楊祐寧6度入圍終奪金鐘！等了20年卻少了爸爸　父子一句玩笑話惹淚

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日晚間登場，44歲楊祐寧終於圓夢！他憑藉《監所男子囚生記》拿下「戲劇節目男配角獎」，這也是他出道22年、第6度入圍金鐘以來，首度抱回獎座。從2004年以《十七歲的天空》拿下金馬獎最佳新演員，到如今成為演員兼監製，楊祐寧一路走來並不容易。然而，得獎後最讓人鼻酸的，是他談起去年離世的父親，忍不住紅了眼眶，哽咽說出「我很想他」，也讓這座等了20多年的金鐘獎，多了一份無法彌補的遺憾。

6度入圍金鐘終於得獎！楊祐寧曾5次與獎座擦身而過

《監所男子囚生記》。圖片來源：官方粉專

楊祐寧2004年憑藉電影《十七歲的天空》正式受到矚目，當年便拿下第41屆金馬獎最佳新演員，演藝起點相當亮眼。2006年，他以電視劇《聖稜的星光》首次入圍金鐘獎戲劇節目男主角，接著陸續以《前男友》、《華燈初上》、《良辰吉時》及《今夜一起為愛鼓掌》獲得提名，卻始終與金鐘獎座無緣。

其中，2022年他同時以《華燈初上》、《良辰吉時》角逐不同戲劇類演員獎項，依舊未能得獎。直到2026年，他首次以男配角身分入圍，才終於打破多年來的金鐘獎荒。

這次他憑《監所男子囚生記》與同劇施名帥，以及《我們六個》潘親御、《我們與惡的距離Ⅱ》黃鐙輝、《都市開基祖》陳竹昇共同角逐男配角獎，最終成功勝出。聽到自己的名字時，楊祐寧難掩興奮，後台受訪更直呼：「我真的太開心了！」

父親去年離世！楊祐寧得獎哽咽「我很想他」

楊祐寧。圖片來源：金鐘獎官方粉專

雖然終於等到人生第一座金鐘獎，但楊祐寧心中最想分享喜悅的人，卻已經不在身邊。楊祐寧的父親過去經營知名餐廳「元鍋」，父子感情深厚，平時相處卻有著特別的幽默方式。他透露，爸爸以前常在親友面前開玩笑說，最近跟兒子「不太熟」，這句話成了父子之間獨有的默契。

父親於2025年離世，當時楊祐寧正好再度入圍金鐘獎，原本希望能拿下獎座獻給爸爸，最後卻未能如願。今年終於成功得獎，他在後台受訪時坦言，相信父親一定會替自己感到開心。

談到兩人過去的相處，他一度紅了眼眶，沿用父親生前最愛說的玩笑話：「我最近跟他不太熟。」隨後哽咽表示：「我很想他。」短短幾句話，透露出對父親深深的思念。這座等了20多年的獎盃，終於能夠獻給爸爸，卻再也沒有機會親手交到父親手中。

女兒去年畫獎盃安慰爸爸！今年終於帶回真的金鐘獎

《監所男子囚生記》。圖片來源：愛奇藝國際版、

除了對父親的思念，楊祐寧與孩子之間的互動也格外溫馨。2025年楊祐寧入圍金鐘獎卻未能得獎，大女兒特地親手畫了一座獎盃送給爸爸，讓他相當感動，還把畫作裱框保存。今年再度入圍時，他便透露，希望有機會拿下真正的金鐘獎，帶回家給女兒看。

沒想到願望真的實現！得獎後，他開心表示，終於能把真正的獎座帶回家，與太太及3個孩子分享喜悅。他在台上也特別感謝妻子王詠穎（Melinda）一路支持，感性表示：「謝謝我的太太，她真的接住了我所有。」接著向3個孩子告白，強調家人是自己生命中最重要的存在。

楊祐寧更透露，自己期待20多年能站上金鐘獎舞台，就是希望有機會親口感謝生命中每一個重要的人，讓台下觀眾感受到他對家人的重視。

演黑道大哥「吉娃娃」奪獎！《監所男子囚生記》曾面臨製作難題

《監所男子囚生記》。圖片來源：官方粉專

這次讓楊祐寧成功拿獎的《監所男子囚生記》，也是他演藝生涯的重要轉折。劇中他飾演綽號「吉娃娃」的黑道大哥，與陳澤耀飾演的菜鳥監所管理員阿耀有著特殊關係。看似凶狠的角色，卻有著與名字形成反差的性格，讓他得以展現不同於過往的表演方式。

楊祐寧透露，這部作品拍攝過程並不輕鬆，除了監所環境封閉、拍攝限制多，幕後團隊也面臨預算協調與劇本調整等難題。甚至有人認為劇中台詞過於直白，但他與製作人仍堅持創作方向，希望呈現符合故事背景的真實感。

《監所男子囚生記》最終一舉入圍11項金鐘獎，讓身兼監製的楊祐寧相當感動。他認為這份肯定不只屬於演員，也包含幕後工作人員的努力。得獎後，他更大方表示，準備將獎金拿出來與團隊分享，讓大家在慶功宴好好慶祝。

30年前是國中隔壁班！楊祐寧與施名帥金鐘獎意外成對手

《監所男子囚生記》。圖片來源：官方粉專

值得一提的是，楊祐寧這次還與相識30年的老朋友施名帥共同角逐男配角獎。兩人國中時期就是隔壁班同學，當年經常一起玩耍，畢業後一度失去聯絡，直到多年後在演藝圈合作，才重新認出彼此。

得知兩人同時入圍金鐘獎時，楊祐寧坦言相當興奮，還透露彼此透過IG傳訊息互相道賀。先前被問到誰比較有機會得獎，他甚至開玩笑看好施名帥，因為對方的老婆懷孕，認為好友「氣場比較強」。

沒想到最後由楊祐寧勝出。他在後台受訪時表示，兩人從國中同學到30年後一起角逐金鐘獎，對自己有著非常重大的意義。由於施名帥人在國外未能出席典禮，他也準備錄製影片，第一時間與好友分享喜悅。

從金馬新人到金鐘男配角！楊祐寧出道22年持續挑戰不同角色

回顧楊祐寧的演藝生涯，2004年以《十七歲的天空》獲得金馬獎最佳新演員後，他陸續參與《一頁台北》、《總舖師》、《華燈初上》、《複身犯》等影視作品，從青春愛情、喜劇到犯罪懸疑題材都有涉獵。

隨著演藝經歷累積，他也逐漸從幕前走向幕後。《監所男子囚生記》已是他第三度參與影集監製工作。相較於過去專注角色表演，如今他還得參與作品規劃、劇本討論與製作協調，承擔更多責任。

楊祐寧也透露，近期才剛完成一部新作品，希望能在2027年與觀眾見面，未來仍會持續投入幕後製作，探索不同的戲劇可能。

金鐘獎終於圓夢！楊祐寧把對父親的思念留在心裡

楊祐寧（右）與蔡思韵（左）在《泥娃娃》飾演即將迎來新生命的夫妻。圖片來源：官方提供

從22歲拿下金馬獎最佳新演員，到44歲終於獲得第一座金鐘獎，楊祐寧走過20多年的演藝生涯，經歷5次入圍落空，也從年輕演員成為3個孩子的父親。這些年，他不斷嘗試不同角色，甚至跨足幕後監製，如今終於迎來金鐘獎的肯定。只是，這份喜悅也伴隨著對父親的思念。

一年前，他還盼望能拿獎獻給爸爸；一年後，願望終於實現，父親卻已經離世。如今他可以把獎座帶回家，讓曾經畫獎盃鼓勵自己的女兒看看，也能與一路支持他的妻子分享喜悅。對楊祐寧而言，這座金鐘獎見證了22年的演員生涯，也承載著他對家人的感謝，以及那句沒能當面對父親說出的喜訊。