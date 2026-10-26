張詩盈自嘲「沒長女主角的臉」卻拿金馬、金鐘！女人最好的逆襲，是不等別人給妳掌聲。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張詩盈16年前被稱雙槓王，如今終於以《成功路上》奪金鐘。

張詩盈16年前被稱雙槓王，如今終於以《成功路上》奪金鐘。 重點二： 她憑《父後七日》《我的靈魂是愛做的》早已兩度拿下大獎。

她憑《父後七日》《我的靈魂是愛做的》早已兩度拿下大獎。 重點三：她以細膩演技詮釋兩種媽媽，並重新定義成功與自我價值。

「我就是去陪考的！」今年金鐘獎，張詩盈一口氣入圍兩項女配角獎，卻不敢期待自己會得獎。因為對手實在太強了！

​光是迷你劇集女配角獎，就有陸弈靜、于子育，以及《回魂計》的方郁婷、林廷憶。從得過金鐘獎的資深演員，到已經問鼎金馬、金鐘女主角獎的新生代，個個都是硬底子。張詩盈自嘲，自己像開著一輛不錯的德國車，沒想到旁邊停的竟然是賓士大G！沒想到，她最後真的以《成功路上》拿下迷你劇集女配角獎！

​這已經不是張詩盈第一次拿下演技大獎。2010年，她憑《父後七日》拿下台北電影節最佳女配角；2019年，又以《我的靈魂是愛做的》奪得金馬獎最佳女配角。

​她曾自嘲，自己天生就長了一張「不是女主角的臉」。她覺得自己的五官有稜有角，看起來有點刻薄，連演慈祥的媽媽都有難度，更不用說浪漫愛情戲。可是，這個不認為自己有女主角外型的女人，卻靠著一個又一個配角，走出自己的主角人生。

16年前雙料入圍，卻被叫做「雙槓王」

​張詩盈不是一直都能這麼豁達。2010年，她憑電影《父後七日》同時入圍金馬獎最佳新演員與最佳女配角。當時大家都非常看好她，身邊的人不斷告訴她，入圍兩項，至少會拿下一個吧！結果，兩項都落空。隔天，媒體還用斗大的「雙槓王」形容她，讓她沮喪了一整天。那次挫敗，讓她學會一件事：不要因為別人的期待，讓自己變得患得患失。

​這次金鐘獎雙料入圍，她反而看得很開。面對大家的祝福，她幽默地說：「愛我收下，虛榮心不能有，我才不要再沮喪一次！」最後，《日日好食光》沒有得獎，戲劇節目女配角獎由《人浮於愛》的謝瓊煖拿下；但《成功路上》讓她抱回一座金鐘獎。

16年前，兩項入圍，兩手空空。16年後，同樣兩項入圍，終於抱回一座獎。當年被叫做「雙槓王」的張詩盈，這一次，終於不再是雙槓王了！

同樣演媽媽，卻演出兩種截然不同的人生

​巧合的是，張詩盈這次入圍的兩部作品，演的都是媽媽。她透露，自己的母親4年前因腦出血倒下後即陷入重度昏迷，至今未醒，讓他在演媽媽角色的時候，格外感傷。

​在《成功路上》中，她飾演羅秀萍，是王識賢的妻子，也是李程彬飾演的建中的母親。這部戲講述一個人生失意的男人，意外穿越時空，遇見年輕時的父母，試圖改變家庭命運的故事。她演的秀萍，是個習慣把家人放在自己前面的傳統媽媽。丈夫想創業，她陪著承擔風險；家裡出了問題，她總是努力撐住。

最催淚的，是最後那場母子戲。即使兒子穿越時空，努力想改變命運，媽媽最後依然因病離世。但她偷偷留下了一封信，給那個突然出現在生命中的男人。原來，她早就隱約察覺，對方可能是來自未來的兒子。

​張詩盈說，這場戲她揣摩很久。因為秀萍不能確定對方的身分，必須保持一點距離；可是內心深處，又忍不住想對自己的孩子說些什麼。真正開拍時，她一想到是在寫信給孩子，各種情緒就完全擋不住地湧上來。她最厲害的地方，是讓一個習慣隱忍的媽媽，即使沒有激烈的情緒宣洩，也能讓觀眾感受到深刻的母愛。

而在《日日好食光》中，她飾演的邵惠美，則是完全不同的媽媽。

惠美是個好強、追求完美的女人。她幫忙打理婆家的工廠生意，還要照顧婆婆、丈夫與孩子。什麼都要做，什麼都想做好，卻漸漸忘記自己想要什麼。直到走進醫院的香積廚房擔任志工，才開始重新找回人生的價值。這個角色最難演的地方，是她不只有任勞任怨的一面，還有好強、固執、不願認輸的個性。

一個習慣隱忍，一個習慣逞強。張詩盈沒有把兩個媽媽演成千篇一律的慈母，而是讓我們看見，媽媽在成為媽媽之前，也是一個有脾氣、有委屈、有夢想的女人。

別人的掌聲很珍貴，但你也可以先為自己鼓掌

​今天金鐘獎頒獎典禮上，張詩盈拿到獎座後，忍不住哽咽，特別把獎獻給所有不曾放棄孩子的媽媽。她說，媽媽在我們生命中，經常站在配角的位置，戲分沒有很多，卻不可或缺。當我們覺得自己很沒用、快要撐不下去的時候，媽媽往往是那個依然不肯放棄我們的人。

​這段感言，讓我格外感動。因為張詩盈自己，不也演了二十多年的配角嗎？那些可能沒有太多鏡頭、沒有華麗台詞的角色，她卻一個個認真演好。

最後，觀眾記住了她，評審也一次又一次看見她。今天走上金鐘獎紅毯時，她被問到對「成功」的定義。她說，年輕時總覺得成功是別人給的、由別人來定義；但到了現在這個年紀，才慢慢明白，自我價值更像是自己給自己的肯定。

​我想，這正是她走了二十多年，最珍貴的領悟。她當然還是希望得獎，也會因為獲得肯定而開心。只是走過16年的起起伏伏，她逐漸明白，成功不必永遠由別人來定義。別人的掌聲固然珍貴，但在掌聲還沒響起之前，我們也可以先為努力的自己鼓掌。因為一個人的價值，不會因為今天有沒有得獎，就突然增加或減少。

​內容創作的路上，也是一樣。文章有人看、有人分享，當然值得開心。但在流量還沒到來之前，別忘了先肯定那個願意持續寫下去的自己。你不必等別人願意讓你當主角，才開始好好過自己的人生。真正讓人記住你的，是你能不能把屬於自己的角色，演到無可取代。