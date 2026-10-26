2026-10-26 19:56 女子漾／編輯王廷羽
日本男團PSYCHIC FEVER被台灣美食收服！水蓮好吃到想點50盤，許願攻蛋開唱
日本LDH旗下7人男團PSYCHIC FEVER再度來台，沒想到最讓成員念念不忘的竟然是台灣火鍋！抵台第一晚就相約吃火鍋，其中有成員第一次品嚐水蓮便徹底愛上，甚至笑喊「想點50盤！」除了水蓮，台灣麻辣火鍋的鴨血也讓他們驚豔，更有人許願挑戰臭豆腐。談到未來目標，成員也透露，希望有一天能站上台北小巨蛋，甚至台北大巨蛋開唱！
PSYCHIC FEVER愛上台灣火鍋！水蓮好吃到想點50盤
PSYCHIC FEVER這次來台第一晚就享用火鍋，沒想到最讓成員驚豔的竟然是水蓮！有成員透露，第一次吃到水蓮就深深愛上，用餐過程中還不斷追加，甚至開玩笑表示「想點50盤！」此外，鴨血也讓他們印象深刻，聽到台灣部分麻辣火鍋店可以無限續加鴨血，更是興奮不已。
至於台灣特色小吃臭豆腐，成員表示這次還沒機會品嚐，希望活動結束後能到夜市挑戰。聊到食量，成員還爆料過去曾有人吃拉麵時，一口氣加麵6至7次，驚人食量令人吃驚！
台北戶外演出吸引路人！PSYCHIC FEVER許願唱進大巨蛋
PSYCHIC FEVER於10月25日在台北舉辦戶外演出，26日則在Live House D舉行粉絲見面會及簽名會。成員透露，原本擔心戶外演出不會有太多人到場，沒想到除了提早守候的粉絲，還有不少路人停下腳步欣賞，甚至當場搜尋團體資訊，讓他們相當感動。
感受到台灣粉絲的熱情，成員也許下未來再次來台的心願，希望有朝一日能挑戰台北小巨蛋，甚至登上台北大巨蛋，與更多粉絲見面。
明年展開日本47城市巡演！演出前還會研究當地排行榜
由TSURUGI、RYOGA、REN、JIMMY、KOKORO、RYUSHIN及WEESA組成的PSYCHIC FEVER，於2022年正式出道，預計2027年展開日本全國47城市巡演，並規劃唱跳表演及以歌唱、聊天互動為主的兩種演出形式。
經常赴海外演出的他們，也透露每次都會事先研究當地音樂排行榜，依照觀眾喜好調整歌單，並努力學習當地語言。成員感性表示，最感動的時刻就是聽見粉絲親口說出「謝謝你們來到這裡」，也期待未來能再次來台開唱。
精華 FAQ
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成員抵台第一晚就吃火鍋，最驚豔的是第一次品嚐到的水蓮，有人一吃就愛上，還開玩笑說想點50盤，連麻辣火鍋的鴨血也讓他們印象深刻。
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PSYCHIC FEVER成員表示這次行程還沒有機會吃到臭豆腐，但已經表達想在活動結束後去夜市挑戰，顯示他們對台灣在地小吃充滿好奇與期待。
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成員感謝台灣粉絲支持，表示希望未來能再次來台，並把目標放在台北小巨蛋，甚至台北大巨蛋開唱，盼能與更多粉絲見面。
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