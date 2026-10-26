遭背叛後的反思，BigXthaPlug 聯手 Ava Max 唱出慷慨不一定獲得回報的黑暗內心！

AI重點 文章重點整理： 重點一： BigXthaPlug 與 Ava Max 合作推出單曲〈BURN〉

BigXthaPlug 與 Ava Max 合作推出單曲〈BURN〉 重點二： 歌曲融合饒舌與流行聲線，帶來鮮明新鮮感。

歌曲融合饒舌與流行聲線，帶來鮮明新鮮感。 重點三：歌詞與 MV 聚焦背叛、慷慨與自我保護反思。

Hi there，目前正在積極預熱、並將於10月30日發行第四張個人專輯《BETTER OVER TIME》(2026) 的BigXthaPlug，在月初請來了Ava Max合唱最新單曲〈BURN〉(2026)，這是新專輯中繼今年9月和 Belly Gang Kushington 合作〈LITE〉(2026) 後的第二首單曲，以饒舌唱段為主的 BigXthaPlug，加入了流行聲音的 Ava 後，聽起來整個都變得很不一樣了！

老實說我也已經一陣子沒有那麼關注 BigXthaPlug 了，對他的印象還在前兩年獲得不錯流量的〈Mmhmm〉(2023)、〈The Largest〉(2024) 等歌曲，當然他在這之後的單曲及專輯也都有維持住討論度，但是總覺得沒有推出一首像這次〈BURN〉這樣，讓我聽過之後眼前一亮的作品；而這也有可能因為他的個人特色太過鮮明，就是很典型、很有街頭感的饒舌風格，因此在這次融入了 Ava 很不一樣的流行聲線後，就做出了和他以往作品截然不同的感覺！

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就像前面所說的，我還是蠻喜歡饒舌歌手適時地找個流行歌手聲線來做個亮點，畢竟大部分的饒舌歌手對於歌唱部分都不算在行，即便有的話也是偏向簡單的編排，像〈BURN〉這次如此的旋律編寫，如果不是有請來 Ava 合作，光是 BigXthaPlug 自己呈現的效果一定不會這麼好。同時兩人的聲線都算是非常厚實的，因此饒舌和歌唱兩個段落搭配起來非常融洽，沒有誰搶過誰的情形，甚至還有種互相疊加後產生了更多力量感的成果，因此個人認為 BigXthaPlug 這次請來 Ava 合唱是很明智的決定！

在聲線搭配讓人感到很悅耳之外，歌詞內容所要表達的含義也蠻有趣的，是個很值得一起深思的話題。在自己對他人慷慨地伸出了援手後，就一定會得到相對應的回報嗎？通常在這樣的情形之下，我們受過的教育常會告訴我們應該要不求回報的，但若也就是不求回報、卻還遭受背叛，那又該如何自處呢？BigXthaPlug 在這首歌但當中表明了自己絕不再受騙了，儘管自己付出了這麼多的友善及關心仍換來了背叛，那就不要怪自己變得自私，從此就只會管好自己的生活了。

via BigXthaPlug's Instagram

MV 裡把遭受背叛的情境，用在法庭上的遭到 BigXthaPlug 自己過往支持者的倒戈，呈現出不可置信的心碎；在群眾叫囂並且進展到燃起熊熊大火的情形之下，Ava 在裡頭像是冷眼旁觀的群眾之一，也像是 BigXthaPlug 內心的另一股聲音，兩幅聲音在混亂的景象中冷靜對話，探討著自己的付出如此地被踐踏後應該要如何是好。一開始看到 MV 長度幾乎是歌曲的兩倍，就知道這個劇情不會簡單呈現，果然音樂和影片搭起來是非常有感覺的啊。

就目前的情況來說，BigXthaPlug 的討論度可能還僅止於美國樂壇，在國外似乎還沒有掀起討論，而曾擁有多首熱門歌曲的 Ava 現在雖然聲勢不如以往，但本身的知名度還擺在那邊，所以這次〈BURN〉的合作不只是聲線的相輔相成，在對於雙方推廣知名度或商業成績方面也都有有一定互助作用，正因如此我自己也蠻喜歡這次的合作，要是在 BigXthaPlug 專輯發行前後能再來個現場演出就更棒了！

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