暗處幫助她，讓她脫困、避險。

這樣的情節，讓我想到人與人相處時，一個並不容易做到的地方：

我們是否只願意幫助那些值得幫助、懂得感恩，或是言行符合自己期待的人？

當對方反覆犯錯，甚至讓人覺得恨鐵不成鋼時，我們是不是也容易逐漸失去耐心，最後選擇放棄，認為那是他自己的選擇，理應由他自己承擔後果？

從某個角度來說，這樣的想法並非全無道理。每個人確實都需要為自己的行為負責，也不能把別人的善意當成理所當然。

然而，願意幫助一個人，並不等於認同他所有的行為；看見一個人的缺點，也不代表從此就不能對他伸出援手。

蘭香的可貴之處，正是在於她沒有讓過去的嫌隙，完全左右自己對待他人的方式。即使呂蕺兒曾經對她不友善，她仍然願意在對方遇到危險時，給予提醒與幫助。

這份善意，並不是沒有原則地包容別人的錯誤，而是在看見對方的不足之後，仍然保留一分體諒。

或許，人與人之間的溫度，不只存在於生死關頭的挺身而出，也存在於明知彼此有過嫌隙，卻仍然願意在對方需要時，伸手拉一把。

文 BY 蒔緣觀劇