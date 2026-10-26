55歲唐從聖憑《我的陽過阿公》奪下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，首度以演員身分入圍就成功抱獎。出道近30年的他，從舞台劇演員、模仿藝人到戲劇演出，終於等到演技獲得肯定。他在台上哽咽感謝失智16年的母親，透露媽媽如今短期記憶僅剩3至5分鐘，卻始終沒有忘記自己。得獎後，他也想起已故父親，回憶爸爸人生最後30分鐘就在自己懷中度過，讓這座等了近30年的金鐘獎，承載著滿滿的親情與思念。

唐從聖等了30年！首度以演員身分入圍就奪金鐘

唐從聖熬30年終於拿金鐘！曾靠模仿爆紅、父親在懷中離世 背後故事惹鼻酸。圖片來源：三立

柯一正（右起）、李宜儒、唐從聖以「我的陽過阿公」入圍金鐘61迷你劇男配角、新人獎。圖／公視台語台提供

這次《我的陽過阿公》在男配角獎競爭相當激烈，同劇演員柯一正、陳竹昇也一同入圍，另外還有《親密之海》福地祐介及《乩身》王柏傑，最終由唐從聖脫穎而出。

聽到自己名字的那一刻，唐從聖難掩激動，站上舞台後坦言，這座獎已經等了快30年。他說，自己期待得獎，並非為了炫耀成就，而是希望有一天能以演員身分站在台上，親口感謝那些曾經幫助過自己的人。

唐從聖過去曾多次以節目主持人身分入圍金鐘，這次則是首度以戲劇演員身分獲得提名並成功得獎。他在致詞最後特別強調：「諧星也會演正劇」，一句話道出多年來希望觀眾看見自己不同表演面貌的心情。

原本是科班演員！唐從聖靠模仿爆紅，卻花30年證明演技

唐從聖靠模仿爆紅。圖片來源：Youtube

許多觀眾認識唐從聖，是從他的模仿表演開始。過去他在《全民大悶鍋》、《全民最大黨》等節目中，模仿政治人物及各界名人，憑藉精準的語氣、神情與肢體動作走紅，成為台灣觀眾熟悉的模仿藝人。

不過，唐從聖其實是戲劇科班出身，早年就在劇場磨練演技。1996年，他參與楊德昌執導的電影《麻將》，與張震、柯宇綸等人合作，當時便已接觸電影表演。真正改變他演藝生涯的，是2000年1月7日的一場直播。當時他受邀在《主席有約》模仿陳水扁，原本對政治人物不熟悉的他，一度擔心自己無法勝任，甚至在演出前一晚緊張到失眠，只能不斷看新聞、研究人物的說話方式。

沒想到這場演出大獲成功，不僅讓他獲得固定演出機會，還陸續接到廣告、活動及主持邀約，收入也明顯改善。唐從聖曾在2024年接受《今周刊》專訪時坦言，當晚改變了自己的一生，因為在那之前，他只是一名偶爾演電視劇、走在路上不太會被認出的劇場演員。

模仿帶給他知名度，也讓「諧星」成為觀眾最熟悉的印象。如今他以正劇角色獲得金鐘肯定，對這名從劇場起家的演員而言，更有著不同的意義。

唐從聖靠模仿爆紅。圖片來源：Youtube

一齣舞台劇演150次仍研究劇本！唐從聖從沒放棄表演

唐從聖。聯合報系資料照，記者林士傑／攝影

雖然靠模仿走紅，唐從聖這些年始終沒有離開劇場。他曾參與《寶島一村》等舞台劇演出，也持續投入不同類型的表演工作。唐從聖即使一齣舞台劇已經演出150場，仍會反覆鑽研劇本，希望每次上台都能找到不同的表演細節。對他而言，角色演過很多次，不代表已經沒有進步空間。

而他在金鐘獎台上，也特別感謝金士傑、馬汀尼等表演啟蒙老師，以及賴聲川、楊德昌、朱延平等導演，還有曾提攜他的楊登魁。這些人讓他從劇場走向電影、電視與綜藝，逐漸累積跨越不同領域的表演經驗。

從早年演出電影《麻將》，到2000年靠模仿走紅，再到2026年憑《我的陽過阿公》奪獎，唐從聖的演藝之路並非只有觀眾熟悉的搞笑演出。他花了將近30年，才等到能以戲劇角色站上金鐘領獎台的機會。

戲裡演顧家長子，戲外也陪伴失智母親16年

唐從聖。圖片來源：公視台語台

這次讓唐從聖獲獎的《我的陽過阿公》，其實與他的真實人生有著巧妙的呼應。劇中他飾演藍家長子，是一名50多歲、始終單身的顧家男人，疫情期間因工作受影響，經濟陷入困境，卻仍努力照顧家人，甚至將弟弟的孩子視如己出。為了呈現角色的疲憊與滄桑，他還特別蓄鬍兩週，讓外型更加貼近人物處境。

這部作品由王育麟擔任製作人、黃力仁執導，講述一家人因疫情被迫同住，又因祖厝面臨法拍危機，展開一場荒謬又心酸的行動。看似黑色幽默的故事，背後談的其實是家人之間的責任與牽掛。戲外的唐從聖，同樣長期面對照顧家人的課題。他透露，母親已經失智16年，平時由自己與3位兄姊共同分擔照顧責任。這次在金鐘獎台上，他也特別感謝兄姊，讓自己能夠安心工作、持續演出。

《我的陽過阿公》劇照。圖片來源：公視台語台

母親失智16年只剩3分鐘記憶！卻始終記得唐從聖

唐從聖與母親。圖／唐從聖提供

唐從聖得獎感言最令人動容的一刻，是他提起母親時突然哽咽。他透露，母親罹患失智症已經16年，如今短期記憶大約只能維持3至5分鐘，有時連自己剛剛是否吃過飯都會忘記，對於新認識的人，也很難留下長時間的印象。然而，讓他感到慶幸的是，媽媽至今仍記得家人，也沒有忘記自己。

頒獎典禮當晚，母親因身體狀況無法到現場，而是在家透過電視收看。唐從聖坦言，媽媽可能很快就會忘記兒子入圍、得獎的消息，因此他打算把金鐘獎座帶回家，放在客廳，讓媽媽每次看到時，都能重新知道兒子得獎了。

談到這裡，他也感慨，對長期照顧失智症患者的家屬而言，經過16年，母親仍然認得自己，已經是很大的幸福。金鐘獎台上，他含淚向媽媽告白：「謝謝妳失智16年，依舊沒有忘記我。」這句話也讓許多觀眾看見，平時總是帶來歡笑的唐從聖，私底下身為兒子的柔軟一面。

爸爸最後30分鐘躺在懷裡！唐從聖哽咽談父子最後道別

知名藝人唐從聖與3位兄姊，多年來用心照顧、陪伴媽媽唐胡菊雲，一家榮獲第27屆「全國世代家庭孝親表揚」的「溫暖貼心獎」與「年度十大孝親家庭─瓦城孝親獎」。圖/弘道基金會提供

除了失智母親，唐從聖也在得獎後想起已故父親，並分享一段讓人鼻酸的往事。他透露，父親離世前的最後30分鐘，是在自己的懷抱中度過。當時他陪著爸爸走完生命最後一段路，這個畫面至今仍深深留在心裡。

唐從聖形容，自己剛出生時，是爸爸抱著他迎接生命；多年後，則換成他抱著爸爸，陪伴父親走完人生最後30分鐘。對他來說，雖然無法再與父親分享得獎的喜悅，但能在最後時刻陪伴爸爸，也算是「不完美中的一種圓滿」。

他也透露，父親生前教導自己做人要懂得感恩、不要欠人情，這些觀念始終影響著他的處世態度。因此，當他終於站上金鐘獎舞台，最想做的事情，就是向一路提攜自己的恩師、貴人及家人道謝。得獎當晚，他也特別向天上的父親喊話：「老爺子，我得獎了，希望你們以我為榮。」

曾有一年半沒有收入！唐從聖坦言養家壓力大

《我的陽過阿公》劇照。圖片來源：公視台語台

唐從聖看似熱鬧的演藝生活，也曾經歷工作不穩定的時期。他曾有長達一年半沒有收入的經驗，當時還需要負擔家庭開銷，讓他相當焦慮。

這段經歷，也讓他對《我的陽過阿公》的故事更有感觸。劇中一家人因疫情失去穩定收入，甚至面臨祖厝遭到法拍的危機，雖然劇情帶有荒謬喜劇色彩，但人物對金錢與生活的無力感，對他而言並不陌生。從過去靠模仿走紅、主持活動，到後來投入劇場、影視演出，唐從聖的工作型態不斷轉變，也讓他更加珍惜每一次表演機會。

得獎後最新計畫曝光！唐從聖要帶失智母親一起去旅行

唐從聖。圖／葫蘆墩文化中心提供

拿下金鐘獎後，唐從聖沒有打算停下腳步。他透露，接下來將投入自己編劇、執導並參與演出的舞台劇《會演是英雄2之英雄所賤略同》，10月31日至11月1日將在高雄衛武營演出，與曾國城、鍾欣凌、康茵茵同台合作。更特別的是，唐從聖打算趁這次南下，帶著媽媽和孩子一起出遊，完成計畫許久、卻一直被工作耽誤的家庭旅行。

從陪伴失智母親、回憶已故父親，到如今拿下金鐘獎，唐從聖的生活始終圍繞著表演與家庭。對他來說，這次得獎不只是演藝生涯的重要里程碑，也讓他有機會放慢腳步，陪伴身邊最重要的人。他也向各大劇組喊話，希望未來能獲得更多正劇演出機會，讓觀眾看見除了幽默搞笑之外，自己也能詮釋有深度、有情感的角色。