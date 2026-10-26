蔡喬菲是誰？《如果我不曾見過太陽》演活惡女張恩雅，奪金鐘61新人獎

恭喜蔡喬菲！她憑《如果我不曾見過太陽》張恩雅一角，拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」。從校園裡尖銳的壞女孩，到成年後光鮮亮麗的網紅，她用充滿反差的演出讓觀眾記住。這位首次挑戰長篇影集就受到矚目的演員，究竟是誰？

蔡喬菲是誰？從MV、廣告累積演出經驗

蔡喬菲英文名字為Yuliya，所屬經紀公司為星發現娛樂。根據官方公開資料，她出生於1994年1月8日，身高164公分，能使用國語、英語與台語，興趣包括旅遊、烹飪、繪畫與手工藝。星發現娛樂股份有限公司

在演出《如果我不曾見過太陽》之前，她已參與不同類型的鏡頭演出，包括大寶〈236〉、嚴梵〈愛人走吧 Farewell, my love〉MV，以及Uber Eats廣告，逐步累積表演經驗。

《如果我不曾見過太陽》演誰？讓人看得牙癢癢的張恩雅

蔡喬菲在劇中飾演江曉彤的高中同學張恩雅，因嫉妒對方的舞蹈才華而參與校園霸凌。角色從學生時期一路演到成年，長大後成為知名網紅，看似擁有亮眼人生，內心卻始終受到過往事件牽動。

這個角色的難度，在於必須演出不同年齡與處境下的變化。學生時期的張恩雅尖銳、自信，帶著強烈的嫉妒與攻擊性；成年後則多了包裝自己的能力，卻無法輕易擺脫過去。漂亮外表與傷人行為之間的反差，也讓這個角色格外鮮明。

第一部影集就挑戰反派，演出壞女孩的脆弱

據《劇夠》專訪，《如果我不曾見過太陽》是蔡喬菲首部戲劇作品。初次挑戰便接下反派，她試著理解張恩雅渴望被愛與認同的心理，讓角色的惡意背後，多了一層不安與脆弱。

製作人麻怡婷也曾分享，蔡喬菲私下給人的感覺像「小仙女」，試戲時卻靠著一句髒話展現角色氣勢，讓團隊留下深刻印象。蔡喬菲則透露，聽到觀眾批評張恩雅很壞，反而讓她很有成就感。

得獎之前，也曾參與多部學生製作

除了MV與廣告，蔡喬菲的公開履歷也列有《塑料花》、《樂其所生》、《伊甸園》、《乒乓》、《藝妝》等學生製作。從這些作品到長篇影集，她逐步累積面對鏡頭、理解角色的經驗，曾演出大寶〈236〉（2020）、嚴梵〈愛人走吧〉（2022）等獨立音樂 MV，並拍攝過 Uber Eats 廣告與多品牌平面作品。