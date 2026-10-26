2026-10-26 22:36 巧比。針線包
山依然在，水依然流：帶著老母跑山路，重溫刻在骨子裡的回憶
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：連假最後一天，作者帶著老母駕車前往三峽山林散心。
- 重點二：母女沿途重溫舊事，熟悉回憶在山路上不斷被喚起。
- 重點三：山水景致依舊如常，讓收假前的無奈暫時煙消雲散。
連假最後一天，帶著母親駕車駛入三峽山林。車窗外是綠蔭與溪流，車內是重複卻珍貴的童年往事。當車子左彎右繞，母親安穩地發出鼾聲，那一刻山水依舊，將收假前的無奈全拋在腦後。紀錄一趟陪伴與時光交織的午後漫步。
連假最後一天終於走出戶外。
趁著藍天白雲的好天氣，帶著老母駕車跑山路；瀏覽窗外的綠蔭風光，向來是她喜愛的景色，坐在車內不怕天氣熱，享受午後最宜人的悠哉。
沿途隨意聊著早年往事，儘管老母已經講過很多回，總是會一提再提；但，我又何嘗不是如此，對於某些片段始終念念不忘，就愛翻出來重溫當年，大概這就是刻在骨子裡的回憶吧。
車子在山路左彎右繞，眼皮卻逐漸沉重。前一秒才說到昔日老家旁的雞蛋花，後一秒我竟聽到打鼾的聲音。
剛搬到三峽時，我喜歡開著車在這片山頭探險，沿路彎繞隨性而行，看到喜歡的景色就停車拍照，再比對Google地圖確認所在地。認識環境是我當下的心情。
今日的午後閒暇時光，前往久未來訪的故地，眼前心曠神怡的景象，「山始終都在，水依然在流」，讓明天就要上班的無奈，暫時遠遠拋在腦後。
精華 FAQ
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作者趁著好天氣帶母親開車前往三峽山林兜風，沿途欣賞綠蔭與溪流，也在車內重溫彼此熟悉的童年與早年回憶。
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兩人一路閒聊早年往事與老家記憶，像雞蛋花等片段雖然說過很多次，卻仍反覆提起，成為彼此都難以忘懷的回憶。
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文章透過山水依舊的景象，表達陪伴家人的珍貴與時光流轉中的安定感，也讓作者把即將收假的無奈暫時拋開。
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