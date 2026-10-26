2026-10-26 19:16 女子漾／編輯周意軒
金鐘61戲劇類完整得獎名單！影帝、影后獎落誰家？《如果我不曾見過太陽》蔡喬菲得最佳新人獎（持續更新）
金鐘61戲劇類得獎名單揭曉！第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於10月26日在台北流行音樂中心登場，從戲劇節目、迷你劇集到電視電影，各項大獎備受矚目。究竟誰能抱走視帝、視后獎座？你追的台劇又能拿下幾座獎？女子漾整理完整得獎名單，帶你掌握本屆金鐘榮耀時刻，名單隨頒獎進度持續更新。
2026 第 61 屆金鐘獎「戲劇類」得獎名單：
・特別獎
「戲劇類節目創新獎」入圍作品
《大仙尪仔》
《乩身》
《動物園》
《黑盒子》
《監所男子囚生記》
・非正式競賽獎項
「最具人氣戲劇節目獎」入圍作品
得獎者：《我們六個》
《如果我不曾見過太陽》
《動物園》
《我們與惡的距離 II》
《拜六禮拜》
・技術類獎項
「戲劇類攝影獎」入圍者
包軒鳴《乩身》
李清迪、劉至桓《監所男子囚生記》
得獎者：趙冠衡、仉春霖《忘了我記得》
蔡維隆《親密之海》
簡佑陶、王淳宇《我們與惡的距離 II》
「戲劇類剪輯獎」入圍者
得獎者：江翊寧、解孟儒《忘了我記得》
林承忻《黑盒子》
林姿嫺《我們與惡的距離 II》
楊仕丞 公視人生劇展《祝你下輩子開心》
賴詠萱《動物園》
「戲劇類聲音設計獎」入圍者
曾雅寧、歐千綺《何百芮的地獄戀曲》
黃年永、李柏堯、陳奕伶、王子柔《動物園》
楊書昕、陳家俐、楊家慎、廖厚閔、周維德、劉聖心、楊子介
簡豐書、陳家俐、孫思媛、楊家慎、廖厚閔《百萬人推理》
簡豐書、陳家俐、許正一《乩身》
「戲劇類燈光獎」入圍者
胡毓浩、詹謹嘉《如果我不曾見過太陽》
得獎者：楊青翰《忘了我記得》
葉明廣《親密之海》
謝松銘、小薰（林翊婷）《動物園》
羅煒《都市開基祖》
「戲劇類美術設計獎」入圍者
吳若昀《乩身》
林仲賢、龔照欽《黑盒子》
翁定洋《親密之海》
黃美清、鄭嘉政《忘了我記得》
羅順福、沈展志、蕭仁傑《回魂計》
「戲劇類造型設計獎」入圍者
王佳惠、顏妙璟、徐淑娟《親密之海》
姚君《我們與惡的距離 II》
施筱柔《忘了我記得》
許力文、萬芷蓉《乩身》
魏湘容《回魂計》
蘇庭卉、林育妘、張貝帆、張丞寧《監所男子囚生記》
「戲劇類視覺特效獎」入圍者
李昭樺、傅景皇、鄭智維《黑盒子》
梁偉民、郭憲聰《如果我不曾見過太陽》
郭家宥、黃閔彬《動物園》
郭憲聰、童譯白、呂奇駿《乩身》
嚴振欽、侯秀嬑、曾彥偉《我們與惡的距離 II》
「戲劇類配樂獎」入圍者／作品
王倩婷｜《回魂計》
侯志堅、高亦謙｜《監所男子囚生記》
侯志堅、黃偉哲、高敏倫、呂菱瑄｜《乩身》
陳建騏、羅恩妮、陳宜萱、林逐｜《忘了我記得》
盧律銘、林孝親、林思妤｜《我們與惡的距離 II》
・個人獎
「戲劇類原創歌曲獎」入圍作品
韋禮安 WeiBird、艾蜜莉 AMILI、黃婷、Hans 陳思翰〈不開心就跳起來〉｜《監所男子囚生記》
洪佩瑜、陳學聖、柯宏昇、何宇勝〈日租便利店 Life With You〉｜《百萬人推理》
陳建騏、葛大為、徐佳瑩〈未來的昨天〉｜《忘了我記得》
米莎〈屋下有人〉｜《客家電影院－屋下無人》
Suming 舒米恩（舒米恩．魯碧）〈假日的山谷〉｜《假日到山裏來看你》
「戲劇節目最具潛力新人獎」入圍者
任敏嫻《零日攻擊－蛇仔》
林呈恩《都市開基祖》
得獎者：蔡喬菲《如果我不曾見過太陽》
「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」入圍者
李宜儒《我的陽過阿公》
張芹瑜《客家電影院－屋下無人》
得獎者：龍步晞《客家電影院－屋下無人》
顏語瑢《忘了我記得》
戲劇節目編劇獎入圍者／作品
吳季恩、陳南宏、許世輝、朱平 《都市開基祖》
呂蒔媛 《我們與惡的距離 II》
林佳慧、林美子、黃克義《我們六個》
侯文詠、楊碧鳳《人浮於愛》
樓一安、吳思穎、周語莊、莫子儀《喝酒吧！笨蛋》
「迷你劇集（電視電影）編劇獎」入圍者／作品
白蘭琪（姜素秋）《我的陽過阿公》
林佳慧、徐麗雯《客家電影院－小包袱》
胡錦筵、張佑維、王珮蓉客家電影院－屋下無人》
蔡柏璋、何昕明、劉若英《忘了我記得》
蔡柏璋、吳宗祐《親密之海》
「戲劇節目導演獎」入圍者／作品
王傳宗《我們六個》
朱平《都市開基祖》
林君陽《我們與惡的距離 II》
高炳權《監所男子囚生記》
樓一安《喝酒吧！笨蛋》
「迷你劇集（電視電影）導演獎」入圍者／作品
吳米森《台語有影－等待》
胡錦筵、周鉅宏《客家電影院－屋下無人》
徐麗雯《客家電影院－小包袱》
陳正道、許肇任《回魂計》
劉若英《忘了我記得》
「迷你劇集（電視電影）女配角獎」入圍者
于子育《親密之海》
方郁婷《回魂計》
林廷憶《回魂計》
得獎者：張詩盈《成功路上》
陸弈靜《客家電影院－小包袱》
「迷你劇集（電視電影）男配角獎」入圍者
王柏傑《乩身》
柯一正《我的陽過阿公》
得獎者：從從（唐從聖）《我的陽過阿公》
陳竹昇《我的陽過阿公》
楊迦恩《客家電影院－屋下無人》
福地祐介《親密之海》
「迷你劇集（電視電影）女主角獎」入圍者
吳奕蓉《客家電影院－小包袱》
李心潔《回魂計》
許莉廷《晚安，瑪卡龍》
舒淇《回魂計》
瑞瑪席丹《親密之海》
謝盈萱《忘了我記得》
「迷你劇集（電視電影）男主角獎」入圍者
李銘順《親密之海》
侯彥西《客家電影院－屋下無人》
洪都拉斯（洪勝德）《大仙尪仔》
秦漢《忘了我記得
傅孟柏《回魂計》
「戲劇節目男配角獎」入圍者
施名帥《監所男子囚生記》
陳竹昇《都市開基祖》
黃鐙輝《我們與惡的距離 II》
楊祐寧《監所男子囚生記》
潘親御《我們六個》
「戲劇節目女配角獎」入圍者
于子育《我們與惡的距離 II》
王渝萱《喝酒吧！笨蛋》
張詩盈《日日好食光》
游珈瑄《我們六個》
謝瓊煖《人浮於愛》
「戲劇節目男主角獎」入圍者
周渝民《我們與惡的距離 II》
莊凱勛《都市開基祖》
陳澤耀《監所男子囚生記》
曾敬驊《如果我不曾見過太陽》
謝章穎《零日攻擊－蛇仔》
「戲劇節目女主角獎」入圍者
邵雨薇《動物園》
柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》
楊貴媚《我們與惡的距離 II》
謝欣穎《我們與惡的距離 II》
鍾欣凌《拜六禮拜》
・戲劇獎
「電視電影獎」入圍作品
《大仙尪仔》
《我的陽過阿公》
《客家電影院－小包袱》
《客家電影院－屋下無人》
《晚安，瑪卡龍》
「迷你劇集獎」入圍作品
《乩身》
《回魂計》
《成功路上》
《忘了我記得》
《親密之海》
「戲劇節目獎」入圍作品
《我們六個》
《我們與惡的距離 II》
《都市開基祖》
《喝酒吧！笨蛋》
《監所男子囚生記》