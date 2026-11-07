2026-11-07 20:00 J.T
【一棟沒有人住過的家——仁愛路上致和園荒廢22年，讓我想到的那些事】—— 資產傳得下去，才算真的擁有
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：致和園是仁愛路豪宅始祖，荒廢長達22年未曾有人入住。
- 重點二：家族繼承失序引爆50多件官司，資產被查封拍賣並長期凍結。
- 重點三：沒有事先規劃的傳承，比資產不足更容易讓財富失控。
▋ 那棟大樓，從來不缺錢，但一直缺一個計畫 ▋
台北市仁愛路二段，林蔭大道兩旁的行道樹長了一批又一批，車道上的車換了好幾個世代，而路邊那棟地上16層的大樓，始終亮著一種奇怪的空寂。它叫「致和園」，2000年預售時每坪開價高達百萬元，比後來赫赫有名的仁愛帝寶還貴，是全台豪宅真正的「始祖」。
2003年完工，一戶大約160坪，地下3層、地上16層，規劃得很完整。然後，22年過去了，從來沒有任何人搬進去住過。
我第一次讀到這個數字，「22年」，腦子裡停頓了一下。不是因為它聽起來很戲劇化，而是因為22年是一個孩子從出生長到可以投票的時間。在這22年裡，台北的房價翻了好幾倍，仁愛路的身價一路攀升，而這棟大樓就這樣靜靜地站在那裡，連一個晚餐的燈光都沒有亮過。
▋ 一個家族如何把自己最好的資產鎖死 ▋
致和園的荒廢，起點是1999年。掬水軒家族第二代董座驟逝，留下了大量資產，卻沒有留下一個清楚的繼承安排。根據報導，之後董娘、第三代兄妹陷入爭產與掏空糾紛，衍生出超過50件官司，連遺產稅都繳不出來。
土地被查封，建物被拍賣，長子柯富元後來因吸金案被判刑12年，一度逃亡海外不見蹤影。整個家族的法律糾紛纏訟超過20年，才終於在最高法院裁定後塵埃落定，讓土地買賣得以確認合法。
我在讀這段家族故事的時候，感覺到的不是憤怒，而是一種很沉的無奈。這不是一個壞人多過好人的故事，而是一個沒有準備的故事。父親走得突然，資產大到足以讓所有人都起了算計，卻偏偏沒有任何事前安排能夠把這場爭奪壓下來。一旦進了法院，剩下的就不再是家人之間的事了。
▋ 錢多到一個程度，沒有計畫反而是最大的風險 ▋
我接觸過不少家庭，擁有不動產的人很多，但真正做過系統性繼承規劃的，少之又少。大多數人的想法是：「我們家人感情好，不會走到這一步的。」
這句話我聽過太多次，每次都很想輕輕問一句：「那如果感情好的人裡面，有一個突然走了，你們有沒有想過後面的事怎麼辦？」
致和園的土地在2020年以超過50億元易手給茂德機構，換算每坪土地超過1000萬元，創下仁愛路沿線史上最高成交記錄。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，預期重建之後每坪單價站上200萬元應無懸念。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也指出，目前仁愛路中古大樓普遍每坪已超過百萬，老名宅落在130萬元上下，新推建案落在每坪160萬至180萬元，而致和園重建後的稀缺性與區位優勢，讓200萬元的目標有充分支撐。
這是一個市場對好資產的重新定價。但在這個光鮮的重生故事後面，是一個家族22年的消耗。
▋ 傳承的缺口，往往不在帳本上 ▋
台灣現在的都更腳步愈走愈快，老舊建物要改建、精華地段要重生，這是城市更新的正常節奏。致和園預計最快今年第四季申請拆除執照，整棟建物從16層重建至32層，戶數擴增為139戶，高度從114.6公尺拉高至119.7公尺，未來的規格遠遠超過原建物。這是一個好的結果，也是一段漫長等待後應得的重生。
但我真正想說的是，財富的傳承從來不是靠資產夠大就自動完成的。致和園的故事裡，那棟大樓從來不缺錢，也從來不缺地段，它缺的是一個在父親還在的時候，就把繼承方向想清楚的計畫。很多家庭把財務規劃推到「以後再說」，卻沒有想到，「以後」有時候來得比預期早很多，而且從來不打招呼。
你擁有的資產，你想傳給誰、怎麼傳、傳多少？
如果這個問題你還沒有一個清楚的答案，現在可能是個好時機認真想一想。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是地政士，但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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因為這棟位於仁愛路的高級豪宅，自2003年完工後從未有人入住，長期閒置不只是建物空置，更反映家族在繼承與資產安排上的失敗。
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起因是第二代董座驟逝後未留下清楚繼承安排，家族成員隨即陷入爭產、掏空與法律糾紛，累積超過50件官司，甚至連遺產稅都繳不出來。
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作者強調，擁有再多資產，如果沒有在生前規劃好繼承方向、分配方式與執行機制，財富也可能在訴訟與猜疑中被鎖死，甚至失去原本價值。
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