2026-10-26 20:47 女子漾／編輯周意軒
張詩盈奪金鐘61迷你劇集女配！張詩盈《成功路上》原來她就是《父後七日》「孝女白琴」
恭喜張詩盈！她憑《成功路上》拿下第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，再為演藝生涯添上一座獎盃。看到她，不少觀眾可能覺得眼熟，回頭翻開作品才發現，原來《父後七日》讓人印象深刻的「孝女白琴」，就是她！從劇場走向大小銀幕，張詩盈早已用一個個鮮明角色，累積出扎實的表演成績。
《成功路上》演活傳統母親，今年雙料入圍金鐘
張詩盈在《成功路上》詮釋壓抑自我的傳統母親，將家庭女性難以說出口的情緒融入表演，成功獲得金鐘肯定。今年她也憑《日日好食光》入圍戲劇節目女配角獎，一邊是好強、追求完美的主婦，一邊是習慣收起自身需求的媽媽，展現不同的角色面貌。
原來她就是「孝女白琴」！《父後七日》成為代表作
提起張詩盈，許多影迷一定忘不了《父後七日》的「孝女白琴」。她將喪葬儀式中的哭唱演得鮮活又帶有幽默感，成為電影裡極具辨識度的角色。這個角色也讓她拿下2010年台北電影獎最佳女配角，並雙料入圍第47屆金馬獎最佳新演員與最佳女配角，成為演藝生涯的重要轉捩點。
早已是金馬女配！演出婚姻裡的委屈與憤怒
張詩盈的實力，早在2019年就獲得金馬獎肯定。她在《我的靈魂是愛做的》中飾演男同志的妻子，面對婚姻裡的隱瞞、背叛與情感困局，呈現角色壓抑之下的委屈與憤怒，拿下第56屆金馬獎最佳女配角。
從《父後七日》的鮮明喜感，到婚姻故事裡的複雜情緒，她讓觀眾看見，同一張臉可以承載截然不同的人生。
《寶米恰恰》變身黑道大姐，眼神太殺讓工作人員不敢靠近
張詩盈在《寶米恰恰》中化身黑道大姐，得知角色設定時，還興奮地問導演：「要本省籍還是外省籍？」從挑眉、翹腳到犀利眼神，她都仔細揣摩，力求演出大姐大的氣勢。沒想到眼神太有殺氣，竟讓工作人員誤以為她心情不好，一度不敢靠近。
《成功路上》演活隱忍母親，把說不出口的委屈藏進演技裡
張詩盈在《成功路上》中飾演一位習慣壓抑自我、將家庭擺在前面的傳統母親。面對生活壓力與家人之間的矛盾，她有許多難以說出口的委屈，對孩子的關心也未必能直接表達。張詩盈透過細膩的神情與情緒轉折，呈現母親在付出、隱忍與自我需求之間的拉扯，讓這個角色帶著貼近生活的真實感。
從台北電影獎、金馬到金鐘，配角也能留下主角般的記憶
這次拿下金鐘獎，張詩盈已獲台北電影獎、金馬獎與金鐘獎三項重要表演獎肯定。她的角色未必總是站在故事正中央，卻能讓觀眾在散場或追完劇後，依然記得那個人的表情與處境。從「孝女白琴」走到《成功路上》的母親，這座獎盃也讓更多人記住她的名字。