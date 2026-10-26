Purple pet毛寵專愛貓用洗毛精開箱｜幫家中貓咪洗澡的實際體驗與心得

AI重點 文章重點整理： 重點一： Purple pet毛寵專愛貓用洗毛精主打溫和清潔與淡香。

Purple pet毛寵專愛貓用洗毛精主打溫和清潔與淡香。 重點二： 500ml容量適合日常洗澡與貓咪局部重點清潔使用。

500ml容量適合日常洗澡與貓咪局部重點清潔使用。 重點三：洗後毛髮蓬鬆柔順、不乾澀，整體體驗符合貓奴需求。

養貓之後才知道，貓咪雖然平常很愛自己舔毛整理，但偶爾還是需要媽媽幫忙「大整理」一下。

尤其像吉吉這種每天都在家裡到處走來走去、偶爾又喜歡躺在一些奇奇怪怪地方的貓咪，時間久了，身上的毛多少還是會沾到一些灰塵或髒東西。

所以幫貓咪洗澡這件事情，我還是會放在心上。

只是大家都知道，貓咪通常不是很喜歡洗澡。

吉吉也是。

每次只要看到我要準備洗澡用品，牠那個眼神就已經在跟我抗議了。

這次幫吉吉準備的是Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精，剛好也想趁這次洗澡，好好記錄一下實際使用的感覺。

不是什麼很專業的成分分析，單純就是一個每天跟貓咪生活在一起的媽媽，幫自己的毛孩子洗完澡之後，覺得這款貓用洗毛精怎麼樣。

我們來開箱一款很不錯的寵物洗澡用的沐浴精，這是我最近我給我家貓咪用的洗毛精，個人覺得不錯用產品!

本尊Purple pet毛寵專愛貓用洗毛精

第一次看到的時候，我其實先被它的包裝吸引住了。

整瓶就是以紫色為主色調，看起來很有自己的風格，不是那種很制式、很像清潔用品的包裝。

上面還有可愛的貓咪卡通圖案，整體設計看起來很俏皮、很有貓咪的感覺。

有點凱蒂貓那種卡通圖案的可愛感覺，包裝很美讓我捨不得打開來用捏~

我自己本來就滿喜歡紫色，所以看到這種紫色系的包裝，第一眼就覺得很討喜。

而且它不是那種很花俏、顏色很多的設計，而是把紫色當成主要視覺，再搭配貓咪圖案，看起來簡單又可愛。

放在浴室裡也不會覺得很突兀，反而有一種「這瓶就是專門給家裡毛孩子用的」可愛感。

尤其養貓之後，看到有貓咪圖案的東西真的很容易失守。

明明只是買一瓶貓用洗毛精，看到可愛的貓咪插圖，還是會忍不住多看兩眼。

吉吉本人當然完全不知道媽媽為什麼會對一瓶洗毛精的外觀這麼有興趣。

但我自己覺得，Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精的紫色包裝真的滿有辨識度的，加上貓咪卡通圖案，整體就是可愛又有一點療癒的感覺。

對我這種每天都在幫毛孩子買東買西的貓奴來說，這種包裝真的很容易讓人有好感。

有時候寵物用品不一定要做得很複雜，簡單的紫色搭配可愛貓咪，就已經很吸引我了。

而且拿在手上就會有一種「今天又要幫我家吉吉洗香香了」的感覺。

為什麼會選 Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精？

我自己在挑貓咪洗毛精的時候，其實最在意的就是「溫和」這件事情。

畢竟貓咪不像我們人類，洗完澡不會乖乖等著媽媽幫牠擦乾，很多時候洗完澡還會自己舔毛。

所以寵物洗毛精我會比較希望選擇專門給貓咪使用，而且配方不要太複雜的產品。

Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精讓我比較注意到的是，它使用葡萄醣苷潔淨因子與 APG 潔淨因子，主打溫和清潔。

另外還有自然來源的椰子油起泡劑，而且是無皂鹼配方。

對我來說，這些產品資訊不是拿來背成分表的，而是實際幫吉吉洗澡時，會覺得「嗯，這樣的方向是我會想選的」。

畢竟養貓之後，真的會越來越在意每天接觸到牠們身上的東西。

所以挑選洗毛精的部分也會花多點時間關注!

500ml容量，日常使用滿方便

這款 Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精容量是500ml，屬於全貓通用的規格。

我自己覺得 500ml 其實滿剛好的。

大小剛好，以洗貓的次數我覺得已經很夠用了，個人覺得價錢對得起這個容量，

如果只是幫家裡一隻貓咪偶爾洗澡，不會覺得瓶子太小，用沒幾次就沒了；平常也可以放在浴室裡，需要的時候直接拿出來使用。

而且不只是整隻貓咪洗澡，如果只是腳腳或局部弄髒，其實也可以做重點清潔。

像吉吉有時候只是腳底比較髒，我就不一定會整隻抓去洗澡。

能局部處理的時候，我自己反而比較輕鬆，吉吉也不用跟我一起折騰。

Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精的配方特色

這次在使用之前，我也有稍微看了一下產品資訊。

這款貓用洗毛精比較讓我有興趣的幾個特色，就是：

葡萄醣苷潔淨因子＋APG潔淨因子

產品使用葡萄醣苷潔淨因子與 APG 潔淨因子，主打溫和清潔。

我自己幫吉吉洗澡的時候，也不會一直很用力搓揉，而是先把毛髮弄濕，再慢慢將洗毛精帶到身上的毛髮。

對貓咪來說，我覺得洗澡本來就是一件需要耐心的事情。

不用急，也不用一直搓，慢慢洗、慢慢沖乾淨，反而比較適合我跟吉吉。

自然來源椰子油起泡劑

另外一個我滿喜歡的是使用天然來源椰子油起泡劑，而且是不含皂鹼的配方。

實際幫吉吉洗的時候，我會先讓毛髮充分濕潤，再取適量洗毛精。

泡泡感是比較柔和的那種，不會讓我覺得洗完毛髮乾乾澀澀的。

而且洗完之後整理毛髮時，吉吉的毛摸起來還是有柔順感，這點是我自己滿在意的。

吹乾之後我家貓咪的毛顯得很蓬鬆好看，還有香香的味道，

添加維他命B5

這款還有添加維他命 B5。

洗完澡之後，吉吉的毛髮摸起來滿蓬鬆，也有柔柔的潤澤感。

其實我覺得貓咪洗完澡最療癒的時刻，就是吹乾之後。

毛毛整個蓬起來，摸下去軟軟的，真的會讓人一直忍不住摸。

雖然吉吉本人應該沒有這麼喜歡就是了。😂

溫和淡香，不會有很濃的味道

我自己不太喜歡寵物用品有很濃、很人工的香味。

這款搭配自然植萃調理香氣，聞起來是比較柔和的淡香。

對我來說，這種程度就滿剛好的。

洗完澡之後有一點乾淨的香氣，但不會讓整個房間都是很濃的洗毛精味道。

而且貓咪本身嗅覺比較敏感，所以我自己也比較偏好淡淡的味道。

這罐味道是有點淡淡的花香，不像我之前使用過洗過會有濃郁的嗆鼻香味，

這罐味道就是很自然的飄散出來，我就很喜歡，這味道清清淡淡的讓人聞久也不膩，

全貓通用，日常使用很方便

Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精是全貓通用洗毛精，不管平常幫吉吉全身洗澡，或只是腳腳、局部髒掉需要簡單清潔，都很方便。

500ml的容量也很實用，放在家裡慢慢用剛剛好。對我來說，一瓶就能應付日常貓咪清潔需求，簡單又方便。

幫吉吉洗澡的實際過程

好了，產品介紹完，接下來才是我覺得最真實的部分——

吉吉到底願不願意洗？

答案是：不太願意。

所以每次幫吉吉洗澡，我都會先做好心理準備。









首先把洗澡需要的東西先準備好，避免洗到一半才發現少了什麼。

接著先讓吉吉適應一下環境，再用溫水慢慢把毛髮弄濕。

這裡我會特別注意水溫，不會直接用太熱或太冷的水。

等整身毛髮都濕了之後，再取適量 Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精。

慢慢搓揉。

我不會很用力，尤其腹部、脖子、腿部這些地方，都是輕輕清潔。

臉部周圍也會特別小心，眼睛跟耳朵附近盡量避開。

這個時候吉吉通常已經開始有點不耐煩。

牠大概心裡想的是：「媽媽，到底還要多久？」

但我也只能一邊安撫、一邊加快速度。

香味是我自己滿在意的一點。

洗的時候有淡淡的香氣，不是那種很濃、很人工的味道，聞起來比較清爽、舒服。對我來說，幫貓咪洗澡最怕香味太搶戲，這款就比較剛好。





再來就是起泡程度，我覺得表現不錯。

搓揉之後泡泡很快就出來，而且泡沫算細緻，洗起來有一種「有確實洗到」的安心感。





實際洗的時候，泡沫可以把毛髮包覆起來，順著毛慢慢按摩，整個洗澡過程還滿有儀式感的。





沖洗完之後，最直接的感受就是毛看起來有洗乾淨的清爽感。





我自己挑貓咪洗毛精，除了清潔力，也很在意使用起來舒不舒服。

畢竟貓咪不會說話，能讓洗澡這件事簡單一點、舒服一點，我就覺得值得。





這瓶目前開箱下來，顏色、香味、起泡度到洗完的乾淨感，整體都滿符合我喜歡的那種「乾乾淨淨、香香淡淡」的路線。💜🐈

洗完之後就是非常重要的沖洗。

我會多沖幾次，確認洗毛精有確實沖乾淨。

畢竟貓咪洗完澡還是會舔毛，所以我自己覺得「沖乾淨」這件事情比什麼都重要。

最後擦乾，再慢慢把毛吹乾。

吹毛的時候也是另一場耐心考驗。

不過等全部整理完成，看著吉吉整隻毛蓬蓬的樣子，真的會覺得剛剛忙那麼久還是值得的。

洗完之後的吉吉，毛毛摸起來怎麼樣？





這就是我自己最有感的地方。

洗完、吹乾之後，吉吉整隻看起來整潔的感覺，毛髮也比較蓬鬆。

手摸過去的感覺是柔柔順順的，不會有洗完之後那種乾澀、打結的感覺。

尤其吹乾之後再梳一下毛，整隻貓看起來真的很漂亮。

我自己最喜歡的就是這個時候。

一隻剛洗完澡、毛毛蓬鬆的貓咪，真的很容易讓人忍不住一直摸。

然後吉吉就會一臉「妳摸夠了沒」的表情。

這孩子真的很有個性。

不只是洗澡，局部清潔也很好用

我覺得這款還有一個比較實用的地方，就是不一定每次都要整隻貓咪洗澡。

如果只是腳腳髒掉，或是局部沾到一些東西，可以針對髒的地方做重點清潔。

這對我來說其實滿方便。

因為有時候貓咪只是局部髒，真的沒有必要為了那一小塊地方，搞得人貓雙方都筋疲力盡。

另外也有飼主會先將洗毛精稀釋或起泡，用來清洗貓咪的墊子、周邊布料或用品，讓貓咪先熟悉味道。

我覺得這個方式也滿有意思的。

尤其對比較怕洗澡的貓咪來說，先讓牠熟悉環境跟味道，至少不會每次看到洗澡用品就立刻進入逃跑模式。

不含酒精、人工色素與硫酸鹽

在挑選貓咪洗毛精的時候，我也會注意產品標示。

Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精標示：

不含酒精

不含人工色素

不含硫酸鹽

加上前面提到的葡萄醣苷潔淨因子、APG潔淨因子，以及自然來源椰子油起泡劑，整體配方方向就是以溫和清潔為主。

對我這種單純想幫家裡貓咪把毛洗乾淨的飼主來說，這樣的產品定位其實就很符合我的需求。

我的使用心得：洗完乾淨、毛毛柔順，就是我想要的









這次實際幫吉吉使用 Purple pet 毛寵專愛貓用洗毛精，我自己的感覺其實很簡單。

沒有什麼特別浮誇的心得。

就是洗完之後覺得吉吉乾乾淨淨的，毛毛摸起來柔柔順順，而且吹乾之後蓬鬆度也很好。

香味也不是那種很濃烈的香，而是淡淡的感覺，這點我自己滿喜歡。

畢竟貓咪不是香水瓶，我覺得洗完有乾淨舒服的感覺就很好了。

而且養貓久了真的會發現，買寵物用品最後追求的不是有多華麗，而是「用起來順不順手」。

這款 500ml 的容量對日常使用也很方便，整隻洗澡可以用，局部髒掉的時候也可以拿來做重點清潔。

給吉吉洗完澡後，我的最後心得

















如果要我用一句話形容這次的使用心得，我會說：

就是一款讓我幫吉吉洗完澡後，覺得「嗯，這瓶可以繼續用」的貓用洗毛精。

我自己很喜歡看吉吉洗完澡之後毛毛蓬蓬的樣子。

雖然洗澡前牠百般不願意，洗澡過程也一直想逃跑，但最後吹乾、梳好毛之後，又恢復成那個若無其事的樣子。

而我呢？

就坐在旁邊摸牠的毛。

摸一摸又覺得，養貓大概就是這樣吧。

每天照顧牠、幫牠準備吃的、清貓砂、整理毛，偶爾還要面對一場人貓大戰的洗澡工程。

但看到牠乾乾淨淨、毛毛蓬鬆地躺在旁邊，還是會覺得很值得。

這次的

Purple pet毛寵專愛貓用洗毛精開箱與使用心得

，就單純記錄到這裡。

如果你也正在找

貓用洗毛精、貓咪洗澡用品、寵物洗毛精、貓咪清潔用品

，我覺得可以把這款放進自己的挑選清單裡。

至少對我跟吉吉來說，這次的洗澡體驗，是一個滿舒服、也滿實用的小日常。

而且洗完澡的吉吉真的太可愛。

媽媽最後還是忍不住多摸了幾把。

誰叫牠是我家的毛孩子呢。



