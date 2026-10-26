《忘了我記得》秦漢80歲終奪人生首座金鐘！出道60年、睽違38年封帝　昔日瓊瑤男神演失智父惹淚

80歲資深演員秦漢憑藉Netflix影集《忘了我記得》，奪下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，迎來出道60年首座金鐘獎！從當年與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並列「二秦二林」，到成為瓊瑤劇御用男主角，秦漢曾是無數觀眾心中的愛情電影男神。如今他在《忘了我記得》中放下深情男主角形象，飾演逐漸失去記憶的父親「程光齊」，與謝盈萱的父女對手戲感動觀眾，也讓他在睽違38年後再度入圍金鐘，終於成功封帝。

秦漢出道60年首奪金鐘！缺席典禮由劉若英代領

戲裡瀟灑騎單車，秦漢戲外也天天騎單車去打籃球。 圖／Netflix提供

秦漢此次憑《忘了我記得》角逐迷你劇集（電視電影）男主角獎，與《親密之海》李銘順、《客家電影院－屋下無人》侯彥西、《大仙尪仔》洪都拉斯，以及《回魂計》傅孟柏共同競爭，最終由秦漢拿下獎座。

不過，秦漢因另有行程，未能親自出席頒獎典禮，由《忘了我記得》導演劉若英代為領獎。劉若英上台時難掩激動，哽咽轉達秦漢的得獎感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」簡短一句話，也呼應劇中父女面對失智症與親情的故事。

值得一提的是，秦漢早在1978年就曾憑藉電影《汪洋中的一條船》，拿下第15屆金馬獎最佳男主角，當時他飾演身障作家鄭豐喜，透過細膩演技詮釋人物克服困境的人生故事，成功獲得評審肯定。他也曾以《煙水寒》獲得巴拿馬國際影展最佳男主角，演技早已受到國際影壇注意。

1986年他曾憑瓊瑤劇《幾度夕陽紅》入圍金鐘獎，1988年又以《庭院深深》獲得提名，卻始終未能得獎。直到2026年，他才以《忘了我記得》再次入圍，並成功拿下人生第一座金鐘獎，為出道60年的演藝生涯寫下重要紀錄。

18歲出道曾用藝名「康凱」！秦漢差點成為畫家

秦漢。圖/報系資料照

許多觀眾熟悉秦漢的深情形象，卻不知道他早年曾有過不同的人生選擇。秦漢本名孫祥鐘，18歲時進入國聯電影公司，最初使用的藝名是「康凱」，由導演李翰祥取名，並以電影《遠山含笑》踏入影壇。

剛開始演戲不久，他便因服兵役暫時離開演藝圈。退伍後，秦漢一度沒有立即重返電影圈，而是學習繪畫，創作抽象畫與山水畫，並在母親經營的畫廊中展售作品。

直到後來獲邀參與電視劇《七色橋》，才重新回到表演工作。1972年，他在拍攝《唐山五兄弟》期間曾使用「孫戈」的藝名，之後才改名為大家熟悉的「秦漢」。1973年，他陸續參演宋存壽執導的《母親三十歲》，以及瓊瑤小說改編電影《窗外》，開始在台灣影壇嶄露頭角，也逐漸走向愛情電影男主角之路。

與林青霞、林鳳嬌並列「二秦二林」！秦漢曾是瓊瑤御用男神

秦漢。圖／聯合報系資料照片

1970年代台灣愛情電影盛行，秦漢憑藉俊朗外型與內斂深情的演出，成為當時最具代表性的男演員之一。他與秦祥林、林青霞、林鳳嬌並稱「二秦二林」，4人主演的愛情電影風靡華語影壇，也成為台灣電影史上重要的流行文化記憶。1977年，秦漢與甄珍合作電影《煙水寒》，飾演性格開朗、家境富裕的葉一誠，憑此片獲得巴拿馬影展最佳男主角獎，進一步鞏固影壇地位。

瓊瑤捧紅演員之一，秦漢：瓊瑤筆下的永恆男神 圖/《庭院深深》劇照

隨後，秦漢與瓊瑤作品的連結越來越深，尤其1980年代主演《幾度夕陽紅》、《庭院深深》、《煙雨濛濛》、《在水一方》等經典電視劇，成為觀眾熟悉的瓊瑤男主角。當年的秦漢，經常在劇中飾演為愛執著、深情又帶著憂鬱氣質的男人。他與林青霞的銀幕合作，更是許多影迷難忘的經典畫面。

曾以《庭院深深》入圍金鐘！秦漢38年後終於拿獎

孫元良（右）生前和最疼愛的影帝兒子秦漢（左）的家居照。圖／聯合報系資料照片

雖然秦漢早已是華語影壇的代表性演員，也曾在國際影展獲得肯定，但他的金鐘獎之路並不順遂。1986年，秦漢以《幾度夕陽紅》入圍金鐘獎男演員獎，1988年再憑《庭院深深》叩關，兩次都與獎座擦身而過。此後，他持續參與影視演出，卻直到2026年才再次獲得金鐘演員獎提名。

這次入圍消息公布時，秦漢的反應相當謙虛。他透過訊息向劇組表示，能夠入圍是因為團隊每一位夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光，並感謝所有人的付出。

導演劉若英日前接受媒體訪問時也透露，秦漢雖然因其他行程可能無法出席頒獎典禮，仍試著協調時間。最終他未能親自到場，卻在80歲這年成功拿下首座金鐘獎，也讓這段長達38年的等待有了圓滿結果。

打籃球對秦漢來說非常重要，他說要打到100歲。圖／秦漢經紀人提供

《忘了我記得》演失智父親！秦漢與謝盈萱父女戲感動觀眾

Netflix台劇《忘了我記得》劇照。圖片來源：Netflix

這次讓秦漢成功封帝的《忘了我記得》，由劉若英執導，謝盈萱、秦漢、霍建華主演，也是秦漢近年受到高度關注的戲劇作品之一。

劇中秦漢飾演「程光齊」，是一名個性幽默、偶爾有些孩子氣的父親。隨著年紀增長，他開始面對記憶退化與失智症帶來的生活變化，也讓女兒程樂樂（謝盈萱飾）不得不重新思考與父親之間的關係。

不同於過去瓊瑤劇裡深情款款的男主角，秦漢這次以自然、生活化的演出呈現老年父親的模樣。從父女日常鬥嘴、互相嫌棄，到疾病逐漸改變兩人的相處方式，他透過細微的神情與反應，讓觀眾感受到角色的脆弱與不安。

尤其劇中父親逐漸遺忘生活中的人事物，女兒卻仍努力留住彼此的回憶，成為影集最令人動容的情感主線之一。這也讓秦漢從過去觀眾熟悉的愛情男神，轉變為一名讓人想起自己父親的長輩。

從瓊瑤男神到失智父親！秦漢80歲仍用演技打動觀眾

Netflix台劇《忘了我記得》劇照。圖片來源：Netflix

回顧秦漢60年的演藝生涯，他經歷了台灣電影最輝煌的愛情片年代，也見證電視劇從傳統八點檔走向串流平台的轉變。年輕時，他是瓊瑤筆下深情的男主角，與林青霞、林鳳嬌等人共同創造「二秦二林」的經典時代；多年後，他在Netflix《忘了我記得》中飾演一名逐漸失去記憶的父親，透過不同於以往的角色，再次讓觀眾看見他的表演實力。

這次秦漢以80歲之齡奪下金鐘獎，也為出道60年的演藝生涯增添新的里程碑。從1970年代的愛情電影，到2026年拿下迷你劇集男主角獎，他的演員之路橫跨數個世代，陪伴不同年齡層的觀眾成長。而劉若英在台上代為轉達的那句「很多事情忘記沒關係，愛一直記得」，除了呼應《忘了我記得》的親情主題，也成為秦漢這次獲獎最溫暖的註腳。